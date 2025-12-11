Hà Nội

Phát hiện 'thuyền tiệc tùng' của giới thượng lưu Ai Cập cổ

Kho tri thức

Các nhà khảo cổ đã phát hiện một xác tàu đắm ngoài khơi bờ biển Alexandria. Đó là "thuyền tiệc tùng" của người Ai Cập có niên đại khoảng 2.000 tuổi.

Tâm Anh (theo ATI, Archaeologymag)
Một xác tàu đắm đã được phát hiện chìm ở ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập. Đó là một con tàu khoảng 2.000 năm tuổi. Ảnh: Christoph Gerigk & Franck Goddio/Hilti Foundation.
Theo nghiên cứu của các chuyên gia, xác tàu đắm là loại thuyền thường được dùng để tổ chức tiệc tùng, được gọi là thalamagos. Con tàu được đóng và sử dụng từ những năm đầu thế kỷ 1 sau Công nguyên. Ảnh: Christoph Gerigk & Franck Goddio/Hilti Foundation.
Vị trí tìm thấy xác tàu từng là bến cảng cổ của thành phố Alexandria, gần hòn đảo Antirhodos hiện đã chìm dưới nước. Thêm nữa, "thuyền tiệc tùng" được tìm thấy cách Đền thờ Isis huyền thoại của Alexandria khoảng 49m - nơi hiện đang được các chuyên gia khai quật. Ảnh: Christoph Gerigk & Franck Goddio/Hilti Foundation.
Việc tìm thấy "thuyền tiệc tùng" được đánh giá là một phát hiện đặc biệt bởi vì đây là con tàu giải trí cổ đại đầu tiên của Ai Cập từng được tìm thấy cho đến nay mặc dù các sử gia đã biết đến sự tồn tại của chúng từ nhiều thế kỷ trước. Ảnh: Wikimedia Commons.
Nhóm nghiên cứu cho hay, đã khai quật được thân tàu với chiều dài hơn 35m, rộng 7m. Với kích thước lớn như vậy, con tàu có không gian rộng rãi như một căn nhà để trang trí lộng lẫy, sức chứa lớn để tổ chức những bữa tiệc xa hoa. Ảnh: DEA/S. VANNINI/De Agostini/Getty Images.
Dựa trên thiết kế thân tàu phẳng, các chuyên gia xác định con tàu có lẽ được sử dụng để di chuyển trên vùng nước nông và lặng sóng, chứ không phải vùng biển sâu, cách đất liền rất xa. Chiếc thuyền có thể cần ít nhất 20 người chèo - những người dùng mái chèo để con thuyền tiến về phía trước. Ảnh: Euronews.
Các nhà khảo cổ cũng phát hiện ra những dòng chữ khắc bằng tiếng Hy Lạp trên cột buồm ở giữa con thuyền. Mặc dù nội dung chính xác của dòng chữ vẫn chưa được giải mã nhưng họ đã xác định được niên đại của nó là vào nửa đầu thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Điều này có nghĩa những dòng chữ khắc này có "tuổi đời" xấp xỉ so với con tàu. Ảnh: EgyptaTours.
Những dòng chữ khắc trên cột buồm cũng giúp các nhà khảo cổ suy đoán con tàu có khả năng được đóng ngay ở Alexandria. Nó có khả năng bị chìm trong một loạt trận động đất và sóng thần kinh hoàng xảy ra vào năm 50 sau Công nguyên. Đền thờ Isis gần đó cũng bị phá hủy trong thảm họa này. Ảnh: EgyptaTours.
Một vài giả thuyết được các chuyên gia đưa ra, bao gồm việc con thuyền trên có thể không chỉ được dùng để tổ chức các bữa tiệc mà còn sử dụng với những mục đích khác. Nó có thể từng được dùng để di chuyển trên các kênh đào của Alexandria hoặc cũng có thể từng được sử dụng để chở hàng hóa. Ảnh: metmuseum.org.
Một giả thuyết khác cho rằng, con thuyền có thể từng đóng vai trò nghi lễ quan trọng nào đó và có thể thuộc về đền thờ Isis gần đó. Ảnh: africame.factsanddetails.com.
Mời độc giả xem video: Ai Cập mở cửa thành cổ cho du khách tham quan. Nguồn: THĐT1.
