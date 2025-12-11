Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty Tùng Châu "bén duyên" loạt gói thầu tại Thủy điện Đồng Nai 5

Chỉ duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu, Công ty Tùng Châu vừa được Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV phê duyệt trúng Gói thầu số 2 trị giá hơn 4,7 tỷ đồng. Đây là gói thầu thứ 4 trong năm 2025 doanh nghiệp này trúng tại cùng một chủ đầu tư.

Hải Đăng

Ngày 04/12/2025, Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV, ông Trần Văn Tuấn đã ký Quyết định số 1954/QĐ-ĐN5 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 2: Thi công tường chắn các lý trình Km13+920,00-:-Km14+00,00; Km17+060,00-:-Km17+100,00 và Km17+390,00-:-Km17+410,00 - Đường giao thông tuyến 3; Thi công rãnh thoát nước phải tuyến lý trình Km0+039,70-:-Km0+154,70 và Km0+175,50-:-Km0+290,50 - Đường TC4.

1-8266.jpg
Nguồn MSC

"Một mình một chợ" trúng thầu tiền tỷ

Gói thầu này thuộc dự toán mua sắm hạng mục Phòng chống lụt bão năm 2025, sử dụng nguồn vốn từ chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025. Theo Quyết định số 1655/QĐ-ĐN5 ngày 13/11/2025 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu có giá dự toán được duyệt là 4.989.497.781 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Tuy nhiên, theo Biên bản mở thầu lúc 15h32 ngày 26/11/2025 và Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/BCĐG-DN5 ngày 02/12/2025 của Tổ chuyên gia, chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Tùng Châu (Công ty Tùng Châu).

Do không có đối thủ cạnh tranh, Công ty Tùng Châu dễ dàng vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính.

Kết quả, Công ty Tùng Châu trúng thầu với giá 4.740.023.219 đồng. So với giá gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 249 triệu đồng (tương đương gần 5%). Thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Công ty Tùng Châu trúng thầu tại chủ đầu tư này trong tình cảnh "đơn thương độc mã". Dữ liệu đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này có lịch sử trúng thầu dày đặc tại Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV, đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự trong công tác đấu thầu tại đơn vị này.

"Khách quen" của Thủy điện Đồng Nai 5

Công ty Tùng Châu có địa chỉ trụ sở tại 109 Ngô Trí Hòa, Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng; người đại diện pháp luật là ông Lê Thanh Tùng. Dù đóng quân tại Đà Nẵng, nhưng địa bàn hoạt động chính của nhà thầu này lại tập trung mạnh tại khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là các gói thầu do Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV (có địa chỉ tại Bảo Lộc, Lâm Đồng) làm chủ đầu tư/bên mời thầu.

Thống kê sơ bộ trong năm 2025, Công ty Tùng Châu đã trúng ít nhất 04 gói thầu tại Công ty Thủy điện Đồng Nai 5.

Cụ thể, trước khi trúng Gói thầu số 2 nêu trên, vào ngày 24/06/2025, Công ty Tùng Châu đã trúng Gói số 3: Thi công tường chắn các lý trình Km14+645... và các hạng mục phụ trợ khác thuộc Đường giao thông đoạn tuyến 3 và Đường TC4 (Giai đoạn 2). Giá trúng thầu lên tới 9.629.779.774 đồng.

Xa hơn một chút, vào cuối năm 2024 (tài khóa liên quan đến kế hoạch 2025), ngày 12/12/2024, nhà thầu này trúng Gói thầu số 3: Xử lý khắc phục sự cố sạt lở đường giao thông tuyến 3 với giá hơn 1,7 tỷ đồng. Ngày 31/10/2024, đơn vị này cũng được chỉ định thầu rút gọn gói Đào xúc đất đá sạt lở mái taluy dương trị giá hơn 105 triệu đồng.

Tính rộng ra trong lịch sử tham gia đấu thầu, Công ty Tùng Châu đã tham gia khoảng 45 gói thầu, trong đó trúng 41 gói. Riêng tại Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV, nhà thầu này tham gia 20 gói và trúng tới 17 gói. Tần suất trúng thầu "khủng" tại một chủ đầu tư khiến dư luận không khỏi băn khoăn về năng lực thực sự của nhà thầu và tính khách quan trong công tác mời thầu.

Cần đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu

Việc một nhà thầu trúng thầu liên tiếp tại một chủ đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh nhiều gói thầu chỉ có một đơn vị tham dự, là vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng dưới góc độ hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) luôn hướng tới mục tiêu cao nhất là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

"Khi một gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng mà chỉ có một nhà thầu tham dự, dù pháp luật hiện hành (Nghị định 214/2025/NĐ-CP) cho phép chủ đầu tư xem xét xử lý tình huống để mở thầu ngay, nhưng nếu tình trạng này lặp đi lặp lại thường xuyên với cùng một nhà thầu tại một chủ đầu tư, cơ quan chức năng cần lưu ý giám sát. Điều này để đảm bảo không có các rào cản kỹ thuật hay các điều kiện hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác, gây thất thoát cơ hội lựa chọn nhà thầu tốt nhất với giá thành hợp lý nhất cho ngân sách nhà nước," Luật sư Lập nhận định.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhấn mạnh: "Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu là thước đo hiệu quả của công tác lựa chọn nhà thầu. Nếu các gói thầu liên tục chỉ có một người chơi, tỷ lệ tiết kiệm thường sẽ không cao như kỳ vọng. Chủ đầu tư cần xem lại công tác lập hồ sơ mời thầu, công tác truyền thông để thu hút đông đảo nhà thầu tham gia, thực sự tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh."

Đối với Gói thầu số 2 vừa được phê duyệt, việc Công ty Tùng Châu trúng thầu với tư cách độc lập và duy nhất tiếp tục củng cố vị thế "nhà thầu quen mặt" tại Thủy điện Đồng Nai 5. Liệu năng lực, máy móc và nhân sự của Công ty Tùng Châu có đáp ứng đầy đủ để thi công đồng loạt các gói thầu trúng liên tiếp trong năm 2025 hay không?

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

#Tùng Châu #Thủy điện Đồng Nai 5 #đấu thầu #trúng thầu #cạnh tranh #gói thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty Tú Tài: Trúng thầu "dồn dập" 4 gói thầu hơn 22 tỷ đồng trong 8 ngày [Kỳ 1]

Chỉ trong 8 ngày (từ 28/11 đến 05/12/2025), Công ty Tú Tài liên tiếp được Ban QLDA ĐTXD khu vực Xuyên Mộc phê duyệt trúng 4 gói thầu xây lắp. Việc trúng thầu với mật độ dày đặc ngay sau khi địa phương sáp nhập về TP HCM thu hút sự chú ý đặc biệt.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, thị trường xây lắp tại xã Xuyên Mộc (đơn vị hành chính vừa chính thức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15) đang diễn ra vô cùng sôi động. Nổi bật trong bức tranh đầu tư công tại đây là sự bứt phá của Công ty TNHH Tú Tài (Mã số doanh nghiệp: 3501248790; địa chỉ trụ sở: Số 8/1 Ấp Nhân Trí, Xã Xuyên Mộc, TP HCM).

1-9326.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Bạn đọc

Hưng Thịnh Phát có năng lực ra sao tại gói thầu chỉ định hơn 2,6 tỷ đồng?

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát vừa được chỉ định thầu gói thầu di dời lưới điện trị giá hơn 2,6 tỷ đồng tại Cần Thơ. Đáng chú ý, năm 2025, nhà thầu này liên tiếp trượt thầu tại nhiều gói đấu thầu rộng rãi khác.

Theo thông tin công khai đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 21/11/2025, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 2163/QĐ-PCCT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1: Cung cấp, vật tư phụ kiện đường dây và nhân công xây lắp Di dời lưới điện tại nút giao số 1 (Mậu Thân – 3/2 – Trần Hưng Đạo).

qd-3086.jpg
Quyết định số 2163/QĐ-PCCT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu 741 triệu đồng của NCSP: Hàng rào kỹ thuật và cuộc đua 2 'ứng viên'

Chỉ 2 nhà thầu tham gia gói cung cấp nội thất trị giá 741 triệu đồng của NCSP. Tiêu chí nhân sự "kép" và giá trúng thầu chênh lệch lớn gây chú ý.

Gói thầu "Cung cấp nội thất cho nhà ăn tập thể (PR 31037)" của Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (NCSP) đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới chuyên môn khi thiết lập một "hàng rào kỹ thuật" gây tranh cãi về nhân sự, dẫn đến việc chỉ có vỏn vẹn 2 nhà thầu tham gia. Với giá trị 741.960.000 đồng, gói thầu này đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh và sự linh hoạt trong môi trường đấu thầu có yếu tố đặc thù.

Gói thầu IB2500551414 - "Cung cấp nội thất cho nhà ăn tập thể (PR 31037)" được triển khai theo hình thức chào hàng cạnh tranh và có giá trị 741.960.000 đồng (đã bao gồm VAT). Chủ đầu tư (CĐT) là Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty CP – Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (NCSP), một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khí.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Công ty Song Hân trúng gói thầu hơn 9 tỷ tại KTX ĐHQG TP HCM: Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty Song Hân trúng gói thầu hơn 9 tỷ tại KTX ĐHQG TP HCM: Năng lực nhà thầu ra sao?

Vượt qua 3 đối thủ nhờ lợi thế về kỹ thuật và giá, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Song Hân vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp hơn 9,1 tỷ đồng tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM. Đáng chú ý, đây là chiến thắng thứ 5 của nhà thầu này trong năm 2025, nối dài chuỗi trúng thầu từ Khánh Hòa đến Đồng Nai.