Bạn đọc

Công ty Tú Tài: Trúng thầu "dồn dập" 4 gói thầu hơn 22 tỷ đồng trong 8 ngày [Kỳ 1]

Chỉ trong 8 ngày (từ 28/11 đến 05/12/2025), Công ty Tú Tài liên tiếp được Ban QLDA ĐTXD khu vực Xuyên Mộc phê duyệt trúng 4 gói thầu xây lắp. Việc trúng thầu với mật độ dày đặc ngay sau khi địa phương sáp nhập về TP HCM thu hút sự chú ý đặc biệt.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, thị trường xây lắp tại xã Xuyên Mộc (đơn vị hành chính vừa chính thức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15) đang diễn ra vô cùng sôi động. Nổi bật trong bức tranh đầu tư công tại đây là sự bứt phá của Công ty TNHH Tú Tài (Mã số doanh nghiệp: 3501248790; địa chỉ trụ sở: Số 8/1 Ấp Nhân Trí, Xã Xuyên Mộc, TP HCM).

1-9326.jpg
Ảnh minh họa

8 ngày, 4 quyết định, hơn 22 tỷ đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chỉ tính riêng trong khoảng thời gian ngắn từ ngày 28/11 đến ngày 05/12/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Xuyên Mộc (Ban QLDA Xuyên Mộc) đã liên tiếp ký 4 quyết định phê duyệt cho Công ty TNHH Tú Tài trúng thầu.

Mở đầu cho chuỗi trúng thầu này là Quyết định số 162/QĐ-BQLDA ngày 28/11/2025. Theo đó, Công ty TNHH Tú Tài được phê duyệt trúng gói thầu "Xây dựng + Đảm bảo an toàn giao thông" thuộc dự án "Đoạn từ Lý Tự Trọng đến Quốc lộ 55 thị trấn Phước Bửu". Giá trúng thầu là 9.145.541.998 đồng (thời gian thực hiện 03 tháng).

Chỉ 03 ngày sau, vào ngày 01/12/2025, Ban QLDA Xuyên Mộc tiếp tục ban hành Quyết định số 163/QĐ-BQLDA phê duyệt cho nhà thầu này trúng gói thầu "Xây dựng + Đảm bảo an toàn giao thông" thuộc dự án "Đoạn khu tái định cư: Hẻm 05, 07, 27 Lý Tự Trọng thị trấn Phước Bửu". Giá trị trúng thầu là 5.950.567.454 đồng (thời gian thực hiện 03 tháng).

Tiếp đà thắng lợi, đến ngày 04/12/2025, tại Quyết định số 166/QĐ-BQLDA, Công ty TNHH Tú Tài tiếp tục được xướng tên trúng gói thầu "Xây dựng" thuộc dự án "Nâng cấp, sửa chữa và chống ngập úng hệ thống mương thoát nước trên địa bàn ấp 7 xã Hòa Bình". Giá trúng thầu là 3.826.392.208 đồng (thời gian thực hiện 06 tháng).

Ngay ngày hôm sau, 05/12/2025, ông Nguyễn Hữu Lâu, Giám đốc Ban QLDA tiếp tục ký Quyết định số 167/QĐ-BQLDA phê duyệt Công ty TNHH Tú Tài trúng gói thầu "Xây dựng" thuộc dự án "Nâng cấp, sửa chữa và chống ngập úng hệ thống mương thoát nước trên địa bàn ấp 4 xã Hòa Bình" với giá trúng thầu 3.772.171.342 đồng (thời gian thực hiện 06 tháng).

Áp lực "rải quân" trên các công trường

Như vậy, tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này trong đợt cao điểm 8 ngày đầu tháng 12/2025 lên tới hơn 22,6 tỷ đồng.

Việc một nhà thầu có quy mô vừa trúng liên tiếp hàng chục gói thầu xây lắp trong thời gian ngắn đang đặt ra bài toán hóc búa về năng lực tổ chức thi công.

Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, nhà thầu phải đảm bảo nhân sự chủ chốt (chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật) và thiết bị thi công không được trùng lặp trong cùng một khoảng thời gian thực hiện. Với 4 gói thầu được phê duyệt chỉ cách nhau vài ngày (Quyết định 162, 163, 166, 167) đều có thời gian thực hiện hợp đồng từ 3 đến 6 tháng, Công ty TNHH Tú Tài sẽ phải huy động đồng loạt ít nhất 4 bộ máy chỉ huy trưởng và dàn máy móc thiết bị riêng biệt để triển khai ngay lập tức.

Trong bối cảnh xã Xuyên Mộc vừa trở thành một phần của TP HCM, các yêu cầu về mỹ quan đô thị, an toàn lao động và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đang được siết chặt hơn bao giờ hết. Liệu doanh nghiệp này có đủ nguồn lực để "phân thân" tại tất cả các công trường mà vẫn đảm bảo chất lượng cam kết?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Công ty Tú Tài tại Xuyên Mộc: Đối thủ bị loại vì lỗi kỹ thuật, tiết kiệm "nhỏ giọt"

#Tú Tài #Xuyên Mộc #trúng thầu #xây dựng #đầu tư

