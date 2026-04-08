Công ty Tân Thành Đạt: "Càn quét" gói thầu tại Ninh Hòa với tỷ lệ trúng 96% [Kỳ 1]

Chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm 2026, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tân Thành Đạt đã liên tiếp trúng thầu hàng loạt dự án xây lắp và tư vấn tại khu vực Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với tỷ lệ trúng thầu tổng thể gây ngỡ ngàng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tân Thành Đạt (MSDN: 4201771440) có trụ sở tại tỉnh Khánh Hòa đang trở thành một hiện tượng trong lĩnh vực đầu tư công tại địa phương này. Tính đến ngày 07/04/2026, doanh nghiệp do bà Lê Thị Kim Loan làm Giám đốc đã tham gia 75 gói thầu, trong đó trúng tới 72 gói, trượt 3 gói. Với tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 96%, đây là con số kỷ lục đối với một doanh nghiệp quy mô nhỏ chỉ có khoảng 20 nhân viên.

Mật độ trúng thầu dày đặc đầu năm 2026

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, chỉ tính riêng trong tháng 3/2026, doanh nghiệp này đã liên tiếp giành được các hợp đồng quan trọng tại khu vực Ninh Hòa. Đỉnh điểm là ngày 12/03/2026, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tân Thành Đạt được công bố trúng loạt gói thầu, trong đó có gói thầu "Thi công xây dựng công trình" do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Hòa làm chủ đầu tư với giá trúng thầu 1.021.705.000 đồng.

Tại UBND xã Bắc Ninh Hòa, nhà thầu này đã thể hiện sự thống trị tuyệt đối khi ghi nhận chuỗi trúng thầu liên tiếp chỉ trong ngày 20/03/2026.



Cụ thể, doanh nghiệp đã được phê duyệt trúng gói thầu thi công xây dựng trị giá 1.914.277.000 đồng và một gói thi công xây dựng công trình khác có giá trị 1.856.332.000 đồng. Cũng trong ngày 20/03/2026, đơn vị này tiếp tục nối dài danh sách thành tích khi trúng thêm 3 gói thầu tư vấn quản lý dự án xây dựng với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.



Việc một doanh nghiệp có quy mô nhân sự khiêm tốn trúng thầu dày đặc trong một khoảng thời gian ngắn tại cùng một địa bàn đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và năng lực đáp ứng đồng thời nhiều dự án cùng lúc.

Góc nhìn chuyên gia và quy định pháp lý

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Việc nhà thầu liên tục trúng thầu là tín hiệu tốt về năng lực nếu quy trình đấu thầu đảm bảo tính cạnh tranh theo Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Tuy nhiên, căn cứ Điều 18 Luật Đấu thầu 2023 (được sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15), các chủ đầu tư cần đặc biệt lưu ý về tính liêm chính và công bằng. Nếu các gói thầu này được thực hiện qua hình thức chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm giải trình về việc lựa chọn nhà thầu tối ưu nhất cho ngân sách."

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cũng bày tỏ lo ngại: "Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC về hướng dẫn đánh giá E-HSDT, nhà thầu phải chứng minh được nhân sự và thiết bị không bị trùng lặp giữa các gói thầu đang thực hiện. Với việc trúng thầu 4-5 gói thầu xây lắp và tư vấn chỉ trong 3 ngày tại một xã, cơ quan chức năng cần kiểm tra kỹ hồ sơ năng lực để tránh tình trạng 'mượn' nhân sự hoặc thiết bị để đáp ứng hồ sơ mời thầu, gây rủi ro cho tiến độ và chất lượng công trình."

Lịch sử đấu thầu cho thấy, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tân Thành Đạt chỉ đạt khoảng 1,59% (giá trúng thầu bằng 98,41% giá dự toán). Đây là mức tiết kiệm rất thấp so với kỳ vọng của công tác đấu thầu rộng rãi, vốn nhằm mục đích tối ưu hóa hiệu quả kinh tế theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Luật Đấu thầu 2023.

ĐẢM BẢO TÍNH CẠNH TRANH VÀ MINH BẠCH TRONG ĐẤU THẦU Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) quy định rõ các nguyên tắc cốt lõi nhằm ngăn chặn tình trạng thâu tóm gói thầu: Về nguyên tắc đấu thầu (Điều 7): Việc lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm 04 mục tiêu: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Mọi hành vi hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo điều kiện cho một nhà thầu trúng thầu thường xuyên tại một địa phương đều vi phạm nguyên tắc này.

Về đánh giá hồ sơ dự thầu (Thông tư 79/2025/TT-BTC): Quy định chi tiết về việc hậu kiểm năng lực thực tế. Nhà thầu khi tham gia nhiều gói thầu cùng thời điểm phải chứng minh được sự tách biệt về nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công. Khoản 3 Điều 15 Thông tư này nhấn mạnh: "Trường hợp nhà thầu không chứng minh được khả năng huy động nguồn lực cho các gói thầu đang thực hiện dở dang, bên mời thầu có quyền loại nhà thầu để bảo đảm tiến độ dự án".

Về tính minh bạch: Theo Luật số 90/2025/QH15, toàn bộ thông tin về lịch sử trúng thầu, tỷ lệ trúng/trượt và các mối quan hệ giữa nhà thầu với bên mời thầu phải được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để cộng đồng giám sát.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Công ty Tân Thành Đạt: Những gói thầu tiết kiệm 0 đồng tại Ninh An.