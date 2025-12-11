Sở NN&PTNT Tây Ninh chỉ định thầu cho Công ty Tuấn Cường Long An: Dấu hỏi về tính cạnh tranh?

Chỉ trong vòng 07 ngày từ khi phê duyệt kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,1 tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV Tuấn Cường Long An. Đáng chú ý, đây là nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% trong năm 2025.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 20/11/2025, ông Đỗ Hữu Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 1693/QĐ-SNNMT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét Rạch Đào (đoạn kênh Rạch Chanh - kênh Khánh Hậu Tây).

Quyết định số 1693/QĐ-SNNMT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng". Nguồn: MSC

Quy trình chỉ định thầu "thần tốc" trong 7 ngày

Theo quyết định này, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Tuấn Cường Long An (có địa chỉ trụ sở tại tỉnh Tây Ninh). Giá trúng thầu là 1.136.843.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan). Loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 180 ngày.

Gói thầu này sử dụng nguồn vốn từ kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (vốn cấp bù thủy lợi phí) và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.

Điểm đáng chú ý trong thương vụ này nằm ở tốc độ phê duyệt hồ sơ pháp lý "thần tốc" của chủ đầu tư. Cụ thể, ngày 13/11/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh mới ban hành Quyết định số 1581/QĐ-SNNMT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong đó, gói thầu thi công xây dựng được áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn" với giá gói thầu là 1.256.511.000 đồng (trong đó chi phí xây dựng là 1.196.677.000 đồng).

Như vậy, chỉ 07 ngày sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt (từ 13/11 đến 20/11/2025), quy trình lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng đã hoàn tất và kết quả đã được phê duyệt. So với giá gói thầu được duyệt trong kế hoạch (1.256.511.000 đồng), giá trúng thầu của Công ty Tuấn Cường Long An (1.136.843.000 đồng) giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 119 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 9,5%.

Hồ sơ năng lực và "chuỗi bất bại" năm 2025

Dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Một thành viên Tuấn Cường Long An (MST: 1101333021) được thành lập ngày 09/12/2010, do ông Lâm Tuấn Cường làm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp, công trình đường sắt và hệ thống cấp thoát nước.

Năm 2025 được xem là một năm "đại thắng" của nhà thầu này. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Tuấn Cường Long An đã tham gia 05 gói thầu và trúng cả 05 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.

Ngoài gói thầu nạo vét Rạch Đào tại Tây Ninh nêu trên, trong năm 2025, doanh nghiệp này còn trúng lớn tại "sân nhà" Tây Ninh. Điển hình như ngày 27/11/2025, công ty trúng gói thầu thi công xây dựng do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư với giá trị hơn 9,4 tỷ đồng (trong vai trò liên danh chính). Trước đó, tháng 6/2025, công ty trúng gói thầu xây lắp đê bao Ngọn Cần Câu với giá hơn 1,1 tỷ đồng; tháng 4/2025 trúng gói nạo vét kênh 9 Cang (UBND Xã Bình Tâm).

Đặc biệt, trong lịch sử tham gia đấu thầu, Công ty Tuấn Cường Long An có mối quan hệ rất "đặc biệt" với Trung tâm Thuỷ lợi và Nước sạch. Theo dữ liệu thống kê, nhà thầu này đã từng tham gia 15 gói thầu do Trung tâm Thuỷ lợi và Nước sạch mời thầu và đã trúng tới 10 gói. Đáng lưu ý, tại gói thầu Nạo vét Rạch Đào ở Tây Ninh vừa qua, đơn vị trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (theo Tờ trình số 1465/TTr-TTTLNS ngày 19/11/2025) cũng chính là Trung tâm Thuỷ lợi và Nước sạch. Sự xuất hiện xuyên suốt của bên mời thầu này trong các gói thầu mà Công ty Tuấn Cường Long An trúng thầu (cả ở Long An cũ và Tây Ninh) là một dữ liệu đáng quan tâm.

Ngoài ra, nhà thầu này cũng là "gương mặt thân quen" của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An khi tham gia 16 gói thầu và trúng tới 15 gói tại đơn vị này, đạt tỷ lệ trúng thầu lên tới 93,75%.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất chặt chẽ về quy trình chỉ định thầu. Mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

"Việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn giúp đẩy nhanh tiến độ dự án, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro về việc thiếu tính cạnh tranh. Các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ quy trình thương thảo hợp đồng và năng lực thực tế của nhà thầu, đặc biệt là máy móc, nhân sự để thi công các gói thầu, liệu có đảm bảo tiến độ như cam kết hay không", Luật sư Vinh nhận định.

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ: "Một nhà thầu trúng thầu 100% số gói tham gia trong năm, lại được chỉ định thầu bởi một đơn vị mời thầu quen thuộc, là những dấu hiệu cần được các cơ quan thanh tra, giám sát lưu tâm để đảm bảo ngân sách nhà nước được sử dụng hiệu quả nhất".

Báo Tri thức và cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin về tiến độ thực hiện dự án này.