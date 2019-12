Nghi vấn Ngân 98 lộ clip nóng: Chiêu trò câu “fame”?

Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau một đoạn clip nóng mà theo suy đoán của nhiều người, nhân vật nữ chính không ai khác ngoài Ngân 98. Trước đó, cô nàng cũng từng chia sẻ bị mất điện thoại trong đó có nhiều ảnh, clip nhạy cảm sau đó cô nhận được nhiều tin nhắn doạ nạt và tống tiền từ người lạ. Trước "tâm bão" lộ clip, hot girl Ngân 98 vẫn bình thản chụp hình "tự sướng" đăng tải trên Facebook cá nhân kèm theo một đường link clip cô tự quang nói về sự cố nhạy cảm của bản thân. Trên trang Facebook cá nhân, Lương Bằng Quang, bạn trai của Ngân cũng cho rằng lộ clip không phải vấn đề nghiêm trọng. "Mình thấy nó không nghiêm trọng lắm, vì tài sản lớn nhất của mình là cô ấy, vẫn là của riêng mình ngày nào thì trọn vẹn ngày đó" - Nam ca sĩ cho biết. Trong clip, Ngân cũng thẳng thừng chia sẻ: "Clip này quay một năm hoặc hơn một năm rồi. Lý do tại sao quay là vì mình thích thôi. Sở thích của em chắc ai nhìn vào hay chính em cũng từng nghĩ biến thái nhưng thiệt sự mình cũng có mà không dám nhận thôi. Nó không hại đến ai nhưng cho đến khi bị phát tán thì nó vô tình khiến những người không chủ đích bị khó chịu. Còn những bạn cố tình xem hay share thì mình không còn điều gì để nói đến nữa". Trước khi Ngân 98 lộ clip nóng, hai hot girl khác cũng dính phải scandal tương tự là Trâm Anh và Phi Huyền Trang. Việc này đã khiến công việc của cả hai điêu đứng, buộc phải biến mất khỏi showbiz một thời gian. Thay vì đăng đàn giải thích đầy ầm ĩ như Ngân 98 thì hai hot girl lựa chọn im lặng cho qua chuyện và chở lại showbiz khi sự việc đã dần vào quên lãng. Chính điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu scandal này có phải do chính Ngân dựng lên để chiêu trò nổi tiếng? Trước đó, Ngân 98 cũng từng có nhiều hành động, lời nói ngông cuồng. Là một hot girl không có bất kỳ tài cán gì, cô nàng nổi lên nhờ thị phi do chính bản thân tạo ra. Ngân 98 từng có nhiều phát ngôn gây sốc, năm lần bảy lượt bị nghi lộ clip nóng và có mối tình tai tiếng với nam ca sĩ Lương Bằng Quang. Chính bởi vậy, cộng đồng mạng hiện đã "phát ngán" với những scandal của hot girl đầy thị phi này. Xem thêm clip: Ngân 98 khẳng định bị ghép clip sex hãm hại - Nguồn: Youtube

