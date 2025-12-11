Người đàn ông bị thương nặng do áo mưa cánh dơi cuốn vào bánh sau xe máy

Bệnh nhân bị gãy xương do áo mưa cuốn vào bánh xe, cảnh báo cần cẩn trọng khi sử dụng áo mưa cánh dơi trong thời tiết xấu.

Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 49 tuổi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng do áo mưa cánh dơi bị cuốn vào bánh sau xe máy. Tai nạn này nguy cơ rất phổ biến vào mùa mưa nhưng thường bị chủ quan.

Bệnh nhân N.V.C. (trú tại Đan Phượng, Hà Nội), khoảng 30 phút trước nhập viện, trong lúc di chuyển dưới trời mưa to, áo mưa cánh dơi bị gió tạt và cuốn phần tà áo vào bánh xe, khiến bệnh nhân mất thăng bằng và ngã.

Khi vào Khoa Cấp cứu A9 - Bệnh viện 19-8, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, có xây xát vùng gò má và hai bàn tay, đau ngực trái, mạch và huyết áp ổn định. Khám cận lâm sàng ghi nhận gãy xương sườn 4, 5, 7 bên trái; gãy rạn cung tiếp gò má trái và gãy thành trước xoang hàm trái. Siêu âm bụng chưa phát hiện tổn thương.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân/Ảnh BV

Bệnh nhân được sát khuẩn, tiêm SAT, kê đơn điều trị và hướng dẫn theo dõi tại nhà. Hiện sức khỏe ổn định và được hẹn tái khám.

Theo các bác sĩ, tai nạn do áo mưa cánh dơi quấn vào bánh xe không hiếm gặp, có thể gây chấn thương nặng vùng đầu, mặt, ngực hoặc ngã vào dòng phương tiện đang di chuyển. Nguy cơ tăng cao trong thời tiết mưa lớn, gió mạnh.

Bệnh viện khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng áo mưa cánh dơi khi đi xe máy, đặc biệt trong giông gió. Nếu buộc phải dùng, cần giữ gọn tà áo, tránh để áo bay chạm vào bánh hoặc xích xe. Áo mưa dạng bộ (gồm áo và quần riêng biệt) là lựa chọn an toàn hơn, hạn chế được nguy cơ mắc kẹt vào phương tiện.

Tuyệt đối không sử dụng áo mưa rách, áo mưa dài che đèn hoặc phủ qua bánh xe, đồng thời giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển trong mưa to, gió lớn.

Việc lựa chọn loại áo mưa phù hợp và mặc đúng cách khi tham gia giao thông trong thời tiết xấu là vô cùng quan trọng. Mặc áo mưa đúng cách không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn là hành động thể hiện ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông.