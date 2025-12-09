Hà Nội

Bạn đọc

Gói thầu 12,5 tỷ đồng “chết lâm sàng”: Hơn 600 máy tính bị kẹt, học sinh chờ thiết bị?

Hàng trăm thiết bị giáo dục phục vụ dạy học tại Tam Kỳ (Quảng Nam) bị 'treo' tiến độ do gói thầu hơn 12,5 tỷ đồng đứng yên sau mở thầu. 

Thục Anh

Phân tích gay gắt từ chuyên gia: Sự chậm trễ “khó chấp nhận”

Gói thầu cung cấp trang thiết bị dạy học hiện đại cho năm học 2025 đang đối mặt với nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng . Nguyên nhân đến từ gói thầu IB2500188387 - Mua sắm thiết bị với giá trị 12.568.127.000 đồng, do Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ (BQLDA) làm Chủ đầu tư .

Gói thầu này đã mở thầu từ ngày 28/5/2025 với sự tham gia của 7 nhà thầu . Tuy nhiên, đến nay, gói thầu vẫn đang trong tình trạng "đang xét thầu" kéo dài suốt 7 tháng. Điều này khiến toàn bộ thiết bị dự kiến phục vụ cho 9 trường Tiểu học và 10 trường THCS trên địa bàn thành phố bị đình trệ .

1.jpg
Nguồn MSC

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, sự chậm trễ này là "khó chấp nhận". "Một gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục, có thời gian thực hiện hợp đồng chỉ vỏn vẹn 30 ngày , nhưng lại mất đến hơn nửa năm để đánh giá, điều này không chỉ lãng phí nguồn lực mà còn trực tiếp gây tổn hại đến chất lượng dạy và học trên địa bàn thành phố" - ông Vũ gay gắt nhận định.

1-6387.jpg
Biên bản mở thầu thể hiện gói thầu đóng thầu vào ngày 28/5/2025. Nguồn MSC

Yêu cầu kỹ thuật chi tiết và sự 'mềm hóa' cạnh tranh

Gói thầu này được phê duyệt E-HSMT vào ngày 07/5/2025 và nhanh chóng có quyết định phê duyệt điều chỉnh E-HSMT vào ngày 16/5/2025, cả hai đều do Giám đốc BQLDA Trần Thanh Dương ký .

Đáng chú ý, BQLDA Tam Kỳ đã có động thái "mềm hóa" yêu cầu cạnh tranh thông qua việc điều chỉnh kinh nghiệm hợp đồng tương tự:

Giá trị tối thiểu của hợp đồng tương tự được điều chỉnh giảm từ 6.284.064.000 đồng xuống còn 5.541.000.000 đồng.

Phạm vi hàng hóa của hợp đồng tương tự thu hẹp lại, chỉ yêu cầu là "Hợp đồng mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học (Máy tính; Màn hình hiển thị tương tác thông minh)" .

Việc điều chỉnh này đã giúp tăng tính cạnh tranh, thu hút 7 nhà thầu tham gia, với mức giá dự thầu thấp nhất là 9.559.349.240 đồng của Công ty CP An Tiến.

Chi tiết yêu cầu kỹ thuật: Trang bị đồng bộ cho phòng học hiện đại

Gói thầu tập trung mua sắm các thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở lại đây . Danh mục thiết bị cụ thể bao gồm:

Máy tính cho học sinh: Tổng cộng 660 bộ (324 bộ cho Tiểu học và 336 bộ cho THCS). Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu là Core i5, 8GB Ram, 512GB SSD, 14 inch, Windows bản quyền .

Màn hình hiển thị tương tác 86" (Chỉ cho Tiểu học): 9 cái . Thiết bị phải có độ phân giải tối đa 4K UHD (3840 x 2160), tích hợp OPS PC Intel Core i5 với 8GB RAM/256GB SSD, Hệ điều hành Android 13, Camera Ultra HD 120 , và đặc biệt là kèm Bảng trượt Blackboard .

Phần mềm chuyên dụng: Yêu cầu cài đặt sẵn phần mềm thiết kế học liệu số bài giảng tương tác và kiểm tra đánh giá; phần mềm bài giảng tương tác môn ngoại ngữ; phần mềm kết nối với các lớp học số trực tuyến; và Bài khảo sát và đánh giá trực tuyến trình độ tiếng Anh .

Hệ thống đồng bộ khác: Bao gồm 38 cái Máy điều hoà không khí 2HP, 19 cái Tủ chứa thiết bị số di động (có chức năng sạc pin, hẹn giờ, theo dõi nhiệt độ), 19 cái Thiết bị định tuyến cân bằng tải (Model Vigor2927 hoặc tương đương), 19 cái Bộ phát Wifi tốc độ cao (hỗ trợ hơn 200 thiết bị kết nối Wi-Fi đồng thời), và 38 bộ Hệ thống âm thanh chuyên dụng (Công suất định mức 250W) .

Cùng với việc "mềm hóa" điều kiện tài chính, BQLDA đã siết chặt trách nhiệm sau trúng thầu. Nội dung điều chỉnh Mục kiểm tra và thử nghiệm quy định rõ: Nhà thầu phải cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng và thông số kỹ thuật . Nếu hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền từ chối không tiếp nhận hàng hoá, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu .

Luật sư chỉ ra sai phạm: Không công bố hủy thầu khi hết thời gian

Dự án mua sắm này được áp dụng Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Theo luật, thời gian tối đa để đánh giá hồ sơ dự thầu là 30 ngày đối với đấu thầu rộng rãi.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) khẳng định: "Việc gói thầu kéo dài trạng thái 'đang xét thầu' từ tháng 5/2025 đến nay mà không có thông báo công bố kết quả hay công bố hủy thầu là một vi phạm nghiêm trọng về thời gian trong đấu thầu. Tình trạng im lặng kéo dài khiến gói thầu bị 'treo' vô thời hạn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của 7 nhà thầu đã tham gia và làm trì trệ dự án giáo dục".

Việc Chủ đầu tư là BQLDA thành phố Tam Kỳ tiếp tục giữ gói thầu trong tình trạng "đang xét" cho thấy sự thiếu quyết đoán và không tuân thủ nghiêm các quy định về thời hạn, đặc biệt là khi Quyết định KHLCNT số 1833/QĐ-UBND ngày 05/5/2025 đã được ký bởi Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Nam .

