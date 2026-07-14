Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố thêm 12 bị can liên quan đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỷ

Công an TP HCM khởi tố thêm 12 bị can, nâng tổng số lên 97 đối tượng bị bắt trong đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 3.500 tỷ đồng. 

Xuân Danh

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết đã khởi tố thêm 12 bị can liên quan đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá trước đó. Với các quyết định mới, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 97 bị can để điều tra về các hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

kto-tl_1.jpg
Khởi tố thêm 12 bị can trong đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỷ đồng

Theo điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phát hiện Huỳnh Lê Thanh Long cùng nhiều đối tượng có biểu hiện tổ chức cá độ bóng đá trên địa bàn TP HCM và nhiều tỉnh, thành phố khác. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, đầu tháng 6, đơn vị đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 29/6, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và công an nhiều địa phương đồng loạt triển khai lực lượng phá án, triệu tập các đối tượng và những người có liên quan về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Huỳnh Lê Thanh Long cùng Nguyễn Việt Bảo Long, Hứa Bá An, Trần Lê Tuấn Kiệt, Trần Anh Dũng, Lê Thanh Tiến, Hoàng Tấn Phát đã nhận các tài khoản cá độ cấp master từ các đối tượng ở Campuchia. Từ đây, nhóm này tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp agent và member để giao cho các đầu mối, con bạc trên địa bàn TP HCM và nhiều tỉnh, thành tham gia cá độ bóng đá thông qua website Bong88.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 10/2025 đến thời điểm bị phát hiện, số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây ước tính hơn 3.500 tỷ đồng. Theo Công an TP HCM, đây là đường dây cá độ có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ, với mạng lưới trải rộng trên nhiều tỉnh, thành phố. Đến nay, cơ quan điều tra đã triệu tập khoảng 150 người có liên quan để tiếp tục làm rõ vai trò của từng đối tượng, đồng thời mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả xem video Công an TP HCM khởi tố thêm 12 bị can trong đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup.
#Khởi tố #World Cup #cá độ bóng đá #đường dây cá độ #Công an TP HCM #trùm cá độ

Bài liên quan

Xã hội

Hai đường dây cá độ hơn 3,5 nghìn tỉ bị triệt phá như thế nào?

Từ tháng 10/2025 đến khi bị phát hiện, hai đường dây cá độ bóng đá với số tiền hơn 3.500 tỷ đồng. Công an TP HCM vừa triệt phá bắt giữ 150 đối tượng.

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 85 đối tượng thuộc hai đường dây về các hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Trong đó, 21 đối tượng bị khởi tố về hành vi "Tổ chức đánh bạc", 64 đối tượng bị khởi tố về hành vi "Đánh bạc".

kto-tl_1.jpg
Huỳnh Lê Thanh Long đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng
Xem chi tiết

Xã hội

World Cup 2026 cận kề, bẫy cá độ trực tuyến "giăng" khắp mạng xã hội

Lợi dụng sức nóng của World Cup 2026, các đường dây cá độ trực tuyến đang tăng cường hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi trên mạng xã hội.

Chỉ còn ít tuần nữa, FIFA World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico. Bên cạnh sự háo hức của người hâm mộ bóng đá, đây cũng là thời điểm các đối tượng tổ chức cá độ trực tuyến ráo riết triển khai nhiều chiêu thức nhằm lôi kéo người chơi trên không gian mạng. Các cơ quan chức năng liên tiếp phát đi cảnh báo về nguy cơ gia tăng các hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc và lừa đảo liên quan đến cá độ bóng đá mùa World Cup.

Khác với những mùa World Cup trước khi hoạt động cá độ thường diễn ra thông qua các "đầu nậu" truyền thống, hiện nay phần lớn giao dịch đã được chuyển lên môi trường số. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận hàng loạt lời mời gọi tham gia cá cược thông qua Facebook, Telegram, Zalo hay các hội nhóm "soi kèo", "nhận định tỷ số", "cộng đồng đầu tư bóng đá".

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới