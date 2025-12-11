Nhiệt điện Bà Rịa: Green Life thắng thầu liên tiếp, đối thủ giá thấp dừng bước [Kỳ 1]

Năm 2025, Công ty Green Life liên tiếp trúng hai gói thầu cung cấp hệ thống chuẩn đoán máy biến áp tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa với tổng giá trị gần 12 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại gói thầu tháng 12, một đối thủ bỏ giá thấp hơn đã bị loại vì lý do năng lực.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác mua sắm vật tư, trang bị hệ thống kỹ thuật phục vụ vận hành an toàn cho các tổ máy tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (TP HCM) trong năm 2025 diễn ra khá sôi động. Trong bức tranh đó, Công ty Cổ phần Thương mại và Giải pháp Kỹ thuật Green Life (gọi tắt là Công ty Green Life, Mã số doanh nghiệp: 0314652951) nổi lên là một nhà thầu "mát tay" khi liên tiếp được Chủ đầu tư "chọn mặt gửi vàng" ở các gói thầu thiết bị chuyên dụng có giá trị lớn.

Thắng gói thầu hơn 5 tỷ đồng: Đối thủ giá thấp bị loại

Mới đây nhất, ngày 04/12/2025, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã ký Quyết định số 1338/QĐ-NĐBR phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Hệ thống chuẩn đoán máy biến áp Online có chức năng DGA cho T3, T4". Đây là gói thầu quan trọng nhằm giám sát tình trạng khí hòa tan trong dầu (DGA) để cảnh báo sớm các sự cố máy biến áp.

Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 5.474.876.670 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Theo Biên bản mở thầu, cuộc đua giành quyền cung cấp thiết bị có sự tham gia của 3 nhà thầu: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giải pháp Công nghệ Toàn Cầu; Công ty Cổ phần Thương mại và Giải pháp Kỹ thuật Green Life và Công ty TNHH Xpad.

Kết quả, Công ty Green Life (có địa chỉ trụ sở tại Nhà Liên Kế LK3 Đường N1-2, Khu Nhà Ở SaiGon Mystery Villas, Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh) được phê duyệt trúng thầu với giá 5.199.120.000 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, diễn biến tại gói thầu này có điểm đáng chú ý về mức giá cạnh tranh. Cụ thể, dữ liệu đấu thầu ghi nhận Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giải pháp Công nghệ Toàn Cầu có giá dự thầu là 5.194.000.000 đồng (thấp hơn giá trúng thầu của Green Life khoảng hơn 5 triệu đồng).

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, nhà thầu Toàn Cầu đã phải dừng bước ở bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Tổ chuyên gia nhận định nhân sự chủ chốt được nhà thầu này đề xuất không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến gói thầu, mặc dù bên mời thầu đã thực hiện quy trình yêu cầu làm rõ E-HSDT. Trong khi đó, nhà thầu còn lại là Công ty TNHH Xpad chào giá 5.260.000.000 đồng, cao hơn giá trúng thầu nên không được lựa chọn.

Việc loại nhà thầu có giá thấp nhất và lựa chọn nhà thầu xếp hạng tiếp theo là quy trình được phép trong đấu thầu nếu nhà thầu giá thấp không đáp ứng kỹ thuật/năng lực. Tuy nhiên, trong bối cảnh Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn mới đang đề cao tính tiết kiệm, việc này luôn thu hút sự quan tâm của dư luận về tính minh bạch trong các tiêu chí đánh giá nhân sự.

Dấu ấn 12 tỷ đồng trong một năm

Trước đó, vào giai đoạn đầu năm 2025, Công ty Green Life cũng đã khẳng định vị thế vững chắc tại chủ đầu tư này. Cụ thể, ngày 24/01/2025 (dữ liệu công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia), Công ty Green Life đã được phê duyệt trúng gói thầu "Hệ thống chuẩn đoán máy biến áp online (có chức năng PD & DGA) cho T7" theo Quyết định số 108/QĐ-NĐBR.

Tại gói thầu này, Công ty Green Life trúng thầu với giá 6.750.000.000 đồng. Đáng chú ý, giá trúng thầu bằng đúng giá gói thầu (tỷ lệ tiết kiệm 0%). Tại gói thầu này, Green Life tham gia với tư cách độc lập và đã vượt qua các đối thủ để trở thành đơn vị cung cấp.

Như vậy, tính riêng tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, chỉ trong năm 2025, Công ty Green Life đã trúng 2 gói thầu cung cấp hệ thống chuẩn đoán cho các máy biến áp lực (T7 và T3, T4) với tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 12 tỷ đồng.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và minh bạch

Trao đổi về các tình huống đấu thầu nêu trên, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15 có hiệu lực thi hành từ năm 2025, đã quy định rất chặt chẽ về các hành vi hạn chế cạnh tranh. Việc một nhà thầu trúng nhiều gói thầu tại một chủ đầu tư là bình thường nếu quy trình minh bạch. Tuy nhiên, đối với trường hợp loại nhà thầu giá thấp vì lý do nhân sự, Chủ đầu tư cần đảm bảo rằng các yêu cầu về năng lực trong E-HSMT là phù hợp với quy mô, tính chất gói thầu, không đưa ra các tiêu chí quá cao hoặc 'cài cắm' để loại bỏ sự cạnh tranh".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang phân tích thêm: "Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về việc đánh giá hồ sơ dự thầu, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm giải trình của Tổ chuyên gia. Với các thiết bị đặc thù như hệ thống DGA Online (xuất xứ thường từ G7), các nhà thầu thường cạnh tranh nhau rất gắt gao về kỹ thuật. Việc giám sát chặt chẽ quá trình chấm thầu và làm rõ hồ sơ sẽ giúp tránh thất thoát ngân sách và đảm bảo công bằng cho các doanh nghiệp".

Thành công tại Nhiệt điện Bà Rịa cho thấy năng lực chuyên sâu của Green Life trong mảng thiết bị điện. Tuy nhiên, tham vọng của doanh nghiệp này không dừng lại ở đó. Dữ liệu cho thấy Green Life còn mở rộng địa bàn hoạt động khác với những chiến thuật tham dự thầu linh hoạt hơn.

