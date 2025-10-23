Hà Nội

Bạn đọc

Cải tạo vỉa hè nội thị Quốc lộ 62 Tây Ninh: Nhà thầu yêu cầu làm rõ HĐTT

Gói thầu xây lắp có giá hơn 4,4 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Tân An (Tây Ninh) làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành mở thầu ngày 28/10.

Lam Thy

Dự án Quốc lộ 62 (Đoạn từ Quốc lộ 1 - tuyến tránh Quốc lộ 1) - Cải tạo vỉa hè nội thị có tổng mức đầu tư hơn 6 tỷ đồng do UBND TP Tân An (cũ) phê duyệt tại Quyết định 3869/QĐ-UBND ngày 30/12/2024.

Gói thầu thi công xây dựng có giá 4,41 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Tân An trực tiếp mời thầu; Phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”, hợp đồng trọn gói, thực hiện trong 240 ngày. Gói thầu dự kiến hoàn thành mở thầu ngày 28/10 sắp tới.

Tại gói thầu trên, ngay khi mở thầu, nhà thầu đã yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu. Cụ thể, tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, Mục 4 – Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự có yêu cầu như sau:

“01 hạng mục có tính chất tương tự với hạng mục A1 Thi công xây mới hoặc sửa chữa vỉa hè, bó vỉa”

Tuy nhiên, qua kiểm tra khối lượng mời thầu của gói thầu nêu trên, chúng tôi nhận thấy hạng mục bó vỉa chỉ chiếm khối lượng và tỷ trọng rất nhỏ so với tổng khối lượng, giá trị toàn bộ công trình. Việc yêu cầu hợp đồng tương tự phải có hạng mục bó vỉa trong khi hạng mục này chỉ chiếm khối lượng và tỷ trọng rất nhỏ có thể gây hạn chế nhà thầu, hạn chế cạnh tranh lành mạnh trong đấu thầu.

