Thanh lý xong HLV Gong Oh Kyun, CLB CAHN chào đón "Zico Thái"

Những ngày qua, câu chuyện nhân sự trên ghế nóng của CLB Công an Hà Nội trở thành chủ đề nóng được nhiều NHM yêu bóng đá trong nước quan tâm. Theo thông tin được phía CLB ngành Công an tiết lộ, họ đã hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng với HLV người Hàn Quốc là Gong Oh Kyun. Tuy nhiên, mức đền bù hợp đồng cho cựu HLV U23 Việt Nam không được tiết lộ.

HLV Kiatisuk phát biểu trong buổi lễ ký hợp đồng với CLB Công an Hà Nội.

Ngay sau khi chia tay với HLV Gong, sáng ngày 16/1, CLB Công an Hà Nội đã ký hợp đồng với HLV người Thái Lan là Kiatisuk Senamuang. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch CLB Công an Hà Nội khẳng định ông Kiatisuk Senamuang là một HLV tài năng có nhiều thành tích đã đạt được trong quá khứ và tin tưởng đội bóng sẽ thành công dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Thái Lan.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết hợp đồng, Hlv Kiatisuk Senamuang cho biết, cảm thấy vinh hạnh khi được dẫn dắt CLB Công an Hà Nội, chiến lược gia người Thái khẳng định sẽ dẫn dắt đội bóng thi đấu với lối đá đẹp cống hiến và đạt thành tích cao trong mùa giải này cũng như tham gia tích cực vào đấu trường khu vực.

HLV Kiatisuk ký hợp đồng.

Chiến lược gia Thái Lan nhận xét, CLB Công an sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia và làm việc cùng đại diện Thủ đô giống như làm việc với một ĐTQG Việt Nam thu nhỏ. Zico Thái cũng khẳng định ông muốn nâng tầm các ngôi sao của CLB Công an Hà Nội lên tầm khu vực và quốc tế.

Nhà cầm quân sinh năm 1973 cũng cho biết, mục tiêu của ông là cùng với CLB Công an Hà Nội vô địch V.League mùa giải này và đây cũng là nguyên nhân ông nhận lời dẫn dắt các nhà đương kim vô địch. HLV Kiatisuk Senamuang khẳng định, ngoài giúp CLB Công an Hà Nội bảo vệ thành công chức vô địch V.League, ông còn muốn đồng hành cùng đội bóng này tại đấu trường khu vực.

Sinh năm 1973, Kiatisuk Senamuang là cái tên quen thuộc không chỉ với người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan nói riêng mà còn là huyền thoại của bóng đá khu vực nói chung.

Được xem như là cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á trong lịch sử, Kiatisak đã ghi được 251 bàn thắng trong tổng số 339 trận thi đấu trong suốt sự nghiệp 18 năm của mình (từ 1989-2007).

Trong màu áo “voi chiến”, Zico Thái đã thành công trên cả tư cách cầu thủ lẫn HLV với 5 tấm huy chương vàng SEA Games môn bóng đá nam, 5 chức vô địch AFF Cup.