Viêm phổi nặng do sặc dầu, bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy hô hấp

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh ghi nhận hai ca viêm phổi nặng do sặc dầu, cảnh báo nguy cơ suy hô hấp và tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Theo VTV, mới đây, Khoa Nội Hô hấp - Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hai trường hợp viêm phổi nặng do sặc dầu - tình trạng không phổ biến nhưng đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam 15 tuổi, nhập viện với biểu hiện ho khạc đờm nhiều, sốt cao. Bệnh nhi được xác định có hút dầu hỏa để biểu diễn trò "múa lửa", khiến dầu lọt vào đường thở. Chụp CT ngực cho thấy tổn thương viêm lan tỏa; dịch rửa phế quản có màu vàng hồng và nổi váng dầu, phù hợp với viêm phổi do hóa chất.

Xăng dầu thuộc nhóm hóa chất bay hơi, có đặc tính sức căng bề mặt thấp nên dễ lan rộng kích thích niêm mạc gây các triệu chứng ho sặc sụa, nôn, ngạt thở ngay khi uống vào. Ảnh VTV

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam 36 tuổi, ho nhiều sau khi dùng miệng để hút mồi ống dầu diesel. Nội soi phế quản ghi nhận nhiều dịch viêm mủ, dịch rửa phế quản đặc vàng và nổi váng dầu; các chỉ số nhiễm trùng tăng cao, cho thấy tình trạng viêm phổi hóa chất nặng, có nguy cơ tiến triển suy hô hấp.

Cả hai ca bệnh được bác sĩ Nguyễn Thị Trà Giang chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Theo các bác sĩ, dầu hỏa và diesel không chỉ gây kích ứng mạnh đường thở mà còn phá hủy bề mặt phế nang, dẫn tới viêm phổi hóa học, suy hô hấp cấp và thậm chí tử vong nếu xử trí chậm trễ. Thói quen dùng miệng hút ống dẫn xăng dầu hoặc thao tác thủ công khi đổ, truyền dầu là nguyên nhân khiến nhiều người vô tình hít phải dầu vào phổi.

Khi xảy ra sặc dầu, người dân được khuyến cáo ngừng ngay tiếp xúc, không tự gây nôn hay tự điều trị tại nhà, nhanh chóng đến cơ sở y tế và theo dõi các dấu hiệu nguy hiểm như ho nhiều, đau ngực, sốt, thở nhanh, tím tái.

Các chuyên gia cho rằng, tình trạng này hoàn toàn có thể phòng tránh nếu thay đổi hành vi: không dùng miệng hút, mồi hay truyền dầu; sử dụng dụng cụ chuyên dụng khi thao tác; tránh đổ dầu trong không gian kín; trang bị bảo hộ tại nơi làm việc.

Các hoá chất cần được để những nơi kín đáo, tránh xa tầm với của trẻ em/Hình ảnh minh họa/Nguồn sannhinghean.vn

Hiện nay, tình trạng sặc dầu vẫn còn xảy ra ở trẻ em do sự bất cẩn của người lớn. Theo thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, mới đây, Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc của bệnh viện cũng vừa tiếp nhận một bệnh nhi bị ngộ độc dầu hỏa dẫn đến viêm phổi nặng. Nguyên nhân do người lớn chứa dầu trong vỏ chai nước ngọt, khiến trẻ uống nhầm.

Bs.CKI Nguyễn Hùng Mạnh – khoa Hồi sức Tích cực Chống độc - Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, ngộ độc do uống nhầm hóa chất rất dễ xảy ra ở trẻ em. Các trường hợp uống xăng, dầu hỏa có thể gây viêm phổi bởi bệnh nhân dễ dàng hít phải hơi độc của hóa chất. Biến chứng nặng nề nhất và nguy cơ gây tử vong cao nhất của uống nhầm dầu hỏa là suy hô hấp. Việc xử trí uống nhầm dầu hoả không giống xử lý khi uống một số chất lỏng khác.

Người thân tuyệt đối không được móc họng gây nôn khi đường thở chưa được bảo vệ. Dầu hỏa bản chất là một hydrocarbon dễ bay hơi, có sức căng bề mặt thấp nên rất dễ trào vào đường thở khi uống, đặc biệt là khi gây nôn. Khi vào đường thở, dầu sẽ lan rất nhanh trong phổi gây hoại tử niêm mạc, làm xẹp phổi và viêm phổi.

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo, ngộ độc thường xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi. Thuốc, hóa chất gia dụng là các yếu tố hay gây ngộ độc cho trẻ. Do vậy, các hóa chất sử dụng trong gia đình cần được để tại những nơi kín đáo, tránh xa tầm với của trẻ em, không nên đựng hóa chất vào các vỏ chai vốn đựng nước uống (chai Lavie, nước ngọt…). Đặc biệt, các em nhỏ ở độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo cần có người lớn hoặc các anh chị lớn theo dõi và chăm sóc trong quá trình vui chơi. Không để trẻ tự chơi một mình, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.