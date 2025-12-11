Bệnh nhân 48 tuổi được nội soi cấp cứu thành công dị vật 12 cm trong thực quản, tránh biến chứng nguy hiểm và ổn định sức khỏe sau thủ thuật.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Mộc Châu (Sơn La) vừa cấp cứu thành công bệnh nhân 48 tuổi mắc dị vật thực quản dài 12 cm.

Bệnh nhân M.V.T - 48 tuổi (địa chỉ bản Nà Giằng, xã Đoàn Kết) nhập viện trong tình trạng đau – nuốt vướng sau ăn trưa.

Khi thăm khám, bác sĩ CKI Phạm Hồng Tươi ghi nhận vùng hầu họng xung huyết, bệnh nhân đau nhiều, đau tăng lên khi nuốt.

Ngay lập tức, bệnh nhân được ê-kíp cấp cứu tiến hành nội soi dạ dày thực quản, phát hiện dị vật dài khoảng 12 cm là cành cây khô cứng, bề mặt nhiều gai nhỏ, gây trầy xước niêm mạc thực quản.

Chỉ sau 15 phút thao tác tỉ mỉ, ê-kíp nội soi đã tiến hành gắp thành công dị vật ra ngoài bằng kìm chuyên dụng, theo trục song song thực quản, hạn chế nguy cơ chảy máu hoặc dị vật rơi vào đường thở. Sau thủ thuật bệnh nhân toàn trạng ổn định, không còn triệu chứng nuốt vướng.

Hình ảnh dị vật sau khi được gắp ra tại Phòng Nội Soi - Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Khu vực Mộc Châu. Ảnh BV

Các bác sĩ khuyến cáo, khi nghi ngờ nuốt phải dị vật như xương, tăm, nhựa, kim loại, người dân không nên tự xử lý, không cố nuốt thêm thức ăn vì dễ gây thủng hoặc đẩy dị vật sâu hơn. Người bệnh cần đến cơ sở y tế có khả năng nội soi cấp cứu.

Để phòng tránh hóc dị vật khi ăn, người dân nên ăn chậm, nhai kỹ, không vừa ăn vừa nói. Trẻ nhỏ và người cao tuổi phải được giám sát khi ăn...

Phần lớn trường hợp có dị vật mắc xuống họng được lấy bỏ dễ dàng, không để lại biến chứng. Tuy nhiên, trường hợp nguy hiểm phải được xử trí cấp cứu kịp thời vì dị vật họng có thể gây biến chứng như: ngạt thở cấp (hay gặp trong dị vật đường thở), áp-xe thành họng, hạ họng, thậm chí có thể gây tử vong...

Bác sĩ nội soi gắp dị vật cho bệnh nhân/Ảnh BV

Ca bệnh thêm một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của kỹ thuật nội soi tiêu hoá trong cấp cứu: giúp chẩn đoán nhanh, xử trí chính xác, bảo tồn tối đa, góp phần tăng cơ hội sống cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Mộc Châu.