Bạn đọc - Phản biện

Công ty Tân Thành Đạt: "Càn quét" gói thầu tại Ninh Hòa với tỷ lệ trúng 96% [Kỳ 1]

Chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm 2026, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tân Thành Đạt đã liên tiếp trúng thầu hàng loạt dự án xây lắp và tư vấn tại khu vực Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với tỷ lệ trúng thầu tổng thể gây ngỡ ngàng.

Hải Dương- Hữu Thông

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tân Thành Đạt (MSDN: 4201771440) có trụ sở tại tỉnh Khánh Hòa đang trở thành một hiện tượng trong lĩnh vực đầu tư công tại địa phương này. Tính đến ngày 07/04/2026, doanh nghiệp do bà Lê Thị Kim Loan làm Giám đốc đã tham gia 75 gói thầu, trong đó trúng tới 72 gói, trượt 3 gói. Với tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 96%, đây là con số kỷ lục đối với một doanh nghiệp quy mô nhỏ chỉ có khoảng 20 nhân viên.

Mật độ trúng thầu dày đặc đầu năm 2026

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, chỉ tính riêng trong tháng 3/2026, doanh nghiệp này đã liên tiếp giành được các hợp đồng quan trọng tại khu vực Ninh Hòa. Đỉnh điểm là ngày 12/03/2026, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tân Thành Đạt được công bố trúng loạt gói thầu, trong đó có gói thầu "Thi công xây dựng công trình" do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Hòa làm chủ đầu tư với giá trúng thầu 1.021.705.000 đồng.

Nguồn MSC
  • Tại UBND xã Bắc Ninh Hòa, nhà thầu này đã thể hiện sự thống trị tuyệt đối khi ghi nhận chuỗi trúng thầu liên tiếp chỉ trong ngày 20/03/2026.
  • Cụ thể, doanh nghiệp đã được phê duyệt trúng gói thầu thi công xây dựng trị giá 1.914.277.000 đồng và một gói thi công xây dựng công trình khác có giá trị 1.856.332.000 đồng. Cũng trong ngày 20/03/2026, đơn vị này tiếp tục nối dài danh sách thành tích khi trúng thêm 3 gói thầu tư vấn quản lý dự án xây dựng với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Việc một doanh nghiệp có quy mô nhân sự khiêm tốn trúng thầu dày đặc trong một khoảng thời gian ngắn tại cùng một địa bàn đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và năng lực đáp ứng đồng thời nhiều dự án cùng lúc.

Góc nhìn chuyên gia và quy định pháp lý

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Việc nhà thầu liên tục trúng thầu là tín hiệu tốt về năng lực nếu quy trình đấu thầu đảm bảo tính cạnh tranh theo Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Tuy nhiên, căn cứ Điều 18 Luật Đấu thầu 2023 (được sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15), các chủ đầu tư cần đặc biệt lưu ý về tính liêm chính và công bằng. Nếu các gói thầu này được thực hiện qua hình thức chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm giải trình về việc lựa chọn nhà thầu tối ưu nhất cho ngân sách."

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cũng bày tỏ lo ngại: "Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC về hướng dẫn đánh giá E-HSDT, nhà thầu phải chứng minh được nhân sự và thiết bị không bị trùng lặp giữa các gói thầu đang thực hiện. Với việc trúng thầu 4-5 gói thầu xây lắp và tư vấn chỉ trong 3 ngày tại một xã, cơ quan chức năng cần kiểm tra kỹ hồ sơ năng lực để tránh tình trạng 'mượn' nhân sự hoặc thiết bị để đáp ứng hồ sơ mời thầu, gây rủi ro cho tiến độ và chất lượng công trình."

Lịch sử đấu thầu cho thấy, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tân Thành Đạt chỉ đạt khoảng 1,59% (giá trúng thầu bằng 98,41% giá dự toán). Đây là mức tiết kiệm rất thấp so với kỳ vọng của công tác đấu thầu rộng rãi, vốn nhằm mục đích tối ưu hóa hiệu quả kinh tế theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Luật Đấu thầu 2023.

