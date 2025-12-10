Hà Nội

Bạn đọc

Tây Ninh: Phòng Kinh tế xã Mộc Hóa chi hơn 1,1 tỷ mua sắm thùng rác

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 6/12, 2 nhà thầu đang cạnh tranh tại gói thầu mua sắm hơn 1,19 tỷ đồng của Phòng KT xã Mộc Hóa (Tây Ninh).

Lam Thy

Tại dự án mua sắm thùng rác thực hiện phân loại rác tại nguồn và thùng rác thu gom bao gói thuốc BVTV với tổng mức đầu tư 1,219 tỷ đồng do UBND Xã Mộc Hóa phê duyệt ngày 14/11/2025.

12.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Gói thầu mua sắm có giá 1,19 tỷ đồng được giao cho Phòng Kinh tế xã Mộc Hóa mời thầu; Hình thức lựa chọn nhà thầu “chào hàng cạnh tranh”. Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 6/12, gói thầu trên đã thu hút 2 nhà thầu: Công ty CP Quốc tế Phát Đạt với giá dự thầu 1,016 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất Tiến Ngọc với giá dự thầu 1,18 tỷ đồng.

Năng lực các nhà thầu

Công ty CP Quốc tế Phát Đạt địa chỉ tại Phường Hiệp Bình, TP HCM đã tham gia 3 gói thầu, chưa ghi nhận trúng thầu.

Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất Tiến Ngọc địa chỉ Phường Thới An, TP HCM; đã tham 227 gói thầu, trúng 127 gói thầu, 7 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu hơn 131,22 tỷ đồng (toàn bộ trúng độc lập). Nhà thầu thường trúng các gói thầu mua sắm thùng rác tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Cụ thể, ngày 27/11, Phòng Kinh tế xã Tân Lộc (Cà Mau) đã phê duyệt trúng gói thầu số 01: Mua sắm thùng rác với giá 235 triệu đồng;

Gói thầu mua thùng rác và nhà vệ sinh công cộng, ngày 15/11 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường An Xuyên (Cà Mau), Công ty CP Quốc tế Phát Đạt trúng với giá 313 triệu đồng thực hiện trong 10 ngày;

Trước đó ngày 5/11, Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG-HCM đã phê duyệt trúng gói thầu mua sắm, lắp đặt hàng hóa thùng rác trên vỉa hè các tuyến đường với giá 690 triệu đồng.

Tại Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Bến Lức, gói thầu mua sắm thùng rác cho các xã, thị trấn năm 2025 với giá 1,959 tỷ đồng thực hiện trong 20 ngày.

Gói thầu mua sắm thiết bị, dụng cụ phân loại rác tại Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Dĩ An với giá 723 triệu đồng thực hiện trong 30 ngày.

Tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Củ Chi, gói thầu mua sắm thùng rác 660 lít và thùng rác 120 lít với giá trúng thầu 836 triệu đồng thực hiện trong 7 ngày…

