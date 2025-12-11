Mẹ 49 tuổi đón con đầu lòng trong 'bọc điều'

Sản phụ 49 tuổi đã vượt qua nhiều thử thách để chào đón bé yêu đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ.

Một câu chuyện đầy xúc động vừa diễn ra tại Khoa Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ - sản phụ N.T.B.S (49 tuổi) đã vượt qua nhiều thử thách để chào đón bé yêu đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ.

Hành trình không bỏ cuộc của người mẹ đặc biệt

Mang thai ở tuổi 49 là một thử thách lớn. Thai kỳ được đánh giá vào nhóm có nguy cơ cao do mẹ lớn tuổi, nguy cơ tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ và các biến chứng sản khoa khác.

Nhưng với ý chí mạnh mẽ của người mẹ và sự đồng hành tận tâm của đội ngũ bác sĩ, từng mốc thai kỳ được theo dõi sát sao và chăm sóc toàn diện.

Ca mổ thành công, bé chào đời khỏe mạnh - Ảnh BVCC

Ca mổ thành công, bé trai chào đời trong “bọc điều” khỏe mạnh

Với phòng phẫu thuật vô khuẩn hiện đại, ê-kíp Sản - Gây mê - Nhi đã phối hợp nhịp nhàng, thực hiện lấy thai trong khoảng 40 phút, đảm bảo an toàn tối đa cho mẹ và bé.

Mẹ được kiểm soát huyết áp, đường huyết và theo dõi phục hồi liên tục. Bé trai chào đời khỏe mạnh với cân nặng 3kg. Điều đặc biệt là bé chào đời còn nằm nguyên trong “bọc điều” - một hiện tượng hiếm gặp.

Bé được theo dõi, chăm sóc toàn diện tại phòng sau sinh theo chuẩn AACI an toàn của bệnh viện.

Các bác sĩ sản khoa, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ cho biết, trường hợp làm mẹ ở tuổi 49 một lần nữa khẳng định năng lực của Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ trong:

Quản lý thai kỳ nguy cơ cao (mẹ lớn tuổi, bệnh lý nền, tiền sử hiếm muộn,...).

Phẫu thuật lấy thai an toàn với trang thiết bị hiện đại.

Theo dõi hậu phẫu và chăm sóc sơ sinh toàn diện.

Đồng hành cùng các gia đình trên hành trình làm cha mẹ muộn nhưng đầy yêu thương.

Mẹ được theo dõi, chăm sóc toàn diện tại phòng sau sinh theo chuẩn AACI an toàn của bệnh viện - Ảnh BVCC

“Ở tuổi 49, hành trình làm mẹ chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng ở bệnh viện, mỗi ước mơ làm cha mẹ đều được nâng niu. Chỉ cần bạn còn hy vọng, chúng tôi sẽ luôn ở đây để đồng hành”, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ khẳng định.