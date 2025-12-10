Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Nhiều gói thầu tiết kiệm 0 đồng của Đại Tín Nghĩa: Dấu hỏi hiệu quả kinh tế [Kỳ 3]

Bên cạnh tần suất trúng thầu dày đặc, nhiều gói thầu Công ty Đại Tín Nghĩa trúng thầu ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách bằng 0 hoặc rất thấp, đặt ra vấn đề về tính hiệu quả kinh tế trong chi tiêu công.

Hải Nam

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một đặc điểm đáng chú ý trong bức tranh trúng thầu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa là sự xuất hiện của những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp, thậm chí là 0 đồng (0%).

Những gói thầu "siêu tiết kiệm" theo chiều hướng... thấp

Điển hình, tại gói thầu "Hệ thống âm thanh hội trường (phòng họp lớn lầu 2)" do Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM làm chủ đầu tư. Ngày 24/06/2025, Đại Tín Nghĩa được phê duyệt trúng thầu với giá 219.615.000 đồng. Đáng chú ý, mức giá này bằng đúng giá gói thầu/dự toán được duyệt, đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 0%.

Tương tự, tại gói thầu do Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP HCM mời thầu (giá trị 88 triệu đồng) và gói thầu tại UBND Phường Bình Hưng Hòa B (giá trị hơn 64 triệu đồng), Đại Tín Nghĩa cũng trúng thầu với mức giá bằng khít giá dự toán, không tiết kiệm được đồng nào cho ngân sách.

Mặc dù các gói thầu này có giá trị không quá lớn và thường áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc chào hàng cạnh tranh rút gọn, nhưng việc giá trúng thầu trùng khít giá dự toán lặp lại nhiều lần vẫn là một chỉ dấu cho thấy mức độ cạnh tranh về giá chưa cao. Nhà thầu dường như "đo ni đóng giày" với mức giá trần mà chủ đầu tư đưa ra.

Góc nhìn chuyên gia về trách nhiệm giải trình

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang cho biết: "Mục tiêu tối thượng của đấu thầu là hiệu quả kinh tế, được đo lường bằng tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu. Khi tỷ lệ này bằng 0 hoặc quá thấp, nghĩa là ngân sách nhà nước chưa được sử dụng tối ưu. Nghị định 214/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu đã quy định rất rõ về trách nhiệm giải trình. Các chủ đầu tư cần giải trình rõ ràng khi lựa chọn nhà thầu, đặc biệt trong các trường hợp chỉ định thầu, để chứng minh rằng mức giá đó là giá thị trường và mang lại lợi ích tốt nhất cho nhà nước, chứ không phải là sự hợp thức hóa."

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhấn mạnh: "Thông tư 79/2025/TT-BTC quy định về quản lý chi phí trong đấu thầu cũng hướng đến việc minh bạch hóa giá gói thầu. Việc các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp không vi phạm pháp luật nếu quy trình đúng, nhưng nó phản ánh tính cạnh tranh yếu. Để cải thiện, cần mở rộng phạm vi thông tin đấu thầu, thu hút nhiều nhà thầu tham gia hơn thay vì chỉ định hoặc hạn chế trong nhóm nhà thầu quen thuộc."

Nhìn lại toàn cảnh, Công ty Đại Tín Nghĩa là một nhà thầu có năng lực, thể hiện qua việc trúng thầu tại các dự án lớn như GENCO3. Tuy nhiên, sự chênh lệch về tính cạnh tranh và tỷ lệ tiết kiệm giữa các gói thầu khác nhau của đơn vị này là vấn đề cần được các chủ đầu tư và cơ quan quản lý lưu tâm, nhằm đảm bảo môi trường đấu thầu thực sự lành mạnh, minh bạch theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

#Hiệu quả kinh tế trong đấu thầu #Gói thầu tiết kiệm 0 đồng #Tính cạnh tranh trong đấu thầu #Minh bạch chi phí công #Trách nhiệm giải trình chủ đầu tư #Vai trò của luật đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty Đại Tín Nghĩa và tỷ lệ trúng thầu "trong mơ" với đối tác quen [Kỳ 2]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Đại Tín Nghĩa sở hữu tỷ lệ trúng thầu lên tới 96% - 100% tại các gói thầu do một số đơn vị tư vấn cụ thể mời thầu, đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh thực sự.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, bên cạnh những gói thầu cạnh tranh gay gắt như tại GENCO3 (đã phản ánh ở Kỳ 1), hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa lại mang một màu sắc hoàn toàn khác biệt khi tham gia các gói thầu do một số đơn vị tư nhân tổ chức mời thầu.

Tỷ lệ trúng thầu 96% tại Công ty Trường Thịnh

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đại Tín Nghĩa và gói thầu tiền tỷ tại GENCO3: Đối thủ dừng bước vì năng lực [Kỳ 1]

Vượt qua hai đối thủ cạnh tranh nhờ lợi thế về năng lực kinh nghiệm, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa đã được Tổng Công ty Phát điện 3 phê duyệt trúng gói thầu trang bị hệ thống UPS và PCCC trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 11/07/2025, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (GENCO3) đã ban hành Quyết định số 2236/QĐ-GENCO3 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Trang bị hệ thống UPS và PCCC cho phòng máy chủ mở rộng của Tổng Công ty". Quyết định do ông Nguyễn Thanh Trùng Dương, Phó Tổng Giám đốc GENCO3 ký ban hành.

z7296260517947-764ef2c95db4a6fae109568c8bf7768a.jpg
Trích một phần QĐ số 2236/QĐ-GENCO3 (Nguồn: MSC)
Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty T.A.T.T tại dự án BV Phú Nhuận: Dấu ấn trăm tỷ và những điều chỉnh trong hồ sơ mời thầu [Kỳ 1]

Công ty T.A.T.T liên tiếp trúng hai gói thầu gần 150 tỷ đồng tại Bệnh viện Phú Nhuận. Hồ sơ ghi nhận những điều chỉnh đáng chú ý về tiêu chí kinh nghiệm và phương thức đấu thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng T.A.T.T (gọi tắt là Công ty T.A.T.T) đang nổi lên như một nhà thầu quen thuộc tại các dự án sử dụng vốn ngân sách tại TP HCM. Đặc biệt, tại dự án Xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Phú Nhuận do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Phú Nhuận làm Chủ đầu tư (CĐT), nhà thầu này đã ghi dấu ấn đậm nét với hai gói thầu lớn có tổng giá trị xấp xỉ 149 tỷ đồng.

Gói thầu 99 tỷ đồng và sự thay đổi tiêu chí kinh nghiệm

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Công ty Song Hân trúng gói thầu hơn 9 tỷ tại KTX ĐHQG TP HCM: Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty Song Hân trúng gói thầu hơn 9 tỷ tại KTX ĐHQG TP HCM: Năng lực nhà thầu ra sao?

Vượt qua 3 đối thủ nhờ lợi thế về kỹ thuật và giá, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Song Hân vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp hơn 9,1 tỷ đồng tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM. Đáng chú ý, đây là chiến thắng thứ 5 của nhà thầu này trong năm 2025, nối dài chuỗi trúng thầu từ Khánh Hòa đến Đồng Nai.