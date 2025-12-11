Hà Nội

Bắt gặp đá trắng kỳ lạ trên sao Hỏa, chuyên gia giải mã sao?

Giải mã

Bắt gặp đá trắng kỳ lạ trên sao Hỏa, chuyên gia giải mã sao?

Theo quan sát mới của robot thám hiểm Perseverance, những tảng đá có màu trắng kỳ lạ trên sao Hỏa cho thấy hành tinh đỏ từng có lượng mưa lớn.

Một nghiên cứu được công bố ngày 1/12 trên tạp chí Communications Earth &amp; Environment, nhóm nghiên cứu cho hay những tảng đá có màu trắng bất thường cho thấy sao Hỏa từng có những khu vực ẩm ướt, có lượng mưa lớn, tương tự như các vùng nhiệt đới trên Trái đất. Ảnh: NASA.
Robot thám hiểm Perseverance của NASA đã phát hiện những tảng đá có màu trắng kỳ lạ trên bề mặt hành tinh đỏ. Khi quan sát kỹ hơn, các nhà nghiên cứu nhận thấy những tảng đá này là kaolinit - một loại đất sét giàu nhôm. Ảnh: NASA / Communications Earth &amp; Environment.
Trên Trái đất, kaolinite hầu như được hình thành trong điều kiện ấm áp và ẩm ướt, chẳng hạn như ở các khu rừng mưa nhiệt đới. Nó thường hình thành trong những tảng đá đã bị bào mòn hết các khoáng chất khác sau hàng triệu năm nhận lượng mưa đều đặn. Ảnh: NASA.
Tuy nhiên, điều kiện chủ yếu bầu không khí sao Hỏa hiện nay là lạnh lẽo và khô khan. Hành tinh đỏ cũng có bầu khí quyển mỏng, chủ yếu là carbon dioxide. Ảnh: Shutterstock.
Adrian Broz - nhà khoa học về đất tại Đại học Purdue và là tác giả chính của nghiên cứu cho biết, mặc dù sao Hỏa hiện nay có điều kiện rất khắc nghiệt, cằn cỗi, lạnh giá và không có nước lỏng trên bề mặt nhưng trước đây, hành tinh đỏ từng có nhiều nước hơn hiện nay. Ảnh: news.mit.edu.
Nhà khoa học Adrian và các đồng nghiệp đã so sánh cấu trúc của kaolinite trên sao Hỏa, được kiểm tra bởi nhiều thiết bị trên robot thám hiểm Perseverance, với các mẫu vật trên Trái đất lấy từ Nam Phi và San Diego. Các loại đá này có vẻ rất giống nhau, cho thấy chúng được hình thành theo những cách tương tự. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Hình ảnh vệ tinh chụp bề mặt sao Hỏa dường như cho thấy các mỏ kaolinit lớn hơn ở những nơi khác trên hành tinh này. Tuy nhiên, Perseverance và các tàu thám hiểm khác vẫn chưa khám phá những khu vực đó. Ảnh: NASA,JPL-Caltech, MSSS, SWNS/Zenger/NASA,JPL-Caltech, MSSS, SWNS/Zenger.
Sự hiện diện của kaolinit trong các tảng đá trên bề mặt sao Hỏa củng cố giả thuyết rằng hành tinh đỏ từng là một ốc đảo ẩm ướt trong quá khứ mặc dù thời điểm và quá trình khiến nơi đây trở nên khô cằn, lạnh lẽo vẫn còn đang được tranh luận. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Một số giả thuyết hàng đầu cho rằng, sao Hỏa đã mất nước vào khoảng thời gian từ 3 - 4 tỷ năm trước khi từ trường của nó suy yếu đủ để gió mặt trời cuốn bay bầu khí quyển. Quá trình này có lẽ rất phức tạp và đa chiều. Ảnh: NASA / JPL-Caltech.
Các nhà nghiên cứu cho biết việc nghiên cứu những loại đá trên hành tinh có thể giúp hiểu rõ hơn về quá trình và thời điểm sao Hỏa mất nước. Ảnh: NASA.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Livescience, Scitechdaily)
#Tảng đá màu trắng kỳ lạ #Hành tinh đỏ từng có nước #sao Hỏa #hành tinh đỏ

