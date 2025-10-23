Gói thầu tại Cấp nước Đồng Tháp: Nhà thầu duy nhất và những lần "trình lại" vật tư kỹ thuật

Gói thầu số 06 tại Cấp nước Đồng Tháp chỉ có 1 nhà thầu tham dự. Đáng chú ý, nhà thầu này đã phải "trình lại" đề xuất vật tư (thép, inox) để đáp ứng E-HSMT.

Dư luận và các nhà thầu đang quan tâm đến kết quả Gói thầu số 06: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị (Mã TBMT: IB2500358471) thuộc dự án Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt thị trấn Thanh Bình. Gói thầu này ghi nhận chỉ một nhà thầu tham dự và trúng thầu, kèm theo một báo cáo đánh giá E-HSDT với nhiều nội dung phải làm rõ.

Công ty Đại Phú Thịnh "Một mình một ngựa" về đích

Ngày 09/10/2025, ông Đinh Công Phủ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp, đã ký Quyết định số 898/QĐ-CN&MTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06.

Quyết định số 898/QĐ-CN&MTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06. Nguồn: MSC

Theo quyết định, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Đại Phú Thịnh (MST: 3500401710) với giá trúng thầu là 7.823.420.211 đồng, thấp hơn giá gói thầu (8.541.150.000 đồng) khoảng 8,4%, tương đương mức tiết kiệm 717.729.789 đồng.

Điều đáng chú ý, theo các tài liệu công khai, Công ty TNHH Đại Phú Thịnh là nhà thầu duy nhất nộp E-HSDT cho gói thầu này. Việc một gói thầu xây lắp sử dụng vốn doanh nghiệp (70% vốn vay, 30% vốn công ty) được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ thu hút một nhà thầu tham gia đang đặt ra các câu hỏi về tính cạnh tranh và hấp dẫn của E-HSMT.

E-HSDT ban đầu chưa đáp ứng nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật?

Quá trình lựa chọn nhà thầu được thể hiện phần nào qua Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 29/9/2025 của Tổ chuyên gia. Mặc dù là nhà thầu duy nhất và cuối cùng được đánh giá "Đạt", hồ sơ ban đầu của Công ty TNHH Đại Phú Thịnh dường như có nhiều điểm chưa phù hợp so với yêu cầu của E-HSMT.

Thứ nhất, về năng lực tài chính: Tổ chuyên gia yêu cầu nhà thầu làm rõ về cam kết tín dụng trị giá 2.563.000.000 đồng, do chưa có Quyết định ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của người ký cam kết. Nhà thầu sau đó đã bổ sung các Quyết định 3830/QĐ-BIDV và 1131/QĐ-BIDV.BRVT.

Thứ hai, về năng lực kỹ thuật vật tư (phần quan trọng của gói thầu): Hàng loạt đề xuất vật tư ban đầu của nhà thầu bị Tổ chuyên gia "tuýt còi" vì không đáp ứng tiêu chuẩn mời thầu.

Cụ thể, E-HSMT yêu cầu thép tấm, thép hình tiêu chuẩn JIS G3101-SS400, nhưng nhà thầu lại đề xuất tiêu chuẩn JIS G3131. Đối với tấm inox, E-HSMT yêu cầu JIS G4305, JIS G4312, nhà thầu lại đề xuất tiêu chuẩn ASTM A312. Đối với phụ tùng thép, E-HSMT yêu cầu SCH40, nhà thầu đề xuất ISO 9001:2000. Ngay cả vật tư đá dăm, nhà thầu cũng không thể hiện tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 7570:2006 theo yêu cầu.

Báo cáo đánh giá ghi nhận, sau khi có yêu cầu làm rõ, Công ty TNHH Đại Phú Thịnh đã phải bổ sung các tài liệu chứng minh và "trình lại nhãn hiệu" đối với thép tấm (đổi sang nhà sản xuất Guangxi Shenglong Metallurgical) và tấm inox (đổi sang nhãn hiệu Posco) để "đáp ứng đúng yêu cầu trong hồ sơ mời thầu".

Việc nhà thầu duy nhất tham dự lại có một E-HSDT ban đầu chưa phù hợp ở nhiều hạng mục vật tư chính, phải thay đổi, bổ sung đề xuất kỹ thuật mới được đánh giá "Đạt", đặt ra nghi vấn về chất lượng lập E-HSDT của nhà thầu cũng như công tác đánh giá của Tổ chuyên gia.

Chân dung nhà thầu trúng thầu

Công ty TNHH Đại Phú Thịnh (MST 3500401710) do ông Tạ Trọng Huấn làm Giám đốc, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Phường Phú Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 10/2000.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy một bức tranh hoạt động khá sôi nổi nhưng tỷ lệ thành công không cao của doanh nghiệp này. Trong lịch sử, Đại Phú Thịnh đã tham gia 100 gói thầu, nhưng trúng 34 gói và trượt tới 58 gói (tỷ lệ trúng chỉ 37% trên số gói đã có kết quả).

Tính riêng trong năm 2025, Đại Phú Thịnh tham gia 18 gói thầu, nhưng đã trượt 9 gói, trúng 4 gói, 5 gói đang chờ kết quả . Tỷ lệ trúng (tính trên các gói đã có kết quả) trong năm 2025 chỉ khoảng 30,7%.

Mặc dù tỷ lệ trúng thấp, nhà thầu này đã được phê duyệt trúng một số gói thầu giá trị lớn trong năm 2025, như Gói thầu "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) trị giá 100,6 tỷ đồng (liên danh) và Gói thầu 32 tại huyện Cầu Kè (Trà Vinh) trị giá 60 tỷ đồng (độc lập).

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp (chủ đầu tư gói thầu 8,5 tỷ nêu trên) dường như là chủ đầu tư có "duyên" với Đại Phú Thịnh. Dữ liệu ghi nhận nhà thầu này tham gia 2 gói thầu tại đây và trúng cả 2 (lần trúng trước vào năm 2015 ).

Ngược lại, Đại Phú Thịnh lại đặc biệt "kém duyên" với Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, khi tham gia 8 gói thầu tại BMT này nhưng trượt cả 8. Nhà thầu này cũng thường xuyên "chạm trán" và thất bại trước các đối thủ lớn như Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng - Cấp thóat nước và Môi trường Waseen (đối đầu 20 gói, Đại Phú Thịnh thắng 3, WASEEN thắng 8) và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng TNG (đối đầu 10 gói, Đại Phú Thịnh thắng 0, TNG thắng 6).

Việc một gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, và nhà thầu này có lịch sử trúng thầu không quá cao nhưng lại trúng 100% tại BMT này, E-HSDT phải chỉnh sửa nhiều nội dung kỹ thuật... đang là những vấn đề cần được CĐT và nhà thầu làm rõ để đảm bảo tính minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả của công tác đấu thầu, theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.