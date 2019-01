Tình người tỏa sáng trong vụ tai nạn kinh hoàng tại Long An

Cụ thể trên đường đi đón đứa con đang học lớp 1, anh Lợi gặp vụ tai nạn thảm khốc do xe container gây ra, anh xe ôm này đã không nề hà, sắn tay lên, gửi xe ở quán nước ven đường rồi lao vào cứu người và đưa họ đến xe cứu thương đã được gọi đến hiện trường.

Đứng trước thảm cảnh nhiều người nằm la liệt trên đường sau vụ tai nạn, anh Lợi đã gọi về nhờ người nhà đón con thay mình để vào việc cứu nạn cùng người dân.

Không chỉ đưa nạn nhân lên xe cứu thương, anh Lợi còn đi theo xe lên tận chợ Rẫy. Sau khi xong mọi việc, anh Lợi định rằng sẽ đi xe bus để trở về Long An nhưng cám cảnh rằng trong túi anh không đủ tiền để đi xe bus. Nhưng may sao đã có chiếc xe cứu thương đang trên đường quay ngược về Long An đã cho anh đi nhờ. Sau khi thực hiện hành động tốt của mình, anh Lợi cho biết đứng trước cảnh người bị nạn nằm la liệt trên đường và trong gầm xe container, mọi người xung quanh bàng hoàng nhưng tình người với người đã giúp anh vượt qua nỗi sợ để lao vào cứu nạn.

Còn trên MXH, sau khi biết đến câu chuyện cứu nạn của anh Lợi, không ít lời tán dương đã được mọi người gửi đi. Nickname C.T chia sẻ: "Anh thật tốt. Chúc anh thật nhiều sức khỏe. Đều là máu đỏ da vàng hãy thương yêu nhau".

Hay nickname B.M có viết: "Giữa đau thương hoạn nạn, tình người tỏa sáng với những câu chuyện giản dị, đẹp đẽ, để rồi sẽ theo mãi trong đời những ai được chứng kiến".

