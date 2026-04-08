Công ty Xây dựng Lê Vy và "chuỗi thắng" tại xã Sông Đốc [Kỳ 1]

Sau khi tỉnh Cà Mau hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Lê Vy liên tiếp ghi danh tại các gói thầu xây lắp giá trị cao, khởi đầu cho một vệt trúng thầu dày đặc trong năm 2026.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tỉnh Cà Mau đã chính thức vận hành bộ máy hành chính mới theo Nghị quyết số 1655/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, từ ngày 01/07/2025, tỉnh này sắp xếp lại để hình thành 64 đơn vị hành chính cấp xã. Trong bối cảnh đầu tư công tại các địa phương mới sáp nhập đang diễn ra sôi động, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Lê Vy (gọi tắt là Công ty Xây dựng Lê Vy) đã nhanh chóng "ghi điểm" bằng những gói thầu có giá trị lớn.

Gần đây nhất, tại xã Sông Đốc, đơn vị được hình thành từ việc sáp nhập thị trấn Sông Đốc và một phần xã Phong Điền - Công ty Xây dựng Lê Vy đã được phê duyệt trúng thầu Gói thầu số 05: Thi công xây dựng. Theo tài liệu PV thu thập được, gói thầu này do Ban Quản lý dự án xã Sông Đốc mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Kết quả lựa chọn nhà thầu được xác lập vào lúc 14:05 ngày 26/03/2026 với giá trúng thầu là 4.515.969.633 đồng. Tại gói thầu này, doanh nghiệp tham gia với vai trò nhà thầu độc lập.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty Xây dựng Lê Vy có trụ sở tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau, do bà Lê Khánh Linh làm Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc. Dù đăng ký quy mô chỉ 10 nhân viên, doanh nghiệp này lại có một hồ sơ năng lực "khủng" khi đã tham gia tổng cộng 136 gói thầu, trong đó trúng thầu 93 gói, trượt 40 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt con số ấn tượng 790.248.633.971 đồng.

Tính riêng trong giai đoạn từ giữa năm 2025 đến đầu năm 2026, nhà thầu này duy trì tần suất trúng thầu dày đặc. Trước gói thầu tại xã Sông Đốc, vào ngày 25/11/2025, Công ty Xây dựng Lê Vy cũng đã trúng Gói thầu số 128: Thi công di dời nước phần phát sinh do Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau làm chủ đầu tư với giá trị 191.945.000 đồng. Tiếp đó, ngày 21/11/2025, doanh nghiệp này được phê duyệt trúng Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình tại Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau với giá trúng 3.520.200.000 đồng.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho rằng, việc các nhà thầu địa phương trúng thầu liên tiếp tại các đơn vị hành chính mới sau sáp nhập là tín hiệu tích cực về năng lực thi công tại chỗ. Tuy nhiên, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt lưu ý: "Cần đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Việc một nhà thầu liên tục xuất hiện tại các gói thầu ở một địa phương đòi hỏi chủ đầu tư phải nâng cao trách nhiệm giải trình về quy trình lựa chọn, đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất cho ngân sách nhà nước".

Số liệu phân tích từ phần mạng đấu thầu quốc gia cũng chỉ ra rằng, tỷ lệ trúng thầu của Công ty Xây dựng Lê Vy tại tỉnh Cà Mau là rất lớn, với 113 gói thầu đã tham gia trên địa bàn tỉnh này. Điều này đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh khi nhiều gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chưa thực sự ấn tượng.

NGUYÊN TẮC CẠNH TRANH VÀ MINH BẠCH TRONG ĐẤU THẦU Theo Điều 7 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, hoạt động đấu thầu phải bảo đảm các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, khi tỉnh Cà Mau thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ ngày 01/07/2025, việc đảm bảo tính minh bạch tại các đơn vị mới như xã Sông Đốc là yêu cầu cấp thiết. Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đăng ký và công bố thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Lê Vy trúng thầu ngay tại đơn vị hành chính mới hình thành với giá trúng thầu 4.515.969.633 đồng vào ngày 26/03/2026 đòi hỏi quy trình lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí công khai. Mọi hành vi lợi dụng việc thay đổi địa giới hành chính để hạn chế nhà thầu tham gia đều vi phạm nguyên tắc công bằng của Luật pháp.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Nhà thầu Lê Vy và mối quan hệ "mật thiết" tại Ban Quản lý dự án giao thông Cà Mau.