Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá hơn 22 tỷ đồng ở Huế

Một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, với tổng số tiền giao dịch hơn 22 tỷ đồng vừa bị Công an TP Huế triệt phá.

Ngày 14/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế phát hiện một nhóm 4 đối tượng, gồm: Ngô Tá Thành (SN 1986), Cao Hoàng Quý (SN 1982), Nguyễn Văn Quý (SN 1991, cùng trú tại phường Thanh Thủy, TP Huế) và Nguyễn Văn An (SN 1985, trú tại phường Hương Thủy, TP Huế) tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng thắng thua bằng tiền.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng.

Theo cơ quan Công an xác định, Ngô Tá Thành là đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng các đối tượng còn lại.

Được biết, từ ngày 4/6/2026 đến 7/7/2026, nhóm đối tượng này đã cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với tổng số tiền đánh bạc hơn 22,4 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.