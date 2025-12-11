Gói thầu 741 triệu đồng của NCSP: Hàng rào kỹ thuật và cuộc đua 2 'ứng viên'

Chỉ 2 nhà thầu tham gia gói cung cấp nội thất trị giá 741 triệu đồng của NCSP. Tiêu chí nhân sự "kép" và giá trúng thầu chênh lệch lớn gây chú ý.

Gói thầu "Cung cấp nội thất cho nhà ăn tập thể (PR 31037)" của Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (NCSP) đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới chuyên môn khi thiết lập một "hàng rào kỹ thuật" gây tranh cãi về nhân sự, dẫn đến việc chỉ có vỏn vẹn 2 nhà thầu tham gia. Với giá trị 741.960.000 đồng, gói thầu này đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh và sự linh hoạt trong môi trường đấu thầu có yếu tố đặc thù.

Gói thầu IB2500551414 - "Cung cấp nội thất cho nhà ăn tập thể (PR 31037)" được triển khai theo hình thức chào hàng cạnh tranh và có giá trị 741.960.000 đồng (đã bao gồm VAT). Chủ đầu tư (CĐT) là Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty CP – Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (NCSP), một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khí.

Gói thầu có mã KHLCNT là PL2500316039, sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh (OPEX). Thời điểm đóng/mở thầu là 11:00 ngày 08/12/2025, và thời điểm hoàn thành mở thầu là 14:44 cùng ngày.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Theo biên bản mở thầu, chỉ có 2 nhà thầu tham gia, cho thấy mức độ cạnh tranh còn thấp:

Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Hoàng Bảo Long (Mã: vn0316097781): Chào giá thấp nhất 665.600.000 đồng và cam kết thời gian thực hiện 20 ngày.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng TSCC (Mã: vn3502398774): Chào giá 740.387.791 đồng, sau khi giảm 1% là 732.983.912 đồng, với thời gian thực hiện 25 ngày.

E-HSMT số 31037 ban hành ngày 28/11/2025 đã vấp phải yêu cầu "Làm rõ" từ phía nhà thầu liên quan đến các tiêu chí về nhân sự và vật liệu:

Yêu cầu bằng cấp điện cho giám sát nội thất

Tiêu chí gây tranh cãi nhất nằm ở yêu cầu nhân sự phụ trách giám sát thi công nội thất phải có bằng cấp trung cấp nghề điện công nghiệp hoặc điện dân dụng trở lên.

Nhà thầu lập luận rằng yêu cầu này là "quá cao" và không hợp lý vì "không liên quan tới nội dung công việc nội thất". Họ cũng đề xuất giải pháp thay thế là "1 giám sát thi công nội thất, có kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu, nhưng không có bằng cấp" và "1 giám sát thi công điện có bằng điện".

Phản hồi của bên mời thầu:

Trong văn bản trả lời làm rõ số NCSP/PSCM/31037/02 ngày 03 tháng 12 năm 2025, ký bởi ông Nguyễn Đắc Diệu Phương, Trưởng nhóm mua sắm, NCSP đã bảo vệ lập trường của mình bằng cách viện dẫn yếu tố "đặc thù, phức tạp" của dự án.

NCSP khẳng định, do gói thầu bao gồm dịch vụ lắp đặt tại nhà máy vận chuyển và xử lý khí - một khu vực có "nguy cơ cháy nổ rất cao" - nên việc đòi hỏi nhân sự phải có bằng cấp về điện là cần thiết để "đảm bảo an toàn cao" và tuân thủ các quy định an toàn điện chặt chẽ của nhà máy. NCSP cũng đề cập đến các thông tư mới như Thông tư 79/2025/TT-BTC và Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT (thay thế Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT) để củng cố luận điểm rằng có thể yêu cầu nhân sự chủ chốt đối với các dịch vụ liên quan có yếu tố đặc thù.

