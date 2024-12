Nữ DJ hot nhất Hàn Quốc diện đồ xuyên thấu gây tranh cãi

"Nữ DJ hot nhất Hàn Quốc" Soda diện bộ cánh màu hồng được làm bằng chất liệu xuyên thấu hở "gần hết cơ thể" trước đám đông. Ngoài ra, cách sử dụng nội y của nữ DJ Soda cũng để lại nhiều khoảnh khắc không đẹp mắt trước khán giả đang thưởng thức đêm nhạc. Bên dưới bài viết, nhiều người tranh cãi cho rằng bộ cánh của nữ DJ khá phản cảm vì hở quá nhiều điểm trên cơ thể. Song, số khác lại cho rằng đặc thù công việc của các nữ DJ là chọn những trang phục gợi cảm hơn so với thông thường. Do vậy, việc Soda ăn mặc quyến rũ "kiệm vải" là chuyện không gì đặc biệt. Tuy nhiên, việc ăn mặc gợi cảm quá mức cũng là một trong những nguyên nhân khiến nữ DJ Hàn Quốc từng gặp tình huống trớ trêu ở các địa điểm diễn. Điển hình, trong năm 2023, Soda gây xôn xao khi đăng tải cáo buộc bản thân đã bị quấy rối tại Lễ hội âm nhạc Circus diễn ra ở Osaka, Nhật Bản. Người đẹp cho biết sau khi diễn xong, cô rời sân khấu để giao lưu cùng một số người hâm mộ và bất ngờ bị chạm vào vòng 1. DJ Soda nói mình bị sốc đến nỗi run rẩy vì sợ hãi. Điều này đã gây ra nhiều tranh cãi và lo ngại về vấn đề an toàn cho các nghệ sĩ biểu diễn. DJ Soda, tên thật là Hwang So-hee, sinh năm 1988. Cô là một nữ DJ người Hàn Quốc nổi tiếng. Soda bắt đầu sự nghiệp DJ vào tháng 6 năm 2013 và nhanh chóng được biết đến qua những màn trình diễn ấn tượng tại các lễ hội âm nhạc trong nước và quốc tế. DJ Soda từng được đánh giá là DJ số 1 châu Á năm 2021 theo bảng xếp hạng DJane Top 100.

"Nữ DJ hot nhất Hàn Quốc" Soda diện bộ cánh màu hồng được làm bằng chất liệu xuyên thấu hở "gần hết cơ thể" trước đám đông. Ngoài ra, cách sử dụng nội y của nữ DJ Soda cũng để lại nhiều khoảnh khắc không đẹp mắt trước khán giả đang thưởng thức đêm nhạc. Bên dưới bài viết, nhiều người tranh cãi cho rằng bộ cánh của nữ DJ khá phản cảm vì hở quá nhiều điểm trên cơ thể. Song, số khác lại cho rằng đặc thù công việc của các nữ DJ là chọn những trang phục gợi cảm hơn so với thông thường. Do vậy, việc Soda ăn mặc quyến rũ "kiệm vải" là chuyện không gì đặc biệt. Tuy nhiên, việc ăn mặc gợi cảm quá mức cũng là một trong những nguyên nhân khiến nữ DJ Hàn Quốc từng gặp tình huống trớ trêu ở các địa điểm diễn. Điển hình, trong năm 2023, Soda gây xôn xao khi đăng tải cáo buộc bản thân đã bị quấy rối tại Lễ hội âm nhạc Circus diễn ra ở Osaka, Nhật Bản. Người đẹp cho biết sau khi diễn xong, cô rời sân khấu để giao lưu cùng một số người hâm mộ và bất ngờ bị chạm vào vòng 1. DJ Soda nói mình bị sốc đến nỗi run rẩy vì sợ hãi. Điều này đã gây ra nhiều tranh cãi và lo ngại về vấn đề an toàn cho các nghệ sĩ biểu diễn. DJ Soda, tên thật là Hwang So-hee, sinh năm 1988. Cô là một nữ DJ người Hàn Quốc nổi tiếng. Soda bắt đầu sự nghiệp DJ vào tháng 6 năm 2013 và nhanh chóng được biết đến qua những màn trình diễn ấn tượng tại các lễ hội âm nhạc trong nước và quốc tế. DJ Soda từng được đánh giá là DJ số 1 châu Á năm 2021 theo bảng xếp hạng DJane Top 100.