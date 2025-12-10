Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

TP HCM: Phước Khang "một mình một chợ" trúng gói thầu tiền tỷ tại Đông Hòa

Tham dự gói thầu tại phường Đông Hòa với tư cách độc lập, Công ty Phước Khang dễ dàng trúng thầu sát giá dù phải thay thế thiết bị thi công do không đạt chuẩn trong quá trình đánh giá hồ sơ.

Hải Đăng - Hà Linh

Ngày 26/11/2025, UBND phường Đông Hòa (TP HCM) đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây dựng hạ tầng khu phố Đông A. Đơn vị trúng thầu là cái tên quen thuộc: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phước Khang.

Kịch bản "một mình một ngựa" và tỷ lệ tiết kiệm 0,5%

Theo Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 do ông Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa ký, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phước Khang (Công ty Phước Khang) đã được phê duyệt trúng gói thầu "Xây dựng" thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường thuộc địa bàn khu phố Đông A.

qd-9577.jpg
Quyết định số 1283/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây dựng" thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường thuộc địa bàn khu phố Đông A. Nguồn: MSC

Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 3.486.239.091 đồng. Giá trúng thầu của Công ty Phước Khang là 3.467.063.068 đồng. Như vậy, qua đấu thầu rộng rãi, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước chỉ là hơn 19 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,55%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày.

Đáng chú ý, theo Biên bản mở thầu ngày 10/11/2025, Công ty Phước Khang là nhà thầu duy nhất tham dự gói thầu này. Việc chỉ có một nhà thầu tham gia khiến tính cạnh tranh của gói thầu trở thành câu hỏi lớn, dù quy trình đấu thầu được thực hiện rộng rãi qua mạng.

Phải thay thế thiết bị vì không đạt chuẩn

Dù là nhà thầu duy nhất tham dự, nhưng đường đến chiến thắng của Công ty Phước Khang tại gói thầu này cũng không hoàn toàn suôn sẻ. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 424/BC-ĐLM ngày 14/11/2025 của Tổ chuyên gia (Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đại Lâm Mộc) đã chỉ ra những "lỗ hổng" trong hồ sơ dự thầu của đơn vị này.

Cụ thể, tại mục thiết bị thi công, E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải huy động 01 Cần cẩu bánh lốp có sức nâng ≥ 6,0 tấn. Tuy nhiên, trong E-HSDT, Công ty Phước Khang lại đề xuất thiết bị Ô tô tải có cần cẩu nhãn hiệu HINO, biển số 72H-001.92. Qua kiểm tra, thiết bị này chỉ có sức nâng 4,05 tấn, không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Bên cạnh đó, đối với nhân sự chủ chốt, tại vị trí Chỉ huy trưởng công trình và các cán bộ kỹ thuật, nhà thầu đã kê khai kinh nghiệm thực hiện công trình tương tự là "Nâng cấp hẻm 199 đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu". Tuy nhiên, trong hồ sơ ban đầu, nhà thầu đã không cung cấp được Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trình để chứng minh nhân sự Phạm Minh Kha và các nhân sự khác đã đảm nhận vai trò tại công trình này như yêu cầu.

Ngày 11/11/2025, Bên mời thầu đã phải có văn bản số 1009/UBND-ĐT yêu cầu nhà thầu làm rõ. Đến ngày 12/11/2025, Công ty Phước Khang đã có văn bản giải trình, bổ sung Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trình và thay thế thiết bị khác là Ô tô tải có cần cẩu nhãn hiệu HINO, biển số 50H-084.49 (sức nâng 10 tấn) để đáp ứng yêu cầu. Nhờ việc "sửa sai" kịp thời này, Công ty Phước Khang mới được đánh giá "Đạt" và tiến tới trúng thầu.

Năng lực của nhà thầu Phước Khang

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phước Khang được thành lập năm 2015, có trụ sở chính tại phường Hiệp Bình, TP HCM. Người đại diện pháp luật là ông Phạm Minh Kha.

Theo dữ liệu thống kê, năm 2025 là một năm "bội thu" của Công ty Phước Khang khi liên tiếp trúng thầu nhiều dự án đầu tư công. Chỉ tính riêng trong năm 2025, nhà thầu này đã được công bố trúng khoảng 13 gói thầu tại nhiều chủ đầu tư khác nhau.

Điển hình, tại Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG-HCM, ngày 15/11/2025, Phước Khang trúng gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa chống thấm... Ký túc xá khu B với giá hơn 5,8 tỷ đồng. Đáng nói, gói thầu này có giá dự toán hơn 5,82 tỷ đồng, mức tiết kiệm đạt được là siêu thấp, chỉ khoảng 0,09%.

Trước đó, tại Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Thủ Đức, Phước Khang cũng là cái tên "nhẵn mặt" khi trúng hàng loạt gói thầu như: Gói thầu số 4 (trúng tháng 9/2025, giá hơn 4,1 tỷ đồng); Gói thầu số 3 - Tư vấn giám sát (tháng 7/2025); Gói thầu số 2 (tháng 6/2025)...

Việc một nhà thầu trúng liên tiếp nhiều gói thầu trong một khoảng thời gian ngắn đặt ra vấn đề về năng lực quản lý, sự đảm bảo về nhân sự và thiết bị để thi công đồng thời các dự án. Liệu tình trạng "nhân sự trùng lặp" hay thiết bị "chạy sô" có xảy ra hay không là điều mà các Chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ, nhất là khi nhà thầu này đã từng bị phát hiện kê khai thiết bị không đạt chuẩn như tại gói thầu ở phường Đông Hòa.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn hướng tới mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc các gói thầu thường xuyên chỉ có một đơn vị tham gia hoặc trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm "tượng trưng" dưới 1% tuy không sai quy định nếu quy trình đúng, nhưng xét về góc độ hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh của thị trường thì vẫn là những "nốt trầm" cần được lưu tâm.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

#TP. Hồ Chí Minh #UBND phường Đông Hòa #Xây dựng hạ tầng khu phố Đông A #Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phước Khang

Bài liên quan

Bạn đọc

An Giang: 10 nhà thầu bị loại, Công ty Ti Ti trúng gói thầu thiết bị trường học

Tại gói thầu thiết bị giáo dục do Ban QLDA tỉnh An Giang mời thầu, vượt qua 10 đối thủ, Công ty Ti Ti là đơn vị duy nhất trúng thầu với giá hơn 2,1 tỷ đồng.

Mới đây, Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 15: Cung cấp và lắp đặt thiết bị, thuộc dự án Trường tiểu học A Tân Phú điểm chính (Tân Thành). Đây là gói thầu sử dụng ngân sách địa phương, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với sự tham gia của đông đảo các nhà thầu cung cấp thiết bị giáo dục.

Cụ thể, theo Biên bản mở thầu ngày 30/10/2025, gói thầu thu hút sự tham gia của 11 nhà thầu. Danh sách bao gồm những cái tên quen thuộc trong lĩnh vực này như: Công ty CP Giáo dục Mekong, Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Việt Châu Á, Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Anh Duy, Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ... và Công ty TNHH Trang thiết bị Mẫu giáo Ti Ti (Công ty Ti Ti).

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu 18,8 tỷ tại Vĩnh Long: Đối thủ mắc lỗi "sơ đẳng", Liên danh Nghe Nhìn Toàn Cầu rộng cửa trúng thầu [Kỳ 1]

Tại gói thầu hơn 18,8 tỷ đồng của Sở GD&ĐT Vĩnh Long, liên danh đối thủ bị loại vì sai sót trong bảo đảm dự thầu, mở đường cho Liên danh Nghe Nhìn Toàn Cầu trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác mua sắm thiết bị giáo dục phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là nhiệm vụ trọng tâm của nhiều địa phương. Tuy nhiên, kết quả lựa chọn nhà thầu tại một số gói thầu quy mô lớn đang đặt ra nhiều băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất, điển hình là câu chuyện tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Vĩnh Long.

Cú "sảy chân" bất ngờ của đối thủ

Xem chi tiết

Bạn đọc

An Phát được chỉ định gói thầu gần 1,8 tỷ nâng cấp đài truyền thanh xã Củ Chi

Công ty An Phát được UBND xã Củ Chi (TP HCM) chỉ định gói thầu gần 1,8 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm 5%.

Gói thầu thuộc dự án nâng cấp đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông, xã Phước Vĩnh An có tổng mức đầu tư 2,236 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là đồng bộ hệ thống truyền thanh trên địa bàn xã đáp ứng tiêu chí xã nông thôn mới và phục vụ nhu cầu truyền tải thông tin đến nhân dân được nhanh chóng.

Theo đó, gói thầu xây lắp và thiết bị có giá 1,853 tỷ đồng, ngày 1/12, UBND xã Củ Chi đã phê duyệt Quyết định 3492/QĐ-UBND chỉ định thầu cho Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Xây lắp An Phát trúng thầu với giá 1,759 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Công ty Song Hân trúng gói thầu hơn 9 tỷ tại KTX ĐHQG TP HCM: Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty Song Hân trúng gói thầu hơn 9 tỷ tại KTX ĐHQG TP HCM: Năng lực nhà thầu ra sao?

Vượt qua 3 đối thủ nhờ lợi thế về kỹ thuật và giá, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Song Hân vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp hơn 9,1 tỷ đồng tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM. Đáng chú ý, đây là chiến thắng thứ 5 của nhà thầu này trong năm 2025, nối dài chuỗi trúng thầu từ Khánh Hòa đến Đồng Nai.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Công ty Song Hân trúng gói thầu hơn 9 tỷ tại KTX ĐHQG TP HCM: Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty Song Hân trúng gói thầu hơn 9 tỷ tại KTX ĐHQG TP HCM: Năng lực nhà thầu ra sao?

Vượt qua 3 đối thủ nhờ lợi thế về kỹ thuật và giá, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Song Hân vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp hơn 9,1 tỷ đồng tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM. Đáng chú ý, đây là chiến thắng thứ 5 của nhà thầu này trong năm 2025, nối dài chuỗi trúng thầu từ Khánh Hòa đến Đồng Nai.