Để giải quyết, NCSP đã ban hành sửa đổi E-HSMT số 1, trong đó bổ sung thêm vị trí nhân sự phụ trách thi công điện (01 người) và yêu cầu nhân sự này phải có bằng cấp điện trung cấp trở lên. Đáng chú ý, bản sửa đổi cho phép một nhân sự có thể đáp ứng đồng thời toàn bộ yêu cầu của 2 vị trí công việc trên.

Mâu thuẫn vật liệu: Đá Granite vs. Vicostone QB400

Nhà thầu cũng yêu cầu NCSP làm rõ sự mâu thuẫn giữa bản vẽ E14 quy định mặt bàn lát đá Granite tự nhiên và bảng chào giá (Mẫu 11A) lại yêu cầu đá nhân tạo QB400.

NCSP trả lời rõ ràng: Nhà thầu phải chào theo đúng hạng mục đá nhân tạo Vicostone QB400 như quy định trong phạm vi công việc và bảng giá chào. Điều này cho thấy CĐT đã quyết định loại bỏ đá Granite tự nhiên và chọn vật liệu nhân tạo, đồng thời cam kết cập nhật lại bản vẽ kỹ thuật tương ứng trong E-HSMT sửa đổi ngày 03/12/2025.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định về vấn đề nhân sự kép: "Việc NCSP đưa ra yêu cầu về bằng cấp điện cho cả giám sát nội thất, mặc dù có lý do chính đáng về an toàn tuyệt đối trong môi trường nhạy cảm, nhưng rõ ràng đã tạo ra rào cản kỹ thuật không cần thiết, làm giảm đáng kể số lượng nhà thầu tham gia. Với chỉ 2 nhà thầu tham dự, gói thầu này đã bị hạn chế cạnh tranh rõ rệt."

Ông Vũ nhấn mạnh thêm: "Theo Luật Đấu thầu 22/2023, các tiêu chí đánh giá phải đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh công bằng. Nếu CĐT có thể chấp nhận giải pháp của nhà thầu (1 giám sát nội thất, 1 giám sát điện) thay vì đòi hỏi một nhân sự phải có bằng cấp kép, điều đó sẽ phù hợp hơn với nguyên tắc cởi mở của luật. Thậm chí, trong các quy định mới (như hướng tới Luật Đấu thầu 90/2025), việc lạm dụng yếu tố 'đặc thù' để tạo ra các tiêu chí quá chuyên biệt sẽ bị xem xét nghiêm ngặt hơn."

Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM, phân tích về sự chênh lệch giá và thời gian thực hiện: "Giá trúng thầu tiềm năng của Hoàng Bảo Long là 665.600.000 đồng, thấp hơn 10,3% so với giá gói thầu 741.960.000 đồng. Mức giảm này là đáng kể và cho thấy hiệu quả kinh tế. Thêm vào đó, việc nhà thầu này cam kết thời gian thực hiện chỉ 20 ngày so với 25 ngày theo yêu cầu của E-HSMT là một lợi thế cạnh tranh rất lớn. Tuy nhiên, nếu tiêu chí nhân sự kép quá khắt khe là nguyên nhân chính dẫn đến số lượng nhà thầu tham gia ít ỏi, NCSP có thể đã bỏ lỡ cơ hội nhận được mức giá cạnh tranh hơn nữa từ thị trường rộng lớn hơn."

Sự kiện này tại NCSP là một bài học điển hình về việc cân bằng giữa an toàn kỹ thuật tối cao trong ngành công nghiệp đặc thù và yêu cầu minh bạch, cạnh tranh của Luật Đấu thầu. Việc NCSP phản hồi và sửa đổi E-HSMT (khẳng định vật liệu và bổ sung tùy chọn nhân sự) cho thấy một nỗ lực nhằm điều chỉnh, tuy nhiên, tính chất hạn chế của các tiêu chí vẫn cần được cân nhắc kỹ lưỡng trong các dự án tương lai.