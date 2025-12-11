Công ty Sodema "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 1,7 tỷ đồng tại Thủy điện Buôn Đôn

Tham dự với tư cách là nhà thầu độc lập và duy nhất, Công ty Cổ phần Sodema đã dễ dàng vượt qua các bước đánh giá để trúng gói thầu mua sắm vật tư dự phòng tại Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A, với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt trên 11%.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 05/12/2025, ông Trương Hải Quang, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn đã ký Quyết định số 146/QĐ-BDHC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm vật tư dự phòng năm 2025". Gói thầu này thuộc dự án/dự toán mua sắm cùng tên cho Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A.

Nguồn: MSC

Diễn biến gói thầu "một mình một chợ"

Gói thầu "Mua sắm vật tư dự phòng năm 2025" có số thông báo mời thầu (E-TBMT) là IB2500462866-00, được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, thực hiện qua mạng. Nguồn vốn thực hiện từ vốn sản xuất kinh doanh điện của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành vào lúc 14 giờ 02 phút ngày 07/11/2025, duy nhất chỉ có một nhà thầu tham dự là Công ty Cổ phần Sodema. Giá dự thầu mà doanh nghiệp này đưa ra là 1.715.364.000 đồng, thấp hơn so với giá gói thầu được duyệt (1.930.500.000 đồng).

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) ngày 03/12/2025 của Tổ chuyên gia (được thành lập theo Quyết định số 123/QĐ-BDHC) cho thấy, Công ty Cổ phần Sodema đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính.

Cụ thể, về năng lực và kinh nghiệm, Tổ chuyên gia đánh giá nhà thầu đạt yêu cầu với doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất là hơn 73,5 tỷ đồng (yêu cầu tối thiểu 3 tỷ đồng). Nhà thầu cũng kê khai hợp đồng tương tự là Hợp đồng số 12/2024/HDKT/NCC-SDM ký ngày 28/05/2024 với giá trị hơn 3,6 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Về mặt kỹ thuật, Công ty Cổ phần Sodema được đánh giá "ĐẠT" ở tất cả các tiêu chí, bao gồm: Thông số kỹ thuật hàng hóa, tài liệu kỹ thuật, cam kết hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở về sau, tiến độ cung cấp (120 ngày) và các yêu cầu bảo hành. Các thiết bị trúng thầu bao gồm: Mạch lọc nguồn (FTS-2.PCB), Thiết bị giám sát và điều khiển hệ thống DC (WZCK-23), Thiết bị giám sát cách điện hệ thống DC (WZJ-11A), Bộ chỉnh lưu (ZZG23A), Máy cắt (KFW2-3200), Rơ le bảo vệ Rotor (P39191RAAB), Màn hình HMI, Cụm van xả tải, Bộ đo tốc độ, Bộ hòa đồng bộ... Phần lớn các thiết bị này có xuất xứ từ Trung Quốc (China), một số từ Anh (UK) và Mexico.

Kết quả, Công ty Cổ phần Sodema được phê duyệt trúng thầu với giá 1.715.364.000 đồng. So với giá gói thầu 1.930.500.000 đồng, mức giá trúng thầu giúp chủ đầu tư tiết kiệm được khoảng 215 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 11,1%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Năng lực đáng nể của Công ty Cổ phần Sodema trong năm 2025

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Sodema được thành lập ngày 30/07/2018, có mã số doanh nghiệp 0108379979. Địa chỉ trụ sở chính đăng ký tại Tầng 3, Căn L1.10, Số 430 Cầu Am, Phường Hà Đông, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Kim Hùng.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty Cổ phần Sodema là một nhà thầu "quen mặt" trong lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị điện và xây lắp các công trình điện năng. Tính đến tháng 12/2025, nhà thầu này đã tham gia 267 gói thầu, trong đó trúng 55 gói với tổng giá trị trúng thầu khoảng hơn 118 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty Cổ phần Sodema đã liên tiếp trúng nhiều gói thầu trải dài từ Bắc vào Nam, cho thấy năng lực triển khai rộng khắp của doanh nghiệp này.

Cụ thể, trước khi trúng gói thầu tại Thủy điện Buôn Đôn, vào ngày 22/11/2025, Sodema đã trúng gói thầu "Lắp đặt hệ thống giám sát TBA phân phối trên lưới điện Công ty Điện lực Quảng Ninh năm 2025" do Công ty Điện lực Quảng Ninh mời thầu, với giá trúng hơn 2,77 tỷ đồng.

Ngày 20/11/2025, tại Hà Nội, Sodema trúng "Gói thầu số 13.2/2025/GT-02: Thi công xây lắp" của Công ty Điện lực Thạch Thất với giá hơn 2 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 10/2025, nhà thầu này cũng trúng gói thầu thi công điện mặt trời mái nhà tại Công ty Điện lực Ba Vì (do Công ty Điện lực Sơn Tây mời thầu) với giá gần 1 tỷ đồng.

Không chỉ hoạt động mạnh ở miền Bắc, Sodema còn hiện diện tại các dự án lớn ở miền Nam và miền Trung. Ngày 18/08/2025, nhà thầu này trúng gói thầu cung cấp thiết bị sửa chữa cho Nhà máy thủy điện Nậm Chiến (Sơn La) với giá trị "khủng" hơn 12,1 tỷ đồng. Tại Cà Mau, Sodema cũng trúng gói thầu trang bị vật tư rơ le cho Nhà máy điện Cà Mau 1 (thuộc PV Power Ca Mau) vào tháng 7/2025 với giá hơn 1,5 tỷ đồng. Tại Đồng Nai, tháng 3/2025, doanh nghiệp này trúng gói mua sắm Voltage Transformer cho Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 với giá gần 3 tỷ đồng.

Góc nhìn pháp lý về tính cạnh tranh

Việc Công ty Cổ phần Sodema là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu tại gói thầu của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn không phải là hiện tượng hiếm gặp trong hoạt động đấu thầu hiện nay.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định số 24/2024/NĐ-CP (nay được quy định chi tiết thêm tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP) không cấm việc chỉ có một nhà thầu tham dự. Trong trường hợp hết thời điểm đóng thầu mà chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ, chủ đầu tư có thể xem xét xử lý tình huống theo quy định để gia hạn hoặc mở thầu ngay để đánh giá nếu thấy cần thiết và đảm bảo tiến độ.

Tuy nhiên, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cũng lưu ý rằng, mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. "Khi chỉ có một nhà thầu tham dự, tính cạnh tranh về giá sẽ bị hạn chế. Mặc dù tại gói thầu này, tỷ lệ tiết kiệm đạt trên 11% là một con số tích cực, nhưng chủ đầu tư cũng cần rà soát lại công tác lập hồ sơ mời thầu, các yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo không có các rào cản hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác, đặc biệt là trong bối cảnh Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi Luật Đấu thầu vừa được ban hành nhằm tăng cường tính minh bạch", vị chuyên gia nhận định.

Việc Công ty Cổ phần Sodema liên tiếp trúng thầu tại nhiều đơn vị ngành điện trong năm 2025 chứng tỏ năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu này trong lĩnh vực chuyên ngành. Tuy nhiên, tần suất trúng thầu dày đặc cũng đặt ra yêu cầu cao về khả năng huy động nguồn lực, tài chính và nhân sự để đảm bảo tiến độ và chất lượng cho tất cả các dự án đang thực hiện đồng thời.