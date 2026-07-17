Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 1.200 tỷ đồng

Khi bóng lăn trên sân của giải đấu bóng đá nóng nhất hành tinh lan tỏa sức nóng, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng vào cuộc điều tra chuyên án.

Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa thành công triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô 1.200 tỷ đồng

Lợi dụng sức nóng của Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026, các đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã hình thành đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn và thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Nguyễn Đ. Ng được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến với quy mô 1.200 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác lập và đấu tranh thành công Chuyên án số 626B, triệt xóa đường dây đánh bạc nghìn tỷ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Công an tỉnh đã huy động Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các lực lượng liên quan, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập tài liệu và từng bước làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây.

Các đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Đ. Ng cầm đầu.

Đến ngày 10/7/2026, Ban chuyên án đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai tại nhiều địa điểm, đấu tranh và phá thành công chuyên án.

Kết quả điều tra xác định, đường dây tổ chức đánh bạc này do Nguyễn Đ. Ng (sinh năm 1994, trú tại thôn Thọ Lộc Tây, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cầm đầu.

Tang vật của vụ án cơ quan công an thu giữ phục vụ điều tra.

Từ khoảng tháng 2/2026 đến nay, Nghiêm đã sử dụng tài khoản tổng trên trang web bong88ag.com, sau đó phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng quản lý, tiếp tục chia nhỏ cho các đại lý và người chơi tham gia cá cược trên Internet.

Đây là một đường dây được tổ chức theo mô hình khép kín, phân tầng quản lý nhiều cấp độ, từ đối tượng cầm đầu đến các đại lý cấp dưới và người trực tiếp tham gia cá cược, các đối tượng phân công vai trò cụ thể nhằm điều hành hoạt động chặt chẽ và thanh toán thắng, thua bằng tiền trên không gian mạng.