Mẹ 49 tuổi đón con đầu lòng trong 'bọc điều'

Một câu chuyện đầy xúc động vừa diễn ra tại Khoa Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ - sản phụ N.T.B.S (49 tuổi) đã vượt qua nhiều thử thách để chào đón bé yêu đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ.
Hành trình không bỏ cuộc của người mẹ đặc biệt
Mang thai ở tuổi 49 là một thử thách lớn. Thai kỳ được đánh giá vào nhóm có nguy cơ cao do mẹ lớn tuổi, nguy cơ tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ và các biến chứng sản khoa khác.
Nhưng với ý chí mạnh mẽ của người mẹ và sự đồng hành tận tâm của đội ngũ bác sĩ, từng mốc thai kỳ được theo dõi sát sao và chăm sóc toàn diện.
Ca mổ thành công, bé trai chào đời trong “bọc điều” khỏe mạnh
Với phòng phẫu thuật vô khuẩn hiện đại, ê-kíp Sản - Gây mê - Nhi đã phối hợp nhịp nhàng, thực hiện lấy thai trong khoảng 40 phút, đảm bảo an toàn tối đa cho mẹ và bé.
Mẹ được kiểm soát huyết áp, đường huyết và theo dõi phục hồi liên tục. Bé trai chào đời khỏe mạnh với cân nặng 3kg. Điều đặc biệt là bé chào đời còn nằm nguyên trong “bọc điều” - một hiện tượng hiếm gặp.
Các bác sĩ sản khoa, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ cho biết, trường hợp làm mẹ ở tuổi 49 một lần nữa khẳng định năng lực của Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ trong:
Quản lý thai kỳ nguy cơ cao (mẹ lớn tuổi, bệnh lý nền, tiền sử hiếm muộn,...).
Phẫu thuật lấy thai an toàn với trang thiết bị hiện đại.
Theo dõi hậu phẫu và chăm sóc sơ sinh toàn diện.
Đồng hành cùng các gia đình trên hành trình làm cha mẹ muộn nhưng đầy yêu thương.
“Ở tuổi 49, hành trình làm mẹ chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng ở bệnh viện, mỗi ước mơ làm cha mẹ đều được nâng niu. Chỉ cần bạn còn hy vọng, chúng tôi sẽ luôn ở đây để đồng hành”, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ khẳng định.
Hiện tượng “đẻ bọc điều” chỉ xảy ra ở khoảng 1/80.000 ca sinh. Dân gian quan niệm rằng trẻ sinh ra trong bọc ối sẽ gặp nhiều điều may mắn, được che chở và có cuộc sống suôn sẻ.
Theo BSCKI Dương Ngọc Vân, Bệnh viện Đa khoa medlatec, đẻ bọc điều là tình trạng trẻ chào đời và vẫn nằm trong túi nước ối.
Bọc điều hay còn gọi là phần bọc ối trong bụng mẹ, chính là môi trường sống của thai nhi. Bọc ối này gồm 2 lớp màng ối và màng đệm. Tuy có đặc điểm mỏng và trong suốt nhưng lại rất dẻo và dai. Chính vì thế, nó có thể giãn ra khi thai nhi ngày càng lớn đồng thời nước ối ngày càng nhiều và trong đó còn có chứa cả phần nước tiểu của thai nhi.
Khi túi ối vỡ ra, em bé sẽ được sinh ra từ cơ thể mẹ. Nhưng khác với quy luật thông thường này, một số em bé dù đã được sinh ra nhưng vẫn còn nguyên trong bọc ối.
Nguyên nhân dẫn đến đẻ bọc điều là do túi ối của những trường hợp này dày và dai hơn bình thường, dẫn đến khó rách hơn. Rất nhiều trường hợp đẻ bọc điều là trẻ bị sinh non. Ngoài ra, những trường hợp mẹ bầu có tử cung giãn và mềm cũng làm tăng tỷ lệ em bé chào đời và vẫn nằm trong bọc ối.