Sau clip nóng, Ngân 98 lại gây tởm với bộ ảnh trái chuối

Giữa tháng 12/2019, việc Ngân 98 lộ clip nóng gây xôn xao cộng đồng mạng. Rất nhanh sau đó, hot girl thừa nhận clip trên là của mình và cho biết nguyên do của việc này là do cô bị trộm điện thoại trong đó có rất nhiều tư liệu cá nhân. Có người đã liên tục gọi điện, nhắn tin đe doạ, tống tiền nhưng do không có đủ kinh tế nên cô không chuộc lại điện thoại. Sau sự việc, hot girl Ngân 98 và bạn trai Lương Bằng Quang đã đăng tải một clip giải thích về scandal gây xôn xao cộng đồng mạng này. Cô nàng cho hay việc quay lại clip là sở thích cá nhân, không ảnh hưởng tới bất kỳ ai. Không lâu sau sự việc Ngân 98 lộ clip 18+, hot girl lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng phát tởm khi tự tay đăng tải bộ ảnh phản cảm không kém gì clip nóng. Những hình ảnh này ngay lập tức trở thành chủ đề tranh cãi ngay trên trang cá nhân của cô. Trong bộ ảnh, Ngân 98 mặc một bộ quần áo lót màu da, nhìn xa như không mặc gì, cùng với đó là tạo dáng phản cảm, uốn éo trên giường trông không khác gì người mẫu 18+. Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn tạo dáng ăn chuối vô cùng khó nhìn. "Vậy mà cũng mang danh hoa hậu, chẳng biết hoa hậu gì?", "Cô này mất lòng tự trọng rồi", "Nhìn hình thế thôi chứ ngoài trông ngán lắm" - Người dùng mạng xã hội gay gắt "ném đá" Ngân 98 ngay dưới những tấm hình cô đăng tải. Ngân 98 nổi lên nhờ một bộ ảnh phản cảm với người bạn thân Mon 2K. Là một hot girl không có tài, cô nàng nổi lên bởi những trò lố do chính bản thân tạo ra như phát ngôn gây sốc, chụp hình phản cảm,...Mới đây, hot girl Bình Định dự thi và đoạt một giải hoa hậu được tổ chức tại Hàn Quốc. Tuy nhiên cuộc thi này lạ hoắc, không ai biết là cuộc thi gì. Ngân 98 cũng có mối tình chú - cháu đầy tai tiếng với ca sĩ Lương Bằng Quang. Cả hai cùng công khai "đập đi xây lại", cùng nhau quay clip làm trò lố. Đến thời điểm hiện tại, nhiều người đã quá ngán ngẩm với những chiêu trò nổi tiếng của Ngân 98. Ngay cả clip nóng bị lộ mới đây, nhiều người cho rằng đó là do hot girl tự tạo scandal để thu hút sự chú ý. Xem thêm clip: Ngân 98 dìm hàng Mon 2k bằng chiêu dùng vòng 1 đỡ trà sữa - Nguồn: Youtube

