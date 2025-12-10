Nhiều gói thầu tiết kiệm 0 đồng của Đại Tín Nghĩa: Dấu hỏi hiệu quả kinh tế [Kỳ 3]

Bên cạnh tần suất trúng thầu dày đặc, nhiều gói thầu Công ty Đại Tín Nghĩa trúng thầu ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách bằng 0 hoặc rất thấp, đặt ra vấn đề về tính hiệu quả kinh tế trong chi tiêu công.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một đặc điểm đáng chú ý trong bức tranh trúng thầu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa là sự xuất hiện của những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp, thậm chí là 0 đồng (0%).

Những gói thầu "siêu tiết kiệm" theo chiều hướng... thấp

Điển hình, tại gói thầu "Hệ thống âm thanh hội trường (phòng họp lớn lầu 2)" do Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM làm chủ đầu tư. Ngày 24/06/2025, Đại Tín Nghĩa được phê duyệt trúng thầu với giá 219.615.000 đồng. Đáng chú ý, mức giá này bằng đúng giá gói thầu/dự toán được duyệt, đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 0%.

Tương tự, tại gói thầu do Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP HCM mời thầu (giá trị 88 triệu đồng) và gói thầu tại UBND Phường Bình Hưng Hòa B (giá trị hơn 64 triệu đồng), Đại Tín Nghĩa cũng trúng thầu với mức giá bằng khít giá dự toán, không tiết kiệm được đồng nào cho ngân sách.

Mặc dù các gói thầu này có giá trị không quá lớn và thường áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc chào hàng cạnh tranh rút gọn, nhưng việc giá trúng thầu trùng khít giá dự toán lặp lại nhiều lần vẫn là một chỉ dấu cho thấy mức độ cạnh tranh về giá chưa cao. Nhà thầu dường như "đo ni đóng giày" với mức giá trần mà chủ đầu tư đưa ra.

Góc nhìn chuyên gia về trách nhiệm giải trình

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang cho biết: "Mục tiêu tối thượng của đấu thầu là hiệu quả kinh tế, được đo lường bằng tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu. Khi tỷ lệ này bằng 0 hoặc quá thấp, nghĩa là ngân sách nhà nước chưa được sử dụng tối ưu. Nghị định 214/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu đã quy định rất rõ về trách nhiệm giải trình. Các chủ đầu tư cần giải trình rõ ràng khi lựa chọn nhà thầu, đặc biệt trong các trường hợp chỉ định thầu, để chứng minh rằng mức giá đó là giá thị trường và mang lại lợi ích tốt nhất cho nhà nước, chứ không phải là sự hợp thức hóa."

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhấn mạnh: "Thông tư 79/2025/TT-BTC quy định về quản lý chi phí trong đấu thầu cũng hướng đến việc minh bạch hóa giá gói thầu. Việc các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp không vi phạm pháp luật nếu quy trình đúng, nhưng nó phản ánh tính cạnh tranh yếu. Để cải thiện, cần mở rộng phạm vi thông tin đấu thầu, thu hút nhiều nhà thầu tham gia hơn thay vì chỉ định hoặc hạn chế trong nhóm nhà thầu quen thuộc."

Nhìn lại toàn cảnh, Công ty Đại Tín Nghĩa là một nhà thầu có năng lực, thể hiện qua việc trúng thầu tại các dự án lớn như GENCO3. Tuy nhiên, sự chênh lệch về tính cạnh tranh và tỷ lệ tiết kiệm giữa các gói thầu khác nhau của đơn vị này là vấn đề cần được các chủ đầu tư và cơ quan quản lý lưu tâm, nhằm đảm bảo môi trường đấu thầu thực sự lành mạnh, minh bạch theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.