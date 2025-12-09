Công ty Toàn Kiến Phát và chuỗi trúng thầu "bất bại" tại TP HCM

Công ty Toàn Kiến Phát vừa trúng gói thầu xây lắp hơn 1,7 tỷ đồng tại xã Xuân Thới Sơn (TP HCM). Đáng chú ý, doanh nghiệp này ghi nhận tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%, chủ yếu qua chỉ định thầu.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 26/11/2025, bà Lê Thị Kiều Trang, Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã Xuân Thới Sơn (TP HCM) đã ký Quyết định số 16/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án "Sửa chữa Trụ sở Hội đồng nhân dân – UBND xã Xuân Thới Sơn".

Quyết định số 16/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án "Sửa chữa Trụ sở Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Sơn". Nguồn: MSC

Đơn vị được lựa chọn là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Dịch vụ Thương mại Toàn Kiến Phát (gọi tắt là Công ty Toàn Kiến Phát). Giá trúng thầu là 1.771.439.850 đồng, thực hiện hợp đồng trọn gói trong thời gian 20 ngày. Gói thầu này được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Được biết, gói thầu này sử dụng nguồn vốn từ Dự toán ngân sách xã năm 2025. So với giá gói thầu được duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu (1.864.673.527 đồng), tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 5%.

Trước đó, vào ngày 04/03/2025, Công ty Toàn Kiến Phát cũng đã được UBND xã Xuân Thới Sơn phê duyệt trúng gói thầu "Thi công xây dựng" (theo hình thức chỉ định thầu rút gọn) với giá trúng thầu là 854.296.933 đồng. Như vậy, chỉ riêng tại địa bàn xã Xuân Thới Sơn trong năm 2025, nhà thầu này đã được "chọn mặt gửi vàng" cho hai gói thầu cải tạo, xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước.

...Đến hồ sơ năng lực "trăm trận trăm thắng"

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng - Dịch vụ - Thương mại Toàn Kiến Phát có mã số doanh nghiệp 0303709638, được thành lập ngày 02/03/2005. Doanh nghiệp có trụ sở đăng ký tại số 49A28 Phan Đăng Lưu, Phường Cầu Kiệu, TP HCM. Người đại diện theo pháp luật là ông Mã Văn Hương với chức vụ Giám đốc.

Dữ liệu phân tích đấu thầu cho thấy, Công ty Toàn Kiến Phát sở hữu một "bảng thành tích" đáng nể phục mà bất kỳ nhà thầu nào cũng mơ ước: Tham gia 15 gói thầu và trúng cả 15 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%. Tổng giá trị trúng thầu ghi nhận khoảng hơn 6,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2025 chứng kiến sự hoạt động sôi nổi của nhà thầu này với 9 gói thầu trúng liên tiếp. Điều đáng chú ý là phần lớn các gói thầu này đều được thực hiện thông qua hình thức "Chỉ định thầu rút gọn" hoặc các hình thức ít cạnh tranh, tại các chủ đầu tư quen thuộc.

Cụ thể, bên cạnh xã Xuân Thới Sơn, Công ty Toàn Kiến Phát còn là "khách quen" của Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Bà Điểm. Chỉ trong vòng 4 ngày cuối tháng 6/2025, nhà thầu này đã liên tiếp được chỉ định thầu 3 gói "Thi công xây dựng" tại đây. Cụ thể:

· Ngày 24/06/2025: Trúng gói thầu giá trị 344.923.951 đồng.

· Ngày 27/06/2025: Trúng gói thầu giá trị 255.385.420 đồng.

· Ngày 28/06/2025: Trúng gói thầu giá trị 256.172.966 đồng.

Việc một nhà thầu quy mô nhỏ trúng liên tiếp các gói thầu xây lắp trong thời gian ngắn tại cùng một đơn vị mời thầu đặt ra câu hỏi về năng lực tổ chức thi công, nhân sự và máy móc thiết bị để đảm bảo tiến độ cùng lúc cho nhiều công trình.

Mối quan hệ "bền chặt" với SAMCO

Không chỉ "mát tay" tại các xã thuộc huyện Hóc Môn, Công ty Toàn Kiến Phát còn có mối quan hệ đặc biệt với Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (SAMCO).

Thống kê cho thấy, Công ty Toàn Kiến Phát đã tham gia và trúng tuyệt đối 4/4 gói thầu do SAMCO mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 1,8 tỷ đồng. Các gói thầu này trải dài từ tư vấn giám sát, thẩm tra thiết kế đến thi công xây dựng và đều được thực hiện theo quy trình chỉ định thầu hoặc các hình thức rút gọn.

Điển hình, ngày 28/11/2025, nhà thầu này trúng gói "Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình" giá 410.000.000 đồng. Trước đó, ngày 06/08/2025, đơn vị trúng gói "Tư vấn giám sát thi công xây dựng" giá 372.000.000 đồng. Năm 2024, đơn vị này cũng trúng gói "Thi công thay đổi nhận dạng thương hiệu" trị giá gần 1 tỷ đồng và gói tư vấn thẩm tra thiết kế.

Cần minh bạch và hiệu quả

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định rõ mục tiêu của công tác đấu thầu là nhằm đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn tuy giúp rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu quy mô nhỏ, cấp bách, nhưng nếu áp dụng đại trà và thiếu sự kiểm soát chặt chẽ có thể làm giảm tính cạnh tranh của thị trường.

Với tỷ lệ trúng thầu 100% và tần suất dày đặc các gói chỉ định thầu tại một số chủ đầu tư nhất định, hoạt động của Công ty Toàn Kiến Phát là một hiện tượng đáng chú ý. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần xem xét, đánh giá kỹ lưỡng năng lực thực tế của nhà thầu khi giao thầu liên tiếp, đảm bảo rằng mỗi đồng vốn ngân sách bỏ ra đều mang lại hiệu quả công trình cao nhất, tránh tình trạng "dàn trải" năng lực ảnh hưởng đến chất lượng dự án.