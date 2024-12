Á hậu Huyền My gặp sự cố đáng tiếc khi dẫn chương trình

Cụ thể, trong phần giới thiệu, nam MC Hạnh Phúc dẫn cùng Huyền My nhầm lẫn khi giới thiệu Á hậu 1 là Lê Nguyễn Ngọc Hằng. Khi được gọi tên, Ngọc Hằng vẫn đứng dậy chào khán giả nhưng không giấu được vẻ ngơ ngác trước tình huống khó xử. Tiếp đó, Huyền My giới thiệu Á hậu 2 là Trịnh Thùy Linh và ở hàng ghế khách mời, Thùy Linh vẫn giữ thái độ hòa nhã, đứng lên vẫy tay chào mọi người. Sự nhầm lẫn của bộ đôi MC nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Một khán giả cho rằng Huyền My chưa chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi dẫn chương trình. Không những thế, đây lại là sự kiện về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - cuộc thi sắc đẹp cô từng tham gia. Tuy vậy, một số người cũng thông cảm cho sự cố mà Huyền My gặp phải. Đáng chú ý, cả Trịnh Thùy Linh và Lê Nguyễn Ngọc Hằng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp dù bị đọc nhầm danh hiệu. Huyền My đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 khi chỉ mới 19 tuổi. Với nhan sắc ngọt ngào, dịu dàng cùng thành tích học tập ấn tượng, Huyền My nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật và được yêu mến trong làng giải trí Việt Nam. Sau khi đăng quang, Huyền My trở thành người dẫn chương trình, xuất hiện trong các chương trình truyền hình lớn. Năm 2017, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International và lọt top 10 chung cuộc. Hiện tại, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Huyền My lấn sân sang kinh doanh. Thời gian vừa qua, cô úp mở chuyện lên xe hoa khiến dân tình tò mò.

