Đồng Tháp: Chỉ định Công ty Ngọc Thuận Thiên thi công kè hơn 8,5 tỷ đồng

Tại Quyết định số 99/QĐ-QLDAĐTXDKV1 ban hành ngày 13/04/2026, ông Trần Thanh Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Thi công xây dựng thuộc dự án Khắc phục lún sụt, sạt lở kè bờ Nam kênh Đồng Tiến tại xã An Long. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Ngọc Thuận Thiên.

Nguồn MSC

Gói thầu số 05 có giá dự toán được phê duyệt là 8.956.039.000 đồng. Sau quá trình thương thảo và hoàn thiện hợp đồng theo quy trình chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng Ngọc Thuận Thiên được xác định là 8.508.227.000 đồng. Như vậy, giá trị tiết kiệm sau đấu thầu cho ngân sách nhà nước ghi nhận đạt 447.812.000 đồng (tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu này đạt mức 5%).

Dự án này sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025, được triển khai theo loại hợp đồng đơn giá cố định với thời gian thực hiện là 200 ngày. Với tính chất là công trình khắc phục sự cố cấp bách, việc lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực và đảm bảo các chỉ tiêu về kinh tế là yêu cầu tiên quyết đặt ra cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1.

Dữ liệu phân tích chuyên sâu cho thấy một bức tranh khá toàn diện về lịch sử hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Ngọc Thuận Thiên (mã số thuế 0312087574). Được thành lập từ năm 2016, có trụ sở tại Phường Long Trường, TP HCM, doanh nghiệp này đã xác lập vị thế đáng kể trên bản đồ thầu khu vực phía Nam.

Thống kê dữ liệu cho thấy, Công ty Cổ phần Xây dựng Ngọc Thuận Thiên đã tham gia khoảng 94 gói thầu. Trong đó, nhà thầu này ghi nhận 51 lần trúng thầu, đạt tỷ lệ thắng thầu khá cao. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt con số ấn tượng khoảng 294.927.379.368 đồng.

Về địa giới hành chính, Đồng Tháp chính là "thị trường trọng điểm" của nhà thầu này với 28 gói thầu đã tham gia. Tiếp sau đó là Tây Ninh (13 gói), Vĩnh Long (9 gói) và An Giang (7 gói). Tại TP HCM, nhà thầu này cũng đã góp mặt trong 6 gói thầu. Dữ liệu này cho thấy sự tập trung nguồn lực và kinh nghiệm thi công của doanh nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh có địa hình sông ngòi phức tạp.

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho dự án tại xã An Long được thực hiện dựa trên các quy định mới nhất của Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Theo đó, các gói thầu cần triển khai ngay để khắc phục hậu quả thiên tai hoặc tránh gây nguy hại đến tài sản cộng đồng sẽ thuộc diện được áp dụng quy trình đặc biệt này.

Phân tích về khía cạnh pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: “Việc pháp luật cho phép chỉ định thầu rút gọn nhằm mục đích xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp, nhưng không đồng nghĩa với việc nới lỏng tiêu chuẩn năng lực. Chủ đầu tư vẫn phải đảm bảo nhà thầu có đủ năng lực và thực hiện thương thảo giá tiết kiệm tối thiểu 5% cho ngân sách theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Với gói thầu xây lắp tại xã An Long, việc đạt được tỷ lệ tiết kiệm 5% cho thấy sự tuân thủ định mức quy định.”

Bên cạnh đó, các chuyên gia đấu thầu cũng lưu ý rằng, trong bối cảnh các quy định về đầu tư công ngày càng chặt chẽ, trách nhiệm của người ký quyết định phê duyệt là rất lớn. Việc lựa chọn một nhà thầu có "bề dày" lịch sử trúng thầu như Công ty Cổ phần Xây dựng Ngọc Thuận Thiên cần đi đôi với quy trình giám sát thi công thực tế tại công trường để đảm bảo chất lượng kè bờ Nam kênh Đồng Tiến.