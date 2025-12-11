Đồng Nai: Đức Thịnh Phát liên tiếp trúng thầu tiền tỷ tại Thủy điện Thác Mơ

Vượt qua đối thủ nhờ bỏ giá thấp hơn khoảng 60 triệu đồng, Công ty Đức Thịnh Phát vừa được Công ty CP Thủy điện Thác Mơ phê duyệt trúng gói thầu xây lắp gần 4 tỷ đồng. Đây là gói thầu thứ 2 doanh nghiệp này trúng tại chủ đầu tư này trong vài tháng cuối năm 2025.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 05/12/2025, ông Nguyễn Lê Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã ký Quyết định số 3916/QĐ-TMP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu: 2025-TMP-CT-15-38 Sửa chữa lớn hệ thống mương thoát nước Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ - Khu vực 1.2, 3 và Khu 6.

Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ sản xuất kinh doanh số 2025-TMP-CT-15, được phê duyệt tại Quyết định số 3578/QĐ-TMP ngày 01/11/2025. Gói thầu có giá dự toán là 3.939.657.314 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Ảnh minh họa

Chiến thắng sát sao trước đối thủ quen mặt

Theo biên bản mở thầu ngày 25/11/2025, gói thầu thu hút sự tham gia của 02 nhà thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đức Thịnh Phát và Công ty TNHH Một thành viên Ngọc Trà.

Kết quả đánh giá E-HSDT tại Báo cáo số 158/TCG ngày 02/12/2025 cho thấy, cả hai nhà thầu đều vượt qua bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Tại bước đánh giá về tài chính, sự cạnh tranh được định đoạt bằng giá dự thầu.

Cụ thể, Công ty TNHH Một thành viên Ngọc Trà chào giá 3.878.884.467 đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đức Thịnh Phát chào giá thấp hơn, ở mức 3.819.664.173 đồng.

Với lợi thế về giá, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đức Thịnh Phát đã được phê duyệt trúng thầu với giá 3.819.664.170 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày. So với giá gói thầu, ngân sách tiết kiệm được khoảng 120 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3%. Trong khi đó, Công ty Ngọc Trà trượt thầu với lý do: "Có giá dự thầu không phải là thấp nhất".

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Công ty Đức Thịnh Phát được xướng tên tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ trong năm 2025. Trước đó, vào tháng 9/2025, nhà thầu này cũng đã trúng Gói thầu 2025-TME-CT-02.19 Sửa chữa lớn đường vận hành Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng với giá trúng 2.579.000.000 đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này cũng từng "sảy chân" tại chính chủ đầu tư này khi trượt Gói thầu 2025-TMP-CT-04.04 Gia cố cơ đồi dọc tuyến đường ĐT.741 vào tháng 9/2025.

Dấu ấn "bất bại" tại Ban QLDA huyện Bù Gia Mập

Dữ liệu phân tích đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đức Thịnh Phát (có địa chỉ trụ sở sau sáp nhập tại Thôn 1, Xã Phú Nghĩa, Tỉnh Đồng Nai) được thành lập từ năm 2014, do ông Nguyễn Danh Dũng làm người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử tham gia đấu thầu được ghi nhận (lũy kế đến tháng 12/2025), doanh nghiệp này đã tham gia 49 gói thầu, trong đó trúng 44 gói, trượt 5 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 252 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán lên tới 99,3%, đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức rất thấp, chưa đến 1%.

Điểm nhấn đặc biệt trong hồ sơ năng lực của Đức Thịnh Phát là tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại một số bên mời thầu. Cụ thể, tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bù Gia Mập, nhà thầu này đã tham gia 13 gói thầu và trúng cả 13 gói (tỷ lệ 100%) với tổng giá trị trúng thầu hơn 164 tỷ đồng. Tương tự, tại UBND xã Phú Văn, nhà thầu này cũng giữ thành tích "bất bại" với 4/4 gói thầu trúng tuyển.

Việc một nhà thầu trúng thầu liên tiếp, dày đặc tại một chủ đầu tư/bên mời thầu cụ thể với tỷ lệ tiết kiệm thấp thường đặt ra các nghi vấn về tính cạnh tranh trong công tác đấu thầu.

Góc nhìn chuyên gia

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 24/2024/NĐ-CP (và Nghị định 214/2025/NĐ-CP mới ban hành) đều hướng tới mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

"Khi một nhà thầu trúng thầu quá nhiều tại một đơn vị với mức tiết kiệm thấp, cơ quan chức năng cần xem xét kỹ quy trình tổ chức đấu thầu, các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu có dấu hiệu hạn chế sự tham gia của nhà thầu khác hay không. Đặc biệt, cần lưu ý đến các quy định mới tại Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, nhằm thắt chặt hơn nữa việc giám sát vốn đầu tư công", Luật sư Lập nhận định.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cũng chia sẻ: "Tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% là con số đáng suy ngẫm. Mặc dù pháp luật không quy định tỷ lệ tiết kiệm tối thiểu, nhưng hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của đấu thầu. Nếu đấu thầu rộng rãi mà giá trúng thầu sát sạt giá gói thầu, diễn ra lặp lại nhiều lần, thì cần đánh giá lại tính thực chất của sự cạnh tranh tại các gói thầu đó".

Trong bối cảnh tỉnh Đồng Nai đang thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc giám sát các hoạt động đầu tư công, đảm bảo các gói thầu được triển khai minh bạch, hiệu quả là yêu cầu cấp thiết.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.