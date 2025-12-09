Hà Nội

Công ty Toàn Kiến Phát và chuỗi trúng thầu "bất bại" tại TP HCM

Công ty Toàn Kiến Phát vừa trúng gói thầu xây lắp hơn 1,7 tỷ đồng tại xã Xuân Thới Sơn (TP HCM). Đáng chú ý, doanh nghiệp này ghi nhận tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%, chủ yếu qua chỉ định thầu.

Hải Đăng - Hà Linh

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 26/11/2025, bà Lê Thị Kiều Trang, Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã Xuân Thới Sơn (TP HCM) đã ký Quyết định số 16/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án "Sửa chữa Trụ sở Hội đồng nhân dân – UBND xã Xuân Thới Sơn".

qd-5222.jpg
Quyết định số 16/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án "Sửa chữa Trụ sở Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Sơn". Nguồn: MSC

Đơn vị được lựa chọn là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Dịch vụ Thương mại Toàn Kiến Phát (gọi tắt là Công ty Toàn Kiến Phát). Giá trúng thầu là 1.771.439.850 đồng, thực hiện hợp đồng trọn gói trong thời gian 20 ngày. Gói thầu này được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Được biết, gói thầu này sử dụng nguồn vốn từ Dự toán ngân sách xã năm 2025. So với giá gói thầu được duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu (1.864.673.527 đồng), tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 5%.

Trước đó, vào ngày 04/03/2025, Công ty Toàn Kiến Phát cũng đã được UBND xã Xuân Thới Sơn phê duyệt trúng gói thầu "Thi công xây dựng" (theo hình thức chỉ định thầu rút gọn) với giá trúng thầu là 854.296.933 đồng. Như vậy, chỉ riêng tại địa bàn xã Xuân Thới Sơn trong năm 2025, nhà thầu này đã được "chọn mặt gửi vàng" cho hai gói thầu cải tạo, xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước.

...Đến hồ sơ năng lực "trăm trận trăm thắng"

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng - Dịch vụ - Thương mại Toàn Kiến Phát có mã số doanh nghiệp 0303709638, được thành lập ngày 02/03/2005. Doanh nghiệp có trụ sở đăng ký tại số 49A28 Phan Đăng Lưu, Phường Cầu Kiệu, TP HCM. Người đại diện theo pháp luật là ông Mã Văn Hương với chức vụ Giám đốc.

Dữ liệu phân tích đấu thầu cho thấy, Công ty Toàn Kiến Phát sở hữu một "bảng thành tích" đáng nể phục mà bất kỳ nhà thầu nào cũng mơ ước: Tham gia 15 gói thầu và trúng cả 15 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%. Tổng giá trị trúng thầu ghi nhận khoảng hơn 6,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2025 chứng kiến sự hoạt động sôi nổi của nhà thầu này với 9 gói thầu trúng liên tiếp. Điều đáng chú ý là phần lớn các gói thầu này đều được thực hiện thông qua hình thức "Chỉ định thầu rút gọn" hoặc các hình thức ít cạnh tranh, tại các chủ đầu tư quen thuộc.

Cụ thể, bên cạnh xã Xuân Thới Sơn, Công ty Toàn Kiến Phát còn là "khách quen" của Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Bà Điểm. Chỉ trong vòng 4 ngày cuối tháng 6/2025, nhà thầu này đã liên tiếp được chỉ định thầu 3 gói "Thi công xây dựng" tại đây. Cụ thể:

· Ngày 24/06/2025: Trúng gói thầu giá trị 344.923.951 đồng.

· Ngày 27/06/2025: Trúng gói thầu giá trị 255.385.420 đồng.

· Ngày 28/06/2025: Trúng gói thầu giá trị 256.172.966 đồng.

Việc một nhà thầu quy mô nhỏ trúng liên tiếp các gói thầu xây lắp trong thời gian ngắn tại cùng một đơn vị mời thầu đặt ra câu hỏi về năng lực tổ chức thi công, nhân sự và máy móc thiết bị để đảm bảo tiến độ cùng lúc cho nhiều công trình.

Mối quan hệ "bền chặt" với SAMCO

Không chỉ "mát tay" tại các xã thuộc huyện Hóc Môn, Công ty Toàn Kiến Phát còn có mối quan hệ đặc biệt với Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (SAMCO).