ĐẢM BẢO TÍNH CẠNH TRANH VÀ MINH BẠCH TRONG ĐẤU THẦU

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) quy định rõ các nguyên tắc cốt lõi nhằm ngăn chặn tình trạng thâu tóm gói thầu:

  • Về nguyên tắc đấu thầu (Điều 7): Việc lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm 04 mục tiêu: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Mọi hành vi hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo điều kiện cho một nhà thầu trúng thầu thường xuyên tại một địa phương đều vi phạm nguyên tắc này.
  • Về đánh giá hồ sơ dự thầu (Thông tư 79/2025/TT-BTC): Quy định chi tiết về việc hậu kiểm năng lực thực tế. Nhà thầu khi tham gia nhiều gói thầu cùng thời điểm phải chứng minh được sự tách biệt về nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công. Khoản 3 Điều 15 Thông tư này nhấn mạnh: "Trường hợp nhà thầu không chứng minh được khả năng huy động nguồn lực cho các gói thầu đang thực hiện dở dang, bên mời thầu có quyền loại nhà thầu để bảo đảm tiến độ dự án".
  • Về tính minh bạch: Theo Luật số 90/2025/QH15, toàn bộ thông tin về lịch sử trúng thầu, tỷ lệ trúng/trượt và các mối quan hệ giữa nhà thầu với bên mời thầu phải được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để cộng đồng giám sát.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Công ty Tân Thành Đạt: Những gói thầu tiết kiệm 0 đồng tại Ninh An.

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Tháp: Nhà thầu duy nhất dự và trúng gói thầu vệ sinh hơn 2,8 tỷ đồng

Chỉ duy nhất một đơn vị tham dự và trúng thầu tại gói thầu vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Mỹ Trà với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt hơn 5,1%.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Mỹ Trà đã ký Quyết định số 196/QĐ-TTCUDVC ngày 27/03/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Vệ sinh quét dọn đường phố, thu gom rác thải và nạo vét cống trên địa bàn phường Mỹ Trà trong 09 tháng cuối năm 2026.

Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (MSDN: 1400101205). Giá trúng thầu được phê duyệt là 2.719.811.000 đồng (Giá dự thầu là 2.719.811.446,4 đồng). So với giá gói thầu 2.866.992.000 đồng, tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 5,13% (tương đương hơn 147 triệu đồng).

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Hải Phòng: Những gói thầu "tiết kiệm nhỏ giọt" của Công ty Loan Khải [Kỳ 1]

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Loan Khải liên tiếp trúng thầu tại phường Dương Kinh với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức "rất thấp", chỉ từ 0,4%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chỉ trong trung tuần tháng 3/2026, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Loan Khải (địa chỉ trụ sở tại Hải Phòng) đã được công bố trúng ít nhất 2 gói thầu xây lắp quy mô lớn trên địa bàn phường Dương Kinh. Điều đáng nói, tại các gói thầu này, mức tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đạt được là rất thấp, gây dư luận về tính hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu.

Cụ thể, tại gói thầu số 05: Xây dựng thuộc dự án Đầu tư nâng cấp đường Thể Nhân, phường Dương Kinh (số E-TBMT: IB2600071740), giá gói thầu được phê duyệt là 14.614.205.000 đồng. Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 69/QĐ-BQL ký ngày 14/03/2026 bởi ông Hoàng Văn Đông – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Dương Kinh, Công ty Loan Khải là đơn vị trúng thầu. Giá trúng thầu là 14.555.200.000 đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Đấu thầu tại Tây Ninh: Làm sao để ngăn chặn tình trạng "nhà thầu thân quen"? [Kỳ 3]

Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 1682 tại Tây Ninh, việc giám sát chặt chẽ công tác lựa chọn nhà thầu là yếu tố then chốt để đảm bảo minh bạch ngân sách.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sau khi Nghị quyết số 1682/NQ-UBTVQH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tây Ninh năm 2025 có hiệu lực, các xã mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập nhiều xã cũ. Việc tập trung nguồn lực đầu tư cho các dự án hạ tầng, trường học tại các đơn vị hành chính mới là cần thiết, tuy nhiên công tác lựa chọn nhà thầu cần phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Đấu thầu 2023.

Trở lại trường hợp Công ty TNHH Xây dựng Ngân Kiên, không chỉ tại các trường mầm non, doanh nghiệp này còn được tin tưởng giao thi công các công trình hạ tầng hành chính. Cụ thể, tại gói thầu "Cải tạo sửa chữa Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tân Thạnh", tổng giá trị xây lắp là 1.005.441.000 đồng. Tại Quyết định số 919/QĐ-PKT ngày 17/12/2025, đơn vị nhận thi công là Công ty TNHH Xây dựng Ngân Kiên.

Xem chi tiết

