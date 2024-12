Nữ coser “siêu vòng 1” tụt tương tác thê thảm vì quá kín đáo

Haneame là nữ coser ngoại quốc nổi đình đám với hơn 1,7 triệu người theo dõi trên MXH. Cô nàng hiện đang là mẫu ảnh, là coser chuyên nghiệp chuyên biến hình theo phong cách gợi cảm, cuốn hút. Được biết, Haneame từng có cơ hội tham dự nhiều sự kiện đình đám như LCK Mùa Xuân 2024, Triển lãm Anime mùa hè Việt Nam (Vietnam Summer Anime Expo)... Để nói về haneame thì nữ coser này không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, body “bốc lửa” mà còn gây sốc với “siêu vòng 1”. Chính vì vậy, hầu hết các bộ ảnh cosplay của hot girl này đều luôn khoe dáng triệt để, quyến rũ và hết sức táo bạo. Nếu lỡ “lạc” vào trang cá nhân của haneame, chắc chắn nhiều anh em game thủ sẽ không thể rời đi ngay mà dính phải “ảo thuật”, u mê không lối thoát… Do đã quá quen với những hình ảnh bốc lửa của haneame nên mới đây, khi cô nàng này đăng tải bộ ảnh cosplay “kín đáo” mới thì lượng tương tác của bài đăng bất ngờ giảm đột biến. Haneame vừa mới “flex” sản phẩm hoá trang mới, là tạo hình nhân vật Caitlyn trong series Arcane 2 do chính tay cô nàng thực hiện trong 100 giờ. Dù đầu tư kỳ công, thể hiện thần thái vô cùng chuyên nghiệp, song nếu so với các bộ ảnh táo bạo trước đó thì rõ ràng màn hoá thân thành Caitlyn của haneame vẫn không gây được nhiều sự chú ý. Dẫu vậy, không thể phủ nhận haneame cực kỳ xinh đẹp và luôn biết cách toả sáng dù ở bất cứ tạo hình nào. Hy vọng trong thời gian tới, haneame sẽ cho ra mắt thêm nhiều bộ ảnh ấn tượng hơn nữa, “chiều lòng” người hâm mộ và lấy lại phong độ tương tác vốn có.

Haneame là nữ coser ngoại quốc nổi đình đám với hơn 1,7 triệu người theo dõi trên MXH. Cô nàng hiện đang là mẫu ảnh, là coser chuyên nghiệp chuyên biến hình theo phong cách gợi cảm, cuốn hút. Được biết, Haneame từng có cơ hội tham dự nhiều sự kiện đình đám như LCK Mùa Xuân 2024, Triển lãm Anime mùa hè Việt Nam (Vietnam Summer Anime Expo)... Để nói về haneame thì nữ coser này không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, body “bốc lửa” mà còn gây sốc với “siêu vòng 1”. Chính vì vậy, hầu hết các bộ ảnh cosplay của hot girl này đều luôn khoe dáng triệt để, quyến rũ và hết sức táo bạo. Nếu lỡ “lạc” vào trang cá nhân của haneame, chắc chắn nhiều anh em game thủ sẽ không thể rời đi ngay mà dính phải “ảo thuật”, u mê không lối thoát… Do đã quá quen với những hình ảnh bốc lửa của haneame nên mới đây, khi cô nàng này đăng tải bộ ảnh cosplay “kín đáo” mới thì lượng tương tác của bài đăng bất ngờ giảm đột biến. Haneame vừa mới “flex” sản phẩm hoá trang mới, là tạo hình nhân vật Caitlyn trong series Arcane 2 do chính tay cô nàng thực hiện trong 100 giờ. Dù đầu tư kỳ công, thể hiện thần thái vô cùng chuyên nghiệp, song nếu so với các bộ ảnh táo bạo trước đó thì rõ ràng màn hoá thân thành Caitlyn của haneame vẫn không gây được nhiều sự chú ý. Dẫu vậy, không thể phủ nhận haneame cực kỳ xinh đẹp và luôn biết cách toả sáng dù ở bất cứ tạo hình nào. Hy vọng trong thời gian tới, haneame sẽ cho ra mắt thêm nhiều bộ ảnh ấn tượng hơn nữa, “chiều lòng” người hâm mộ và lấy lại phong độ tương tác vốn có.