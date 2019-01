Gái trẻ bị tố "đào mỏ" người yêu rồi lén về quê lấy chồng

Một cô gái bỗng chốc trở nên "hot" trên mạng xã hội sau khi bị "bóc phốt" bằng một sự việc gây sốc: Liên tục bịa ra hàng loạt lý do để moi tiền bạn trai, sau đó lẳng lặng... đi lấy chồng.

Ngày hôm qua, mạng xã hội được một phen dậy sóng trước câu chuyện một cô gái trẻ đã "đào mỏ" bạn trai bằng một loạt lý do như: bố mẹ ốm đau, nhà sập do bão, bị mất điện thoại ... hòng "moi" tiền bạn trai.



Cụ thể, cặp đôi này quen nhau lúc đang học đại học ở Tp. Hồ Chí Minh. Những ngày đầu yêu nhau, chuyện tình của họ cũng đẹp như nhiều cặp đôi khác.

Tuy nhiên, ngày vui ngắn chẳng tày gang, mọi chuyện chỉ êm đẹp được 2-3 tháng đầu, sau đó, cô nàng bắt đầu viện hết lý do này đến câu chuyện khác để "mượn" tiền người yêu, xem anh như máy rút tiền tự động .

Sau đó, cô còn phũ phàng cắm sừng người bạn trai đã hết lòng tin tưởng và giúp đỡ mình suốt 2 năm ròng rã để lén...lên xa hoa về nhà chồng trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Ảnh minh họa.

Câu chuyện tưởng chỉ có trên phim ảnh lại xảy ra với anh trai của một thanh niên có nickname Đ. Phúc. Không nén nổi bức xúc, anh chàng này quyết định lên mạng "bóc phốt" cô vợ hụt của anh trai.

Đ. Phúc kể: "Cô ta bắt đầu mượn tiền anh tôi với lí do ở quê mới lên nên cuộc sống khó khăn . Vì tội nghiệp gia cảnh đáng thương nhà cô, nên anh tôi đã cho mượn tiền (Sau này mới biết những lí do kia toàn là do cô bịa ra, như: Bố bị gãy chân, nhà bị bão, bị trúng ngải cần tiền giải...).

Hàng tháng, anh gửi tiền cho gia đình cô ta vì tính anh tôi thương người và hơi cả tin. Cô ta bịa ra một loạt lý do:

1) Vì nhà nghèo và tinh thần hiếu học cao nên muốn mua laptop để học. Anh tôi phải cắn răng làm như một con trâu để mua trả góp cho cô.

2) Điện thoại bị bạn cùng phòng lấy mất, cô ta gặp anh tao khóc lóc kể lể. Xong đòi anh mua điện thoại mới trong khi laptop vẫn chưa trả xong.

3) Dây chuyền gia bảo của bà cố nội nhà cô ta truyền cho mẹ, rồi mẹ cô ta truyền cho cô ta bị mất. Vì sợ mẹ mắng nên gặp anh tôi mượn tiền để làm giả cái mới.

Và rất rất nhiều cái cớ nhảm nhí khác để moi tiền anh tôi cho bằng được. Mặc dù chi tiền như thế, nhưng có đợt anh bị gãy chân nằm nhà gần 2 tháng, cô ấy không một lần đến thăm. Viện cớ là bận đi làm không qua được."

Kể đến đây, nhiều người bắt đầu cảm thấy bức xúc và thắc mắc, tại sao anh trai của Đ. Phúc lại khờ dại và chịu đựng được một cô bạn gái đối xử tệ bạc với người yêu, chỉ có ý đồ lợi dụng về vật chất như vậy.

Theo lời lý giải của Đ.Phúc, anh trai anh phần yêu mù quáng , phần vì đã nhiều lần về quê của bạn gái để thăm gia đình người yêu nên cảm thấy tin tưởng và không mảy may khi ngờ.

"Sau nhiều lần đến thăm nhà cô ta, mẹ cô cũng tiếp đón niềm nở, và dặn là sau này nhớ đến chơi thường xuyên với bác. Vì thế anh tôi càng tin tưởng vào gia đình cô ta và luôn nghĩ về một cái kết viên mãn.

Nhưng, sau khi mọi chuyện vỡ lở thì hóa ra cả nhà cô ta đã thống nhất với nhau đưa anh tôi vào tròng để đào mỏ. Bởi đây chỉ mới là phần mở đầu cho cái kết kinh hoàng đến nỗi nếu không tận mắt chứng kiến tôi cũng chẳng thể tin nổi..."

Đặng Hùng kể tiếp: "Sau 2 năm quen nhau, tốn không biết bao nhiêu tiền thì một ngày, cô ta xin anh 4 triệu để về thăm bố bị gãy chân.

Thế nhưng...sự thật là cô ta lại đi từ Sài Gòn đến Bình Dương để...lấy chồng. Được biết, cô ta và chồng mới cưới yêu nhau từ trước cả khi quen anh tôi.

Trước khi làm đám cưới, cô cẩn thận chặn facebook anh tôi cùng một loạt người quen chung, rồi ai hỏi thì nói là bị hack mất facebook.

Đến khi cô ta đăng hình cưới thì cả anh tôi và mọi người không hề hay biết. Nhưng ông trời thật có mắt khi cô ta quên chặn facebook tôi, từ đó, mọi chuyện mới bắt đầu vỡ lở..."

Hiện tại, người kể chuyện cho biết, sau khi sự việc được vén màn, cô gái này không những không nhận lỗi mà còn tiếp tục bịa chuyện để lừa mọi người.

Cô nói rằng bị chồng mới cưới bỏ bùa nên mới phải làm như vậy và thậm chí còn... xin tiền bạn trai cũ để đi giải bùa.

Sau câu chuyện oái oăm này, dân mạng được một phen xôn xao vì màn lừa cả tình lẫn tiền hết sức phũ phàng của cô gái trẻ dành cho anh chàng khờ dại.

Nhiều người còn tỏ ra tiếc nuối vì một chàng trai tốt bụng , cả tin lại gặp phải cô nàng "đào mỏ" và nhận nhiều đau buồn dù đã hy sinh rất nhiều vì tình yêu.

Một số khác thì cho rằng: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" - anh chàng kia dường như quá mù quáng trong tình yêu, dù cô gái đã có biểu hiện lợi dụng rõ ràng mà vẫn nhắm mắt yêu thì việc nhận lại cay đắng là điều không mấy bất ngờ.

Hiện, câu chuyện vẫn đang gây xôn xao trong cộng đồng mạng và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ của mọi người.