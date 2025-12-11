Nhiệt điện Duyên Hải: Nhà thầu Sông Lam liên tiếp trúng thầu, dấu hỏi về tính cạnh tranh

Chỉ trong năm 2025, Công ty Cổ phần Quốc tế Sông Lam đã liên tiếp trúng hàng loạt gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Dù có nhiều nhà thầu tham dự, nhưng phần lớn đều bị loại, giúp Sông Lam "một mình một ngựa" hoặc dễ dàng về đích.

Thời gian qua, hoạt động đấu thầu tại các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận, đặc biệt trong bối cảnh các quy định mới của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) đề cao tính công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo dữ liệu của PV, trong năm 2025, Công ty Cổ phần Quốc tế Sông Lam (gọi tắt là Công ty Sông Lam, có địa chỉ trụ sở sau khi sắp xếp đơn vị hành chính tại Xóm Hưng Thịnh, Xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) đã trở thành một cái tên "nổi bật" tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 (tỉnh Trà Vinh) khi liên tiếp được xướng tên trúng thầu.

Liên tiếp trúng thầu tiền tỷ

Cụ thể, ngày 03/12/2025, ông Ngô Văn Sỹ, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã ký Quyết định số 2034/QĐ-NĐDH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 43MSHH-SXKD-2025: Cung cấp vật tư, thiết bị điện phục vụ công tác sửa chữa (đợt 2) cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3.

Ảnh minh họa

Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 4.960.442.204 đồng. Công ty Sông Lam trúng thầu với giá 4.386.000.000 đồng, thời gian thực hiện 210 ngày. Đáng chú ý, tại gói thầu này, hai đối thủ cạnh tranh là Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghiệp Sao Việt và Công ty TNHH Công nghệ Minh Khôi đều bị loại ở bước đánh giá, giúp Sông Lam rộng cửa trúng thầu.

Trước đó, vào ngày 31/07/2025, tại gói thầu 08MSHH-SXKD-2025: Cung cấp ắc quy, UPS cho Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3, Công ty Sông Lam trong vai trò thành viên liên danh (Liên danh Sông Lam - Di An) đã được phê duyệt trúng thầu theo Quyết định số 1209/QĐ-NĐDH. Giá trúng thầu là 8.368.000.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu (10.885.634.947 đồng) một khoảng đáng kể.

Tại gói thầu này, sự cạnh tranh là rất lớn khi có tới 6 nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, 5 nhà thầu khác bao gồm: Công ty CP Công nghệ Năng lượng Sài Gòn, Công ty TNHH Công nghiệp Q, Công ty TNHH TM DV KT Hiwin, Công ty CP TM-KT-DV Tấn Đức và Liên danh ITECO - Pyramid đều không trúng thầu do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hoặc không được đánh giá.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 08/08/2025, ông Ngô Văn Sỹ tiếp tục ký Quyết định số 1250/QĐ-NĐDH phê duyệt cho Liên danh Sông Lam – Hà Thành trúng gói thầu 12MSHH-SXKD-2025: Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa đường ống nước chữa cháy khu vực BOP Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1. Giá trúng thầu là 2.568.000.000 đồng, so với giá dự toán 3.028.156.475 đồng.

Dữ liệu cũng ghi nhận, vào ngày 07/06/2025, Công ty Sông Lam trúng gói thầu 11MSHH-SXKD-2025: Cung cấp vật tư máy lạnh, máy nén, chiller với giá 2.568.000.000 đồng (giá dự toán hơn 3,1 tỷ đồng). Điều đáng nói, tại gói thầu này có tới 9 nhà thầu tham dự, nhưng 8 nhà thầu còn lại đều bị loại với các lý do như không đáp ứng kỹ thuật, năng lực kinh nghiệm hoặc giá.

Ngoài ra, ngày 20/02/2025, Liên danh Sông Lam - Nam Sơn cũng được phê duyệt trúng gói thầu 19MSHH-SCL-2025: Cung cấp các loại Con lăn, thanh gạt với giá hơn 5,1 tỷ đồng.

Năng lực nhà thầu và góc nhìn chuyên gia

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Quốc tế Sông Lam được thành lập và hoạt động chủ yếu tại Nghệ An. Dữ liệu đấu thầu cho thấy, ngoài "địa bàn" Nghệ An (với chủ đầu tư thân thiết là Thủy điện Bản Vẽ), doanh nghiệp này đang mở rộng thị phần mạnh mẽ tại phía Nam, đặc biệt là tại tỉnh Trà Vinh (nay là Vĩnh Long) thông qua các gói thầu của Nhiệt điện Duyên Hải.

Việc một nhà thầu liên tiếp trúng các gói thầu lớn, vượt qua hàng loạt đối thủ cạnh tranh sừng sỏ là tín hiệu tích cực về năng lực. Tuy nhiên, việc nhiều gói thầu có số lượng nhà thầu tham dự đông đảo nhưng phần lớn bị loại sớm bởi các tiêu chí kỹ thuật hoặc năng lực kinh nghiệm cũng đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh thực sự của các cuộc thầu này.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 24/2024/NĐ-CP (và Nghị định 17/2025/NĐ-CP sửa đổi) luôn nghiêm cấm các hành vi thông thầu, dàn xếp hoặc cài cắm các tiêu chí trong Hồ sơ mời thầu (HSMT) nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Việc một nhà thầu trúng quá nhiều gói thầu tại một chủ đầu tư trong thời gian ngắn cần được giám sát chặt chẽ để đảm bảo không có sự ưu ái hoặc lợi ích nhóm."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Tại các gói thầu mua sắm hàng hóa, việc đánh giá E-HSDT cần tuân thủ nghiêm ngặt Thông tư 79/2025/TT-BTC (thay thế các thông tư trước đây). Nếu HSMT đưa ra các tiêu chí quá cao hoặc đặc thù không cần thiết khiến các nhà thầu khác bị loại, dẫn đến chỉ một nhà thầu hoặc một nhóm nhà thầu quen thuộc trúng thầu, thì chủ đầu tư cần phải giải trình rõ ràng để đảm bảo tính minh bạch."

Dư luận đang chờ đợi sự minh bạch hóa hơn nữa trong công tác đấu thầu tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, đảm bảo đồng vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được sử dụng hiệu quả nhất.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.