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Xã hội

Công nhân trộm thiết bị tiền tỷ của công ty bán lấy tiền cá độ

Công nhân bảo trì của một nhà máy tại KKT Dung Quất thực hiện trót lọt 3 vụ trộm tại công ty, lấy 145 món đồ, trong đó riêng 48 món đã có giá hơn 3 tỷ đồng.

Tuệ Minh

Lực lượng chức năng đã làm rõ vụ trộm số lượng lớn thiết bị điện tại một doanh nghiệp trong KKT Dung Quất. Đối tượng chính là công nhân của công ty, khai bán tài sản trộm được để lấy tiền đánh bạc và cá độ bóng đá.

Ngày 21/7, Công an xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đã làm rõ vụ một công nhân của Công ty CP Bột - Giấy VNT 19 trộm cắp nhiều thiết bị điện của doanh nghiệp, với tổng giá trị ước tính hơn 3 tỷ đồng.

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Đối tượng T.L.M.S (24 tuổi), tại cơ quan công an.

Trước đó, Công an xã Vạn Tường tiếp nhận tin báo của Công ty CP Bột - Giấy VNT 19, ở KKT Dung Quất về việc nhiều module điện bị mất. Qua điều tra, xác mình, cơ quan đã xác định đối tượng thực hiện hành vi là T.L.M.S (24 tuổi), ở thôn Liên Trì, xã Đông Sơn.

T.L.M.S là công nhân bảo dưỡng của công ty. Lợi dụng việc được tiếp cận hệ thống thiết bị và có kiến thức về điện, T.L.M.S nhiều lần lẻn đến các tủ điện, tháo trộm các module bên trong.

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48 thiết bị trong số các tang vật của vụ trộm có giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, T.L.M.S khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm, lấy 145 module. Trong đó, chỉ riêng 48 module mới đã có giá thị trường hơn 3 tỷ đồng. T.L.M.S khai đã bán số thiết bị trộm được để lấy tiền cá độ bóng đá và đánh bạc.

Hiện vụ việc được Công an xã Vạn Tường tiếp tục điều tra mở rộng.

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