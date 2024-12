Fan nhí lao vào sân, đội trưởng Duy Mạnh có hành động "10 điểm"

Sau chiến thắng 5-0 của ĐT Việt Nam trước Myanmar để đoạt tấm vé vào bán kết AFF Cup 2024, trong khi các cầu thủ đang đi cảm ơn khán giả đã tới SVĐ Việt Trì cổ vũ, 1 fan nhí đã vượt rào lao vào sân xin chụp ảnh chung. Phát hiện ra sự việc, đội trưởng Duy Mạnh và tiền đạo Tiến Linh đã có hành động được đánh giá "điểm 10". Cụ thể, khi phát hiện ra sự việc, Duy Mạnh và Tiến Linh đã xin các nhân viên an ninh để fan nhí chụp ảnh chung với mình, dù điều này có thể khiến BTC bị khiển trách. Hành động của Duy Mạnh và Tiến Linh ngay lập tức nhận được tràng pháo tay từ các khán giả nán lại SVĐ Việt Trì sau trận thắng giòn giã của ĐT Việt Nam trước Myanmar. Sau đó, fan nhí này đã được các nhân viên an ninh đưa ra khỏi sân, về khu vực khán đài. Chưa dựng lại, Duy Mạnh chứng tỏ mình là "cầu thủ chiều fan số 1 Việt Nam" khi anh đã nán lại sân rất lâu để chụp ảnh chung và ký tặng áo cho NHM. Dù bị nhân viên an ninh nhắc nhở nhưng với tình yêu của NHM, Duy Mạnh đã nán lại ký tặng nốt trước khi tiến vào đường hầm SVĐ Việt Trì. Những cậu bé nhặt bóng trận đấu tối ngày 21/12 có lẽ sẽ có 1 đêm mất ngủ khi được xin chữ ký, chụp ảnh chung với những cầu thủ nổi tiếng của ĐT Việt Nam. Chứng kiến đồng đội Tiến Linh đang ký tặng áo cho các cậu bé nhặt bóng, Duy Mạnh đã chủ động tiến lại và chụp ảnh chung. Dù chỉ là những hành động vô cùng nhỏ nhưng đội trưởng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024 đã chiếm trọn cảm tình của NHM bởi sự thân thiện. Hình ảnh Duy Mạnh chạm tay NHM trước khi rời vào đường hầm để cùng các đồng đội trở về khách sạn sau chiến thắng cực đậm trước Myanmar.

