Cố làm lố sau lộ clip nóng, Ngân 98 tự tạo “drama” để nổi tiếng?

Mới đây, người dùng mạng xã hội truyền tay một clip nóng mà được cho là của Ngân 98. Không ngại ngần, cô nàng hot girl tai tiếng lập tức thừa nhận clip đó là của mình và quay cách đây khoảng 1 năm. Ngay sau bị lộ clip nóng, hot girl Ngân 98 cho biết bị trộm mất điện thoại trong đó có nhiều hình ảnh và clip nhạy cảm. Sau đó, cô liên tục nhận được tin nhắn đe doạ, tống tiền nhưng do không có đủ 300 triệu theo yêu cầu nên clip bị tung ra. Trong clip chia sẻ về scandal, Ngân 98 cho rằng quay clip là sở thích cá nhân của cô: "Lý do tại sao quay là vì mình thích thôi. Sở thích của em chắc ai nhìn vào hay chính em cũng từng nghĩ biến thái nhưng thiệt sự mình cũng có mà không dám nhận thôi. Nó không hại đến ai nhưng cho đến khi bị phát tán thì nó vô tình khiến những người không chủ đích bị khó chịu. Còn những bạn cố tình xem hay share thì mình không còn điều gì để nói đến nữa". Khác hẳn với những hot girl trước kia bị lộ clip nóng, Ngân 98 vẫn hồn nhiên đăng hình, quay clip vui vẻ và dẫn đường link clip cô và bạn trai ca sĩ tâm sự. Trước đó, Trâm Anh và Phi Huyền Trang cũng từng lộ clip nóng khi sự nghiệp đang trên đà đỉnh cao. Cả hai hot girl đều lựa chọn cách tạm rút lui khỏi showbiz để tránh điều tiếng dư luận. Thừa nhận và liên tục đăng tải trạng thái, chụp hình sau khi lộ clip, nhiều người đặt ra nghi vấn rằng liệu có phải đây là drama do chính Ngân 98 tạo ra để chiêu trò nổi tiếng? Cô vốn dĩ là hot girl không có tài, nếu không "chơi ngông" thì công chúng không thể nhớ tới.Ngân 98 lộ clip nóng, Lương Bằng Quang cũng bất ngờ xuất hiện "giải vây". Trước đó, cặp đôi tai tiếng này cũng từng có nhiều phát ngôn, hành động gây sốc để gây sự chú ý của truyền thông. Ngân 98 nổi lên nhờ bộ ảnh nhạy cảm cùng với Mon 2k. Kể từ đó đến nay, hot girl liên tục có những phát ngôn gây sốc, nhiều lần lộ clip nóng để chiêu trò nổi tiếng. Xem thêm clip: Thánh nữ khoe thân Ngân 98 lộ clip nóng || Lương Bằng Quang chính thức lên tiếng || Hot Girl Ngân 98 - Nguồn: Youtube

