TP HCM: Phước Khang "một mình một chợ" trúng gói thầu tiền tỷ tại Đông Hòa

Tham dự gói thầu tại phường Đông Hòa với tư cách độc lập, Công ty Phước Khang dễ dàng trúng thầu sát giá dù phải thay thế thiết bị thi công do không đạt chuẩn trong quá trình đánh giá hồ sơ.

Ngày 26/11/2025, UBND phường Đông Hòa (TP HCM) đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây dựng hạ tầng khu phố Đông A. Đơn vị trúng thầu là cái tên quen thuộc: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phước Khang.

Kịch bản "một mình một ngựa" và tỷ lệ tiết kiệm 0,5%

Theo Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 do ông Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa ký, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phước Khang (Công ty Phước Khang) đã được phê duyệt trúng gói thầu "Xây dựng" thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường thuộc địa bàn khu phố Đông A.

Quyết định số 1283/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây dựng" thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường thuộc địa bàn khu phố Đông A. Nguồn: MSC

Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 3.486.239.091 đồng. Giá trúng thầu của Công ty Phước Khang là 3.467.063.068 đồng. Như vậy, qua đấu thầu rộng rãi, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước chỉ là hơn 19 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,55%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày.

Đáng chú ý, theo Biên bản mở thầu ngày 10/11/2025, Công ty Phước Khang là nhà thầu duy nhất tham dự gói thầu này. Việc chỉ có một nhà thầu tham gia khiến tính cạnh tranh của gói thầu trở thành câu hỏi lớn, dù quy trình đấu thầu được thực hiện rộng rãi qua mạng.

Phải thay thế thiết bị vì không đạt chuẩn

Dù là nhà thầu duy nhất tham dự, nhưng đường đến chiến thắng của Công ty Phước Khang tại gói thầu này cũng không hoàn toàn suôn sẻ. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 424/BC-ĐLM ngày 14/11/2025 của Tổ chuyên gia (Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đại Lâm Mộc) đã chỉ ra những "lỗ hổng" trong hồ sơ dự thầu của đơn vị này.

Cụ thể, tại mục thiết bị thi công, E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải huy động 01 Cần cẩu bánh lốp có sức nâng ≥ 6,0 tấn. Tuy nhiên, trong E-HSDT, Công ty Phước Khang lại đề xuất thiết bị Ô tô tải có cần cẩu nhãn hiệu HINO, biển số 72H-001.92. Qua kiểm tra, thiết bị này chỉ có sức nâng 4,05 tấn, không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Bên cạnh đó, đối với nhân sự chủ chốt, tại vị trí Chỉ huy trưởng công trình và các cán bộ kỹ thuật, nhà thầu đã kê khai kinh nghiệm thực hiện công trình tương tự là "Nâng cấp hẻm 199 đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu". Tuy nhiên, trong hồ sơ ban đầu, nhà thầu đã không cung cấp được Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trình để chứng minh nhân sự Phạm Minh Kha và các nhân sự khác đã đảm nhận vai trò tại công trình này như yêu cầu.

Ngày 11/11/2025, Bên mời thầu đã phải có văn bản số 1009/UBND-ĐT yêu cầu nhà thầu làm rõ. Đến ngày 12/11/2025, Công ty Phước Khang đã có văn bản giải trình, bổ sung Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trình và thay thế thiết bị khác là Ô tô tải có cần cẩu nhãn hiệu HINO, biển số 50H-084.49 (sức nâng 10 tấn) để đáp ứng yêu cầu. Nhờ việc "sửa sai" kịp thời này, Công ty Phước Khang mới được đánh giá "Đạt" và tiến tới trúng thầu.

Năng lực của nhà thầu Phước Khang

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phước Khang được thành lập năm 2015, có trụ sở chính tại phường Hiệp Bình, TP HCM. Người đại diện pháp luật là ông Phạm Minh Kha.

Theo dữ liệu thống kê, năm 2025 là một năm "bội thu" của Công ty Phước Khang khi liên tiếp trúng thầu nhiều dự án đầu tư công. Chỉ tính riêng trong năm 2025, nhà thầu này đã được công bố trúng khoảng 13 gói thầu tại nhiều chủ đầu tư khác nhau.

Điển hình, tại Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG-HCM, ngày 15/11/2025, Phước Khang trúng gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa chống thấm... Ký túc xá khu B với giá hơn 5,8 tỷ đồng. Đáng nói, gói thầu này có giá dự toán hơn 5,82 tỷ đồng, mức tiết kiệm đạt được là siêu thấp, chỉ khoảng 0,09%.

Trước đó, tại Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Thủ Đức, Phước Khang cũng là cái tên "nhẵn mặt" khi trúng hàng loạt gói thầu như: Gói thầu số 4 (trúng tháng 9/2025, giá hơn 4,1 tỷ đồng); Gói thầu số 3 - Tư vấn giám sát (tháng 7/2025); Gói thầu số 2 (tháng 6/2025)...

Việc một nhà thầu trúng liên tiếp nhiều gói thầu trong một khoảng thời gian ngắn đặt ra vấn đề về năng lực quản lý, sự đảm bảo về nhân sự và thiết bị để thi công đồng thời các dự án. Liệu tình trạng "nhân sự trùng lặp" hay thiết bị "chạy sô" có xảy ra hay không là điều mà các Chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ, nhất là khi nhà thầu này đã từng bị phát hiện kê khai thiết bị không đạt chuẩn như tại gói thầu ở phường Đông Hòa.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn hướng tới mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc các gói thầu thường xuyên chỉ có một đơn vị tham gia hoặc trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm "tượng trưng" dưới 1% tuy không sai quy định nếu quy trình đúng, nhưng xét về góc độ hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh của thị trường thì vẫn là những "nốt trầm" cần được lưu tâm.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.