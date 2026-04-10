Năng lực thực thi của Công ty Xây dựng Lê Vy: 10 nhân sự gánh hàng trăm tỷ đồng? [Kỳ 3]

Với quy mô nhân sự khiêm tốn theo đăng ký, nhà thầu Lê Vy đang triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đặt ra bài toán về chất lượng thi công và công tác giám sát của chủ đầu tư.

Hải Dương-Hữu Thông

Trong kỳ cuối của vệt bài phân tích về Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Lê Vy (Công ty Xây dựng Lê Vy), Báo Tri thức và Cuộc sống tập trung vào sự tương phản giữa quy mô nội tại và khối lượng dự án khổng lồ mà doanh nghiệp này đang đảm nhiệm.

Theo dữ liệu trích xuất, Công ty Xây dựng Lê Vy đang gánh vác khối lượng thầu cực lớn. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng lên đến 790.248.633.971 đồng. Trong đó, vai trò độc lập chiếm 194.304.411.148 đồng và vai trò liên danh (với tổng giá trị liên danh) là 595.944.222.823 đồng.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, nhà thầu này đã trúng hàng loạt gói thầu xây lắp đòi hỏi nguồn lực nhân sự và thiết bị thi công lớn. Có thể kể đến Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Tôn Đức Thắng tại TP Cà Mau với giá trị 24.281.713.000 đồng, thực hiện trong vai trò liên danh chính. Hay dự án sân khấu trung tâm trị giá hơn 31,6 tỷ đồng cũng đòi hỏi trình độ kỹ thuật và đội ngũ công nhân lành nghề.

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Tôn Đức Thắng tại TP Cà Mau. Nguồn MSC

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang chia sẻ: "Việc sử dụng thầu phụ hoặc thuê nhân công ngoài là phổ biến trong xây dựng, nhưng vai trò quản lý của nhà thầu chính là then chốt. Nếu bộ máy cơ hữu quá mỏng, nguy cơ chậm tiến độ hoặc chất lượng công trình không đảm bảo là rất hiện hữu, đặc biệt với các gói thầu giao thông, thủy lợi phức tạp". Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Chủ đầu tư cần đặc biệt rà soát báo cáo đánh giá E-HSDT để đảm bảo không có tình trạng kê khai trùng lặp nhân sự chủ chốt cho nhiều gói thầu đang thực hiện cùng lúc, nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình theo Luật Đấu thầu 2023".

Theo quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu Lê Vy chỉ đạt khoảng 3,03% (tương ứng giá trúng thầu so với giá dự toán là 96,97%). Điều này có nghĩa là với 790 tỷ đồng trúng thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt mức khiêm tốn. Trong khi đó, doanh nghiệp này được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số 00008005 cho nhiều lĩnh vực từ dân dụng, giao thông đến hạ tầng kỹ thuật.

Kết quả phân tích dữ liệu tổng hợp cũng chỉ ra rằng, nhà thầu Lê Vy đã từng liên danh với 32 nhà thầu khác trong 51 gói thầu và thắng tới 41 gói. Sự phối hợp này giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán năng lực, nhưng cũng đồng thời đặt ra yêu cầu về tính minh bạch trong việc phân chia khối lượng công việc giữa các thành viên liên danh.

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT VỀ NĂNG LỰC NHÂN SỰ

Điều 18 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định nhà thầu phải bảo đảm tư cách hợp lệ và năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu. Cụ thể hóa tiêu chuẩn này, Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT), yêu cầu nhà thầu phải chứng minh đủ nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Lê Vy có quy mô nhân sự 10 người nhưng lại tham gia và trúng thầu với tổng giá trị lũy kế lên tới 790.248.633.971 đồng. Theo quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC, nhà thầu không được kê khai trùng lặp nhân sự cho các gói thầu có thời gian thực hiện chồng lấn nếu không có phương án thay thế khả thi. Việc phê duyệt cho nhà thầu có bộ máy mỏng trúng thầu dày đặc đòi hỏi bên mời thầu phải rà soát kỹ năng lực thực tế để tránh tình trạng "bán thầu" hoặc chậm tiến độ dự án, vi phạm các quy định về quản lý hợp đồng trong đấu thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Công ty Xây dựng Lê Vy và "chuỗi thắng" tại xã Sông Đốc [Kỳ 1]

Sau khi tỉnh Cà Mau hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Lê Vy liên tiếp ghi danh tại các gói thầu xây lắp giá trị cao, khởi đầu cho một vệt trúng thầu dày đặc trong năm 2026.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tỉnh Cà Mau đã chính thức vận hành bộ máy hành chính mới theo Nghị quyết số 1655/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, từ ngày 01/07/2025, tỉnh này sắp xếp lại để hình thành 64 đơn vị hành chính cấp xã. Trong bối cảnh đầu tư công tại các địa phương mới sáp nhập đang diễn ra sôi động, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Lê Vy (gọi tắt là Công ty Xây dựng Lê Vy) đã nhanh chóng "ghi điểm" bằng những gói thầu có giá trị lớn.

Gần đây nhất, tại xã Sông Đốc, đơn vị được hình thành từ việc sáp nhập thị trấn Sông Đốc và một phần xã Phong Điền - Công ty Xây dựng Lê Vy đã được phê duyệt trúng thầu Gói thầu số 05: Thi công xây dựng. Theo tài liệu PV thu thập được, gói thầu này do Ban Quản lý dự án xã Sông Đốc mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Kết quả lựa chọn nhà thầu được xác lập vào lúc 14:05 ngày 26/03/2026 với giá trúng thầu là 4.515.969.633 đồng. Tại gói thầu này, doanh nghiệp tham gia với vai trò nhà thầu độc lập.

Nhà thầu Lê Vy và mối quan hệ "mật thiết" tại Ban Quản lý dự án giao thông Cà Mau [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Lê Vy gần như "vô đối" tại Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau với tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 94%.

Tiếp tục vệt bài phân tích về hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Lê Vy (Công ty Xây dựng Lê Vy), theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một điểm đáng lưu tâm là mối quan hệ đối tác giữa nhà thầu này và Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau (gọi tắt là Ban QLDA Giao thông).

Dữ liệu tổng kết cho thấy, Công ty Xây dựng Lê Vy đã tham gia dự thầu 31 gói thầu do Ban QLDA Giao thông làm chủ đầu tư. Công ty Xây dựng Lê Vy đã trúng tới 29 gói và trượt 2 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu tại đơn vị này lên đến gần 94%. Tổng giá trị trúng thầu mà đơn vị này mang lại cho nhà thầu Lê Vy là 243.336.478.489 đồng.

Nghịch lý tại Điện lực Đồng Tháp: Đấu thầu rộng rãi nhưng thiếu vắng đối thủ

Gói thầu hơn 37 tỷ đồng về tay liên danh Quang Nhựt - ITACO khi không có bất kỳ nhà thầu nào khác nộp hồ sơ tham gia cạnh tranh.

Một nghịch lý đang diễn ra tại Công ty Điện lực Đồng Tháp khi gói thầu xây lắp quy mô hơn 37 tỷ đồng được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng kết quả cuối cùng lại là màn "độc diễn" của một liên danh duy nhất. Đáng chú ý, tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này chỉ đạt mức 0,5%.

