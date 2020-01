Hot boy mạng giờ ra sao sau 10 năm MXH phát triển

Duy Random (Lê Duy Anh, SN 1989) là cái tên không hề xa lạ với những 9x đời đầu. Thời điểm Yahoo! và Blog vẫn còn đang đỉnh cao, hot boy là người bị fake ảnh nhiều nhất mạng xã hội vì quá đẹp trai. Anh chàng chia sẻ chỉ vô tình đăng tải hình ảnh cá nhân lên Blog, và thế là mọi người bắt đầu gọi anh là hot boy. Suốt những năm cấp 2 và cấp 3, Duy Random học tập tại Úc rồi mới trở về Việt Nam. Không chỉ đẹp trai, anh chàng còn là hot boy Hà Thành giàu có, đi toàn xe xịn, chơi với toàn với những hot girl nổi tiếng. "Dân chơi" Hà Thành từng có thời gian dài hẹn hò với ca sĩ Phương Ly, cũng là một hot girl có tiếng cách đây 10 năm. Năm 2009, Duy Random góp mặt trong bộ phim "Bộ tứ 10A8" rồi "biến mất" đến tận giờ. Chan Than San (tên thật làTrần Thanh Sơn, SN 1988) cũng là một trong những hot boy Việt Nam đình đám cách đây 10 năm. Anh chàng cũng là một trong những người nổi tiếng đầu tiên dũng cảm thừa nhận bản thân phẫu thuật thẩm mĩ. Bên cạnh ngoại hình, hot boy còn được chú ý bởi những scandal không có hồi kết. Từng có thông tin Chan Than San cặp kè với một người mẫu nam Thái Lan. Mặc kệ lời đồn, anh chàng vẫn chăm chỉ đi chụp mẫu ảnh cho tạp chí, trình diễn thời trang. Năm 2010, hot boy tuyên bố sang Thái Lan phát triển sự nghiệp người mẫu và gặt hái được một số thành công nhất định tại xứ Chùa Vàng. Chan Than San cũng là cái tên được nhiều bạn trẻ Hong Kong biết đến. Baggio (sn 1991) sở hữu vẻ đẹp lai tây cực kỳ thu hút. "Hot boy bóng rổ"là người mẫu quen thuộc trên các bìa tạp chí cho tuổi học trò. Thành công với sự nghiệp mẫu ảnh, anh chàng bắt đầu lấn sân sang nghiệp diễn khi tham gia một số bộ phim như "Giải cứu thần chết", "Bẫy cấp 3",.... Sau mối tình tai tiếng với Andrea, Baggio không còn hoạt động nghệ thuật. Năm 2014, hot boy lấy vợ và hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình. Kelbin Lei (SN 1990), hot boy Đà Lạt được yêu mến nhờ có phong cách thời trang cực Hàn Quốc và khuôn mặt đúng chuẩn "baby cute" với mắt to, mũi cao, môi đỏ và mái đầu sư tử bắt trend. Sau khi nổi tiếng trên Blog, anh chàng chăm chỉ đi chụp hình mẫu cho các tạp chí tuổi teen, cửa hàng quần áo. Kelbin Lei cũng từng có thời gian ồn ào chuyện tình cảm với hot girl Kelly. Năm 2011, hot boy Đà Lạt được biết đến với vai trò stylist cho các tạp chí thời trang trong và ngoài nước. Anh cũng từng đoạt giải Ngôi sao thời trang 2011. Xem thêm clip: Đám cưới hot boy Baggio và Quỳnh Trâm ngày 26/1/2014 - Nguồn: Youtube

Duy Random (Lê Duy Anh, SN 1989) là cái tên không hề xa lạ với những 9x đời đầu. Thời điểm Yahoo! và Blog vẫn còn đang đỉnh cao, hot boy là người bị fake ảnh nhiều nhất mạng xã hội vì quá đẹp trai. Anh chàng chia sẻ chỉ vô tình đăng tải hình ảnh cá nhân lên Blog, và thế là mọi người bắt đầu gọi anh là hot boy. Suốt những năm cấp 2 và cấp 3, Duy Random học tập tại Úc rồi mới trở về Việt Nam. Không chỉ đẹp trai, anh chàng còn là hot boy Hà Thành giàu có, đi toàn xe xịn, chơi với toàn với những hot girl nổi tiếng. "Dân chơi" Hà Thành từng có thời gian dài hẹn hò với ca sĩ Phương Ly, cũng là một hot girl có tiếng cách đây 10 năm. Năm 2009, Duy Random góp mặt trong bộ phim "Bộ tứ 10A8" rồi "biến mất" đến tận giờ. Chan Than San (tên thật làTrần Thanh Sơn, SN 1988) cũng là một trong những hot boy Việt Nam đình đám cách đây 10 năm. Anh chàng cũng là một trong những người nổi tiếng đầu tiên dũng cảm thừa nhận bản thân phẫu thuật thẩm mĩ. Bên cạnh ngoại hình, hot boy còn được chú ý bởi những scandal không có hồi kết. Từng có thông tin Chan Than San cặp kè với một người mẫu nam Thái Lan. Mặc kệ lời đồn, anh chàng vẫn chăm chỉ đi chụp mẫu ảnh cho tạp chí, trình diễn thời trang. Năm 2010, hot boy tuyên bố sang Thái Lan phát triển sự nghiệp người mẫu và gặt hái được một số thành công nhất định tại xứ Chùa Vàng. Chan Than San cũng là cái tên được nhiều bạn trẻ Hong Kong biết đến. Baggio (sn 1991) sở hữu vẻ đẹp lai tây cực kỳ thu hút. "Hot boy bóng rổ"là người mẫu quen thuộc trên các bìa tạp chí cho tuổi học trò. Thành công với sự nghiệp mẫu ảnh, anh chàng bắt đầu lấn sân sang nghiệp diễn khi tham gia một số bộ phim như "Giải cứu thần chết", "Bẫy cấp 3",.... Sau mối tình tai tiếng với Andrea, Baggio không còn hoạt động nghệ thuật. Năm 2014, hot boy lấy vợ và hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình. Kelbin Lei (SN 1990), hot boy Đà Lạt được yêu mến nhờ có phong cách thời trang cực Hàn Quốc và khuôn mặt đúng chuẩn "baby cute" với mắt to, mũi cao, môi đỏ và mái đầu sư tử bắt trend. Sau khi nổi tiếng trên Blog, anh chàng chăm chỉ đi chụp hình mẫu cho các tạp chí tuổi teen, cửa hàng quần áo. Kelbin Lei cũng từng có thời gian ồn ào chuyện tình cảm với hot girl Kelly. Năm 2011, hot boy Đà Lạt được biết đến với vai trò stylist cho các tạp chí thời trang trong và ngoài nước. Anh cũng từng đoạt giải Ngôi sao thời trang 2011. Xem thêm clip: Đám cưới hot boy Baggio và Quỳnh Trâm ngày 26/1/2014 - Nguồn: Youtube