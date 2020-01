VCK U23 châu Á 2020: Số phận Việt Nam sẽ thế nào?

Chỉ còn ít ngày nữa U23 Việt Nam sẽ bước vào VCK U23 châu Á nơi 2 năm trước thầy trò HLV Park Hang-seo đã bất ngờ giành ngôi vị Á quân.

Sau kỳ tích làm được ở Thường Châu, bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo đã chứng minh họ không gặp may mắn. Từ việc vào bán kết Asiad, vô địch AFF Cup, tứ kết Asian Cup và mới nhất là HCV SEA Games, các đội tuyển Việt Nam đều đã khẳng định sức mạnh của mình.

Mọi thứ sẽ được đội tuyển U23 Việt Nam cho câu trả lời vào đầu tháng 1 tới ở VCK U23 châu Á trên đất Thái Lan. Còn bây giờ, cứ phải cổ vũ và đồng hành với thầy trò ông Park đi đã khi họ xứng đáng vì dám mơ đến mục tiêu mới cao và xa hơn sau nhiều năm bóng đá Việt Nam chỉ nghĩ về sân chơi khu vực.

Ở bảng D, các cầu thủ U23 Việt Nam gặp các đối thủ Triều Tiên, Jordan và UAE. Dựa trên thứ hạng mùa giải trước thì Việt Nam là đội hạt giống số một nhưng thực tế thì cả ba đội còn lại đều được đánh giá thực lực cao.

Để tránh Hàn Quốc ở tứ kết (nhiều khả năng sẽ nhất bảng C), HLV Park Hang-seo sẽ phải giúp U23 Việt Nam đứng đầu bảng D, qua đó gặp đội đứng thứ nhì bảng C. Đây là cửa đi tiếp dễ thở nhất bởi rõ ràng Hàn Quốc là ứng cử viên vô địch. Trong khi đó, hai đối thủ có thể gặp ở tứ kết nếu U23 Việt Nam nhất bảng C sẽ là Iran và Uzbekistan.

Việc có kết quả tốt ở VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam có cơ hội tới Olympic 2020. Mọi thứ sẽ thuận lợi hơn nếu như U23 Nhật Bản ở bảng B cùng với Qatar, Saudi Arabia và Syria vào sâu trong giải. Nhật Bản là chủ nhà Olympic 2020 nên trong trường hợp nếu Nhật vào nhóm có huy chương thì lúc đó khu vực châu Á được mở rộng thêm đội thứ tư của vòng bán kết lấy suất cuối. Như vậy, nếu vượt qua vòng tứ kết, tấm vé dự Thế vận hội của U23 Việt Nam sẽ cầm chắc trong tay.

Quay trở lại với thời điểm này 2 năm trước, tại VCK U23 châu Á 2018, các đối thủ do không có tranh suất chơi Olympic nên họ thiếu nội lực và động lực lớn nhất để chơi bóng. Nó khác hẳn với lần này ngoài chủ nhà Nhật Bản đương nhiên có vé tham dự Olympic tại Tokyo, chỉ có thêm 3 đội mạnh nhất trong số 15 đội lọt vào vòng chung kết U23 châu Á dự Thế vận hội.

Thêm nữa, U23 Việt Nam giờ không còn là một ẩn số để sẵn sàng gây bất ngờ, chưa kể lực lượng của đoàn quân HLV Park Hang-seo cũng không còn mạnh như trước vì nhiều cầu thủ quá tuổi.