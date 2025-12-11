Đồng Nai: Gói thầu tiền tỷ tại xã Minh Đức "chốt" nhà thầu thần tốc, tiết kiệm 372 đồng

Chỉ trong vòng 03 ngày từ khi phê duyệt dự án đến khi lựa chọn xong nhà thầu, gói thầu xây dựng hơn 1,7 tỷ đồng tại xã Minh Đức đã tìm được chủ nhân. Đáng chú ý, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở gói thầu này chỉ là con số "tượng trưng": 372 đồng.

Theo thông tin công khai đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 14/11/2025, ông Nguyễn Đình Hoàng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Minh Đức (tỉnh Đồng Nai) đã ký Quyết định số 103/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng".

Quyết định số 103/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng". Nguồn: MSC

Đây là gói thầu thuộc dự án "Nâng cấp tuyến đường cầu sắt ấp An Tân", được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Phương An (viết tắt là Công ty Phương An).

Quy trình 03 ngày và con số tiết kiệm 372 đồng

Điều khiến dư luận quan tâm không chỉ là kết quả lựa chọn nhà thầu, mà là quy trình pháp lý diễn ra với tốc độ "thần tốc" cùng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "siêu nhỏ".

Cụ thể, ngày 12/11/2025, UBND xã Minh Đức ban hành Quyết định số 981/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. Chỉ một ngày sau, ngày 13/11/2025, Chủ đầu tư tiếp tục ban hành Quyết định số 1009/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT). Tại KHLCNT này, gói thầu xây dựng được áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn", phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ", thời gian thực hiện 45 ngày.

Ngay ngày hôm sau, 14/11/2025, Văn phòng HĐND và UBND xã Minh Đức đã hoàn tất việc thương thảo và ban hành Quyết định số 103/QĐ-VP phê duyệt Công ty Phương An là đơn vị trúng thầu. Như vậy, chỉ trong vòng 03 ngày (từ 12/11 đến 14/11), dự án đã hoàn tất các thủ tục pháp lý quan trọng nhất để chọn ra nhà thầu thi công.

Về hiệu quả kinh tế, gói thầu có giá được phê duyệt là 1.710.090.372 đồng. Công ty Phương An trúng thầu với giá 1.710.090.000 đồng.

Phép tính đơn giản cho thấy, qua công tác đấu thầu (cụ thể là chỉ định thầu), ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được 372 đồng. Đây là một con số tiết kiệm mang tính chất "tượng trưng", tỷ lệ giảm giá gần như bằng 0% so với giá gói thầu.

Năng lực của Công ty Phương An: Bách chiến bách thắng

Theo dữ liệu phân tích lịch sử đấu thầu, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Phương An (Mã số doanh nghiệp: 3800656999) có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Tổ 6, khu phố 1, xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai. Người đại diện pháp luật là ông Phạm Minh Phương.

Nhà thầu này là một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực, với lịch sử tham gia đấu thầu khá dày đặc. Tổng hợp dữ liệu cho thấy, Công ty Phương An đã tham gia khoảng 33 gói thầu, trong đó trúng 29 gói, trượt 3 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng lên tới hơn 121 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu sự "thăng hoa" trong hoạt động của Công ty Phương An khi đơn vị này tham gia 4 gói thầu và trúng cả 4 (tỷ lệ 100%). Ngoài gói thầu tại xã Minh Đức nêu trên, trong năm 2025, nhà thầu này còn được ghi nhận trúng thầu tại các chủ đầu tư khác như:

Ngày 28/11/2025: Trúng một gói thầu Xây dựng khác cũng do Văn phòng HĐND và UBND xã Minh Đức mời thầu với giá hơn 149 triệu đồng.

Ngày 12/10/2025: Trúng gói thầu "Xây dựng và thiết bị" do Phòng Kinh tế xã Tân Hưng mời thầu (trong vai trò Liên danh) với giá trúng hơn 4,8 tỷ đồng.

Ngày 14/04/2025: Trúng gói thầu "Xây lắp" do UBND xã An Phú mời thầu với giá hơn 4,2 tỷ đồng.

Có thể thấy, Công ty Phương An không chỉ thành công ở các gói thầu chỉ định thầu quy mô nhỏ mà còn thắng thầu ở các gói thầu đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh có giá trị lớn hơn.

Mối quan hệ "thân thiết" với các Chủ đầu tư

Phân tích sâu hơn về lịch sử hoạt động, Công ty Phương An có mối quan hệ hợp tác đặc biệt khăng khít với một số bên mời thầu. Cụ thể, tại Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản, nhà thầu này đã tham gia 9 gói thầu và trúng tới 8 gói. Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Đất Việt, nhà thầu tham gia 8 gói và trúng 6 gói.

Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một số chủ đầu tư nhất định với tần suất cao, cộng thêm việc trúng thầu sát giá (như trường hợp tại xã Minh Đức), thường đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh thực sự trong công tác lựa chọn nhà thầu.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành luôn đề cao nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Mục tiêu của đấu thầu, dù là đấu thầu rộng rãi hay chỉ định thầu, suy cho cùng vẫn là tìm kiếm nhà thầu có năng lực tốt nhất với chi phí hợp lý nhất, tiết kiệm tối đa cho ngân sách nhà nước.

Việc chỉ định thầu rút gọn giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt là các dự án cấp bách hoặc quy mô nhỏ. Tuy nhiên, nếu quy trình diễn ra quá nhanh chóng và mức giá trúng thầu không giảm được đáng kể so với dự toán, thì bài toán về "hiệu quả kinh tế" cần được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ.

Với năng lực đã được chứng minh qua hàng loạt gói thầu đã trúng, dư luận kỳ vọng Công ty Phương An sẽ triển khai dự án "Nâng cấp tuyến đường cầu sắt ấp An Tân" đảm bảo chất lượng và tiến độ. Đồng thời, việc công khai, minh bạch trong các khâu phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu tại xã Minh Đức cũng là yếu tố quan trọng để tạo niềm tin trong nhân dân.