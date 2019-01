Phẫn nộ với clip chế vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An thành trò đùa

(Kiến Thức) - Vô cảm với nỗi đau mà các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An, một bộ phận giới trẻ quay clip "dừng đèn đỏ thì lên vỉa hè" khiến CĐM phẫn nộ.

Thông tin về vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An thu hút rất nhiều sự chú ý của người dân. Ăn theo sự kiện này, nhiều người đã chủ động chia sẻ clip ghi lại vụ tai nạn giao thông nói trên chỉ với hình thức câu view khiến nhiều người phẫn nộ.

Cụ thể, trên MXH các dân mạng đã chia sẻ clip một nhóm bạn trẻ đã dừng đèn đỏ rồi nhảy lên vỉa hè đứng chờ với mục đích mua vui, trêu đùa trước nỗi đau của các nạn nhân khiến nhiều người bức xúc.

Sau khi đăng tải, clip trên ngay lập tức gặp phải làn sóng phản đối dữ dội từ phía CĐM. Đa số đều cho rằng đây là hành động phản cảm, khắc sâu thêm nỗi đau của gia đình nạn nhân.

Cụ thể nickname H.T.Đ chia sẻ: "Trong khi gia đình các nạn nhân bao trùm không khí đau thương thì lại lấy ra làm trò đùa, câu view. Không thể chấp nhận nổi. Nếu muốn lên án, cảnh tỉnh mọi người khi tham gia giao thông thì hãy làm thật văn minh, đừng cười trên nỗi đau của người khác".

Còn nickname H.D thì cho rằng: "Nếu muốn châm biếm hay phản ánh thì hãy làm thật chuyên nghiệp, nghiêm túc. Nếu không chuyên nghiệp được thì phải có tâm chứ đừng cười cợt, trêu đùa. Đừng đem cái mác phản ánh để bao biện".

Mặc dù gặp phải những phản ứng gay gắt, nhưng không ít người đã bắt trước hành động này để quay clip và chia sẻ kiếm view. Thiết nghĩ, để sự việc không bị đẩy đi quá xa nếu CĐM biết chọn lọc việc gì nên hay không nên qua nút chia sẻ của mình.

Vụ tai nạn giao thông ở Long An do xe container biển số 62C-043.48 lưu thông theo hướng từ Long An về TP HCM gây ra. Nó đã lao về phía những người đang dừng đèn đỏ tại nút giao thông ngã tư Bình Nhật khiến 4 người tử vong tại vỗ và hàng chục người khác bị thương.

Clip giới trẻ " dừng đèn đỏ thì lên vỉa hè" gây phẫn nộ CĐM: