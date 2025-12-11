Công ty Tùng Châu "bén duyên" loạt gói thầu tại Thủy điện Đồng Nai 5

Chỉ duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu, Công ty Tùng Châu vừa được Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV phê duyệt trúng Gói thầu số 2 trị giá hơn 4,7 tỷ đồng. Đây là gói thầu thứ 4 trong năm 2025 doanh nghiệp này trúng tại cùng một chủ đầu tư.

Ngày 04/12/2025, Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV, ông Trần Văn Tuấn đã ký Quyết định số 1954/QĐ-ĐN5 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 2: Thi công tường chắn các lý trình Km13+920,00-:-Km14+00,00; Km17+060,00-:-Km17+100,00 và Km17+390,00-:-Km17+410,00 - Đường giao thông tuyến 3; Thi công rãnh thoát nước phải tuyến lý trình Km0+039,70-:-Km0+154,70 và Km0+175,50-:-Km0+290,50 - Đường TC4.

Nguồn MSC

"Một mình một chợ" trúng thầu tiền tỷ

Gói thầu này thuộc dự toán mua sắm hạng mục Phòng chống lụt bão năm 2025, sử dụng nguồn vốn từ chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025. Theo Quyết định số 1655/QĐ-ĐN5 ngày 13/11/2025 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu có giá dự toán được duyệt là 4.989.497.781 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Tuy nhiên, theo Biên bản mở thầu lúc 15h32 ngày 26/11/2025 và Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/BCĐG-DN5 ngày 02/12/2025 của Tổ chuyên gia, chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Tùng Châu (Công ty Tùng Châu).

Do không có đối thủ cạnh tranh, Công ty Tùng Châu dễ dàng vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính.

Kết quả, Công ty Tùng Châu trúng thầu với giá 4.740.023.219 đồng. So với giá gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 249 triệu đồng (tương đương gần 5%). Thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Công ty Tùng Châu trúng thầu tại chủ đầu tư này trong tình cảnh "đơn thương độc mã". Dữ liệu đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này có lịch sử trúng thầu dày đặc tại Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV, đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự trong công tác đấu thầu tại đơn vị này.

"Khách quen" của Thủy điện Đồng Nai 5

Công ty Tùng Châu có địa chỉ trụ sở tại 109 Ngô Trí Hòa, Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng; người đại diện pháp luật là ông Lê Thanh Tùng. Dù đóng quân tại Đà Nẵng, nhưng địa bàn hoạt động chính của nhà thầu này lại tập trung mạnh tại khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là các gói thầu do Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV (có địa chỉ tại Bảo Lộc, Lâm Đồng) làm chủ đầu tư/bên mời thầu.

Thống kê sơ bộ trong năm 2025, Công ty Tùng Châu đã trúng ít nhất 04 gói thầu tại Công ty Thủy điện Đồng Nai 5.

Cụ thể, trước khi trúng Gói thầu số 2 nêu trên, vào ngày 24/06/2025, Công ty Tùng Châu đã trúng Gói số 3: Thi công tường chắn các lý trình Km14+645... và các hạng mục phụ trợ khác thuộc Đường giao thông đoạn tuyến 3 và Đường TC4 (Giai đoạn 2). Giá trúng thầu lên tới 9.629.779.774 đồng.

Xa hơn một chút, vào cuối năm 2024 (tài khóa liên quan đến kế hoạch 2025), ngày 12/12/2024, nhà thầu này trúng Gói thầu số 3: Xử lý khắc phục sự cố sạt lở đường giao thông tuyến 3 với giá hơn 1,7 tỷ đồng. Ngày 31/10/2024, đơn vị này cũng được chỉ định thầu rút gọn gói Đào xúc đất đá sạt lở mái taluy dương trị giá hơn 105 triệu đồng.

Tính rộng ra trong lịch sử tham gia đấu thầu, Công ty Tùng Châu đã tham gia khoảng 45 gói thầu, trong đó trúng 41 gói. Riêng tại Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV, nhà thầu này tham gia 20 gói và trúng tới 17 gói. Tần suất trúng thầu "khủng" tại một chủ đầu tư khiến dư luận không khỏi băn khoăn về năng lực thực sự của nhà thầu và tính khách quan trong công tác mời thầu.

Cần đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu

Việc một nhà thầu trúng thầu liên tiếp tại một chủ đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh nhiều gói thầu chỉ có một đơn vị tham dự, là vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng dưới góc độ hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) luôn hướng tới mục tiêu cao nhất là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

"Khi một gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng mà chỉ có một nhà thầu tham dự, dù pháp luật hiện hành (Nghị định 214/2025/NĐ-CP) cho phép chủ đầu tư xem xét xử lý tình huống để mở thầu ngay, nhưng nếu tình trạng này lặp đi lặp lại thường xuyên với cùng một nhà thầu tại một chủ đầu tư, cơ quan chức năng cần lưu ý giám sát. Điều này để đảm bảo không có các rào cản kỹ thuật hay các điều kiện hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác, gây thất thoát cơ hội lựa chọn nhà thầu tốt nhất với giá thành hợp lý nhất cho ngân sách nhà nước," Luật sư Lập nhận định.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhấn mạnh: "Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu là thước đo hiệu quả của công tác lựa chọn nhà thầu. Nếu các gói thầu liên tục chỉ có một người chơi, tỷ lệ tiết kiệm thường sẽ không cao như kỳ vọng. Chủ đầu tư cần xem lại công tác lập hồ sơ mời thầu, công tác truyền thông để thu hút đông đảo nhà thầu tham gia, thực sự tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh."

Đối với Gói thầu số 2 vừa được phê duyệt, việc Công ty Tùng Châu trúng thầu với tư cách độc lập và duy nhất tiếp tục củng cố vị thế "nhà thầu quen mặt" tại Thủy điện Đồng Nai 5. Liệu năng lực, máy móc và nhân sự của Công ty Tùng Châu có đáp ứng đầy đủ để thi công đồng loạt các gói thầu trúng liên tiếp trong năm 2025 hay không?

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.