Vụ nữ đại úy náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất được CĐM dự đoán lên Táo Quân 2019

Vụ việc nữ hành khách tên Lê Thị Hiền gây rối ở sân bay Tân Sơn Nhất đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Clip bà Hiền liên tục giậm chân gào khóc, lớn tiếng khi bị còng tay được nhiều người chia sẻ. Trong clip, bà nói: "Nó khóa tay chị lại rồi, nhanh lên em ơi. Giời ơi, vỡ cái đồng hồ của chị, 6.000 USD rồi. Gẫy tay tôi rồi, giời ơi".

Một số người hài hước ví clip này với chương trình Táo Quân vì tình huống bi hài. Một thành viên mạng viết: "Em tưởng Gặp nhau cuối năm tới tận đêm giao thừa mới phát sóng. Nhưng dạo này đạo diễn làm rò rỉ nhiều clip viral quá. Nên em phải chia sẻ".

Nhiều ý kiến còn dự đoán, vụ việc của đại úy Lê Thị Hiền sẽ được đưa vào kịch bản chương trình Táo quân cuối năm.

Clip bà Hiền khóc lóc được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình.

"Tấu hài quá", "Qua clip, tôi thấy chị có khả năng diễn xuất", "Chị đang diễn đúng không?"... là những bình luận khác từ cộng đồng mạng.



Bạn Lan Anh viết: "Mình tin chắc vụ việc của chị Hiền sẽ được đưa vào kịch bản Táo Quân năm nay. Ảnh chế của chị xuất hiện tràn ngập trên mạng. Xem cách chị cư xử trong video, chắc không ít người nghĩ đây là clip dàn dựng".

Thành viên mạng tên Thu Thảo bày tỏ: "Chưa cần biết trong vụ việc này, ai đúng ai sai thế nào. Nhưng phải thừa nhận nữ công an vừa khóc vừa gọi người thân như đang diễn kịch. Mọi người cùng đợi xem Táo Quân 2019 có sự góp mặt của chị ấy không".

Mới đây, trả lời phỏng vấn Zing.vn, bà Lê Thị Hiền (cán bộ Công an quận Đống Đa, Hà Nội) xác nhận mình là người xuất hiện trong các đoạn video lan truyền trên mạng. Nhưng bà cho rằng thông tin bị đưa sai sự thật, chỉ phản ánh một chiều.

Theo người phụ nữ này, khi vào quầy check-in ở sân bay Tân Sơn Nhất, bé gái nghịch ngợm ngó vào máy tính của nhân viên hàng không nên người này lớn tiếng quát. "Vì con ốm nên tôi vẫn phải vừa bế con trên tay vừa làm thủ tục. Lần thứ hai con gái ngó vào, nhân viên lại lớn tiếng nói không có ý thức à" - bà Hiền kể.

Nữ công an cho biết đã xin gửi thêm kiện hành lý nhưng nhân viên không đồng ý và chửi tục. Sau đó, bà mới nổi khùng.

Sau khi việc được lan truyền trên mạng, Công an quận Đống Đa đã yêu cầu bà Lê Thị Hiền báo cáo lại sự việc gây rối tại sân bay. Trưởng Công an quận Đống Đa sau đó ký báo cáo đề xuất Giám đốc Công an Hà Nội đình chỉ công tác 30 ngày đối với bà Hiền.

Hiện sự việc thu hút sự quan tâm của dư luận.