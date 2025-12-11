Hà Nội

Loại quả 'nhỏ mà có võ' giúp tăng đề kháng, dưỡng da tươi trẻ

Sống Khỏe

Loại quả 'nhỏ mà có võ' giúp tăng đề kháng, dưỡng da tươi trẻ

Nhỏ nhắn nhưng giàu dinh dưỡng, quất hồng bì giúp bảo vệ tim mạch, tăng sức đề kháng và dưỡng da mịn màng, ngăn lão hóa từ bên trong.

Vân Giang (Tổng hợp)
Quả quất hồng bì tuy nhỏ nhắn nhưng lại chứa đựng giá trị dinh dưỡng đáng kinh ngạc. Loại quả này từ lâu được biết đến trong ẩm thực và y học dân gian, nhưng chỉ gần đây, các nghiên cứu hiện đại mới chứng minh tiềm năng "thần kỳ" của nó đối với sức khỏe con người.
Từ quả, lá đến hạt, mỗi bộ phận đều mang lại những lợi ích riêng, đặc biệt cho tim mạch, hệ miễn dịch và làn da.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng nhận định, quất hồng bì giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Trong đó, flavonoid tự nhiên có khả năng trung hòa gốc tự do – nguyên nhân chính gây lão hóa và tổn thương tế bào.
Việc bổ sung quất hồng bì vào chế độ ăn hàng ngày giúp nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ hệ miễn dịch và giữ cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh, sẵn sàng chống lại các tác nhân gây bệnh.
Không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể, quất hồng bì còn là "người bạn" của trái tim. Chất xơ cùng các hợp chất chống oxy hóa trong quả giúp giảm viêm, điều chỉnh mức cholesterol và duy trì mạch máu linh hoạt. Những người thường xuyên dùng quất hồng bì có thể phòng ngừa các vấn đề tim mạch theo cách tự nhiên, đơn giản mà hiệu quả. Đây là lý do loại quả nhỏ bé này ngày càng được khuyên dùng trong thực đơn hàng ngày của nhiều gia đình.
Bên cạnh lợi ích về tim mạch, quất hồng bì còn chăm sóc làn da một cách toàn diện. Vitamin C dồi dào trong quả thúc đẩy sản sinh collagen, giữ da săn chắc và đàn hồi.
Polyphenol trong quất hồng bì giúp làm chậm quá trình lão hóa, làm mờ nếp nhăn và duy trì sự tươi sáng. Nhờ vậy, việc sử dụng quất hồng bì đều đặn vừa giúp cơ thể khỏe mạnh vừa giúp da luôn rạng rỡ, căng mịn.
Để tận dụng tối đa lợi ích của quất hồng bì, người dùng cần lưu ý một số điểm. Trước hết, rửa sạch kỹ quả, đặc biệt là vỏ, để loại bỏ bụi bẩn và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Với những ai muốn sử dụng quất hồng bì như vị thuốc hỗ trợ điều trị, nên tham khảo ý kiến chuyên gia y học cổ truyền để đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Một trong những cách phổ biến và hiệu quả để dùng quất hồng bì là ngâm với mật ong hoặc đường phèn. Phương pháp này vừa giúp bảo quản quả lâu dài, vừa gia tăng hiệu quả hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp. Một ly quất hồng bì ngâm mật ong ấm mỗi sáng sẽ trở thành "liều vitamin tự nhiên" giúp tăng sức đề kháng, làm dịu cổ họng và hỗ trợ tiêu hóa.
Ngoài ra, quất hồng bì còn có thể chế biến thành mứt, nước ép hoặc dùng kèm các món ăn khác, tạo thêm hương vị và mang lại lợi ích sức khỏe. Loại quả nhỏ bé này hoàn toàn phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ em, là lựa chọn tự nhiên để chăm sóc sức khỏe toàn diện mà không cần dùng nhiều thực phẩm chức năng hay thuốc bổ đắt tiền.
