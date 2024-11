Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu sáng bừng khung hình mỗi lần xuất hiện

Nếu nhắc đến cụm từ "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá Việt", người đầu tiên mà nhiều người nghĩ đến chính là mẹ vợ Đoàn Văn Hậu. Không chỉ mang danh là mẹ vợ của cầu thủ hậu vệ đình đám, mà bà Mai Đoàn còn gây ấn tượng với thần thái sang trọng, quý phái cùng phong cách ăn mặc trẻ trung. Bà Mai Đoàn có sự thân thiết, gần gũi với các con của mình. Mới đây, khi cùng Doãn Hải My và các con trai "hẹn hò", bà Mai Đoàn tiếp tục "chiếm spotlight" với nhan sắc cực đỉnh. Ở độ tuổi U50, mẹ Doãn Hải My vẫn tự tin diện đồ bó sát, khoe thân hình mảnh mai, vòng eo thon gọn, xương quai xanh gợi cảm. Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu bắt đầu được nhiều người biết đến khi xuất hiện trong đám hỏi và đám cưới của con gái. Đứng cạnh Doãn Hải My, bà khiến nhiều người bất ngờ với vẻ ngoài trẻ trung khiến nhiều người phải băn khoăn liệu đây là chị hay là mẹ của nàng WAGs. Bà Mai Đoàn ưa chuộng kiểu tóc ngắn cá tính. Mẹ Doãn Hải My sở hữu làn da căng bóng, đôi chân mày tinh tế, sống mũi cao cùng đôi môi duyên dáng luôn nở nụ cười tươi tắn trên gương mặt nhỏ gọn Phong cách thời trang thời thượng cũng là một trong những bí quyết giúp mẹ vợ hot nhất làng bóng đá trông trẻ trung hơn so với độ tuổi quý bà. Bà thường chọn những bộ đồ ôm sát làm nổi bật thân hình đẹp. Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, bà Mai Đoàn đều chiếm spotlight, chứng minh sức hút của "mẹ ngoại trẻ đẹp nhất làng bóng đá". Nhiều người cho rằng Doãn Hải My được thừa hưởng sắc đẹp từ mẹ của mình. (Ảnh: FBNV)