Thống kê cho thấy, Công ty Toàn Kiến Phát đã tham gia và trúng tuyệt đối 4/4 gói thầu do SAMCO mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 1,8 tỷ đồng. Các gói thầu này trải dài từ tư vấn giám sát, thẩm tra thiết kế đến thi công xây dựng và đều được thực hiện theo quy trình chỉ định thầu hoặc các hình thức rút gọn.

Điển hình, ngày 28/11/2025, nhà thầu này trúng gói "Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình" giá 410.000.000 đồng. Trước đó, ngày 06/08/2025, đơn vị trúng gói "Tư vấn giám sát thi công xây dựng" giá 372.000.000 đồng. Năm 2024, đơn vị này cũng trúng gói "Thi công thay đổi nhận dạng thương hiệu" trị giá gần 1 tỷ đồng và gói tư vấn thẩm tra thiết kế.

Cần minh bạch và hiệu quả

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định rõ mục tiêu của công tác đấu thầu là nhằm đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn tuy giúp rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu quy mô nhỏ, cấp bách, nhưng nếu áp dụng đại trà và thiếu sự kiểm soát chặt chẽ có thể làm giảm tính cạnh tranh của thị trường.

Với tỷ lệ trúng thầu 100% và tần suất dày đặc các gói chỉ định thầu tại một số chủ đầu tư nhất định, hoạt động của Công ty Toàn Kiến Phát là một hiện tượng đáng chú ý. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần xem xét, đánh giá kỹ lưỡng năng lực thực tế của nhà thầu khi giao thầu liên tiếp, đảm bảo rằng mỗi đồng vốn ngân sách bỏ ra đều mang lại hiệu quả công trình cao nhất, tránh tình trạng "dàn trải" năng lực ảnh hưởng đến chất lượng dự án.

An Giang: 10 nhà thầu bị loại, Công ty Ti Ti trúng gói thầu thiết bị trường học

Tại gói thầu thiết bị giáo dục do Ban QLDA tỉnh An Giang mời thầu, vượt qua 10 đối thủ, Công ty Ti Ti là đơn vị duy nhất trúng thầu với giá hơn 2,1 tỷ đồng.

Mới đây, Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 15: Cung cấp và lắp đặt thiết bị, thuộc dự án Trường tiểu học A Tân Phú điểm chính (Tân Thành). Đây là gói thầu sử dụng ngân sách địa phương, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với sự tham gia của đông đảo các nhà thầu cung cấp thiết bị giáo dục.

Cụ thể, theo Biên bản mở thầu ngày 30/10/2025, gói thầu thu hút sự tham gia của 11 nhà thầu. Danh sách bao gồm những cái tên quen thuộc trong lĩnh vực này như: Công ty CP Giáo dục Mekong, Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Việt Châu Á, Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Anh Duy, Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ... và Công ty TNHH Trang thiết bị Mẫu giáo Ti Ti (Công ty Ti Ti).

TP HCM: Thiên Phú Gia "một mình một chợ" trúng gói thầu hơn 3,3 tỷ đồng

Là nhà thầu duy nhất tham dự, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thiên Phú Gia đã dễ dàng trúng gói thầu nâng cấp đường tại phường Chánh Hiệp với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chưa đầy 2%.

Ngày 22/11/2025, Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Chánh Hiệp (TP HCM) đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án "Nâng cấp BTNN và Xây dựng hệ thống thoát nước đường tổ 11, khu phố 2, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương". Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thiên Phú Gia.

qd-9154.jpg
Vĩnh Long: “Giải mã” chiến thắng của Huy Nam tại gói thầu Cải tạo Sở Tài chính cũ

Tại gói thầu thi công Sở Tài chính cũ do Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, 4/7 nhà thầu bị loại vì lý do tài chính, giúp Công ty Huy Nam rộng cửa trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm lên tới 27%.

Gói thầu xây lắp quy mô hơn 3,2 tỷ đồng tại Vĩnh Long ghi nhận sự tham gia của 7 nhà thầu, tuy nhiên 4 đơn vị đã bị loại ngay từ bước đánh giá năng lực tài chính do cách hiểu về "cam kết tín dụng", tạo điều kiện cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Huy Nam trúng thầu.

Ngày 20/11/2025, ông Lê Thanh Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (Ban QLDA DD&CN Vĩnh Long) đã ký Quyết định số 1035/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói số 1: Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án "Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Sở Tài chính cũ".

Xem chi tiết

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.