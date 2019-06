Hot girl Sài thành không muốn người cũ nhắc đến tên mình nữa

Dù đã chính thức "đường ai nấy đi" nhưng Ngọc Thảo, Tuấn Hải vẫn liên tục có các động thái liên quan đến chuyện tình cảm trên trang cá nhân khiến dân mạng chú ý.



Mới đây nhất, hot girl Sài thành đăng story thẳng thắn: "Dear ex, for the rest of my life, I don't want to see you again... So pls don't mention me anymore". (Tạm dịch: Gửi người cũ, khoảng thời gian tiếp theo của cuộc đời tôi không muốn gặp lại bạn... Làm ơn đừng nhắc tới tôi).

Lần đầu tiên Ngọc Thảo thẳng thắn đăng caption gửi người cũ trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình. Sau đó, cô lại tiếp tục viết một caption khá dài và khẳng định "đối với những việc đã trải qua, tôi không có nhu cầu nhắc lại, để đưa ra quyết định tôi cũng có lý do của chính mình".



Trước đó, dân mạng dồn sự chú ý vào hành động kỳ lạ của Tuấn Hải. Dù đã chia tay, thậm chí đã "thả thính" cô gái khác nhưng anh chàng vẫn thường xuyên like ảnh tình cũ.

Có thể hiểu rằng, hot girl Sài thành đang cảm thấy quá mệt mỏi với chuyện đã qua và với những lời bàn tán của cộng đồng mạng nên quyết định nói rõ để mong chấm dứt mọi chuyện.

Ngọc Thảo (Lê Trương Ngọc Thảo, 29 tuổi, TP.HCM) là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng ở Sài Gòn, được biết đến với tên gọi Phở Ngọc Thảo. Cô có trang cá nhân thu hút hơn 1,9 triệu người theo dõi.

Tuấn Hải (Nguyễn Tuấn Hải, Hà Nội), hiện kinh doanh và sinh sống tại Cộng hoà Séc. Theo một số thông tin, anh là em trai của vợ shark Hưng (nhà đầu tư trong chương trình Shark Tank Việt Nam).

*)Title do Kiến Thức biên tập lại