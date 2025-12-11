Bắt gặp đá trắng kỳ lạ trên sao Hỏa, chuyên gia giải mã sao?

Theo quan sát mới của robot thám hiểm Perseverance, những tảng đá có màu trắng kỳ lạ trên sao Hỏa cho thấy hành tinh đỏ từng có lượng mưa lớn.