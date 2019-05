Hàng loạt hot girl vướng thị phi: Không lộ clip nóng thì buôn ma tuý

Mới đây, CĐM tỏ ra vô cùng quan tâm tới vụ án đường dây ma túy khủng do Văn Kính Dương cầm đầu. Bên cạnh đó, vụ án còn được chú ý, bàn tán hơn bởi sự xuất hiện của hot girl mạng xã hội nổi tiếng 1 thời là Ngọc Miu Ngọc Miu tên thật là Vũ Hoàng Anh Ngọc (SN 1994, quê Hải Phòng). Khi chưa tốt nghiệp phổ thông, cô kết hôn với người đàn ông sinh năm 1985 và có một con chung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân cũng nhanh chóng tan vỡ. 17 tuổi, cô vào Nam sống và lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn vì sở hữu ngoại hình xinh xắn và tài diễn xuất. Đầu năm 2014, Ngọc nhận được lời mời đóng MV ca nhạc cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Cao Thái Sơn, Đan Trường… Thời điểm đó, Ngọc Miu tỏa sáng thành một hot girl sang chảnh, thường xuyên đi xế hộp đắt tiền, lui tới các quán bar, nhà hàng sang trọng. Với vẻ ngoài xinh đẹp, cô càng được chú ý hơn nữa. Sau này, người ta mới biết, tất cả những gì cô có lúc đó là do "cặp" với Văn Kính Dương - ông trùm ma túy. Ngày 8/4/2017, Ngọc Miu bị bắt tại TP.HCM do có liên quan đến đường dây ma túy cực lớn và bị tạm giam cho đến nay. Những giọt nước mắt muộn màng tại phiên tòa có lẽ là không đủ để giúp cho hot girl mạng một thời này làm lại cuộc đời ở thời điểm hiện tại. Trâm Anh có lẽ là câu chuyện khởi đầu cho hàng loạt những bê bối tai tiếng gần đây liên quan đến những cô nàng hot girl. Cô nàng sinh năm 1996 này xuất thân là một dược sĩ. Với ngoại hình nóng bỏng, cô thường xuyên nhận được những lời mời làm người mẫu ảnh và tham gia vào những show truyền hình, đáng chú ý là chương trình "Nóng cùng World Cup 2018" của VTV. Mặc dù rất nổi tiếng, con đường nghệ thuật của Trâm Anh lại khá nhạt. Cô chỉ có một lợi thế duy nhất là ngoại hình còn lại, cô nhảy, đóng phim và tích cực nhận quảng cáo trên trang cá nhân hơn là những vai diễn gây dấu ấn trong mắt fan hâm mộ. Nhưng sự nghiệp của Trâm Anh bỗng chốc tiêu tan khi xuất hiện nghi án clip nóng dài 4 phút với bạn trai. Trên các diễn đàn lớn nhỏ, tất cả mọi bài viết hầu như đều có liên quan đến hot girl 9X này, từ việc mua bán, quảng cáo, cho đến những bình luận chế giễu đều xuất hiện từ khóa liên quan đến cô. Đối diện với những ồn ào được cho là nữ chính trong đoạn clip nóng được chia sẻ, Trâm Anh đã khóa chức năng bình luận trên Facebook của mình và ẩn những bài viết của cô trong thời gian gần đây. Tuy vậy một số bạn bè, người thân của hot girl mạng này vẫn gửi đến cô những lời an ủi, động viên và người ta nhận thấy cô vẫn âm thầm thể hiện cảm xúc của mình trên những lời động viên đó. Nhắc đến Phi Huyền Trang, người ta nghĩ ngay đến vai diễn gợi cảm trong series phim sitcom Ghiền Mì Gõ. Đó cũng chính là lý do khiến cô được cộng đồng mạng yêu thương và đặt cho cô biệt danh "Thánh nữ mì gõ". Hào quang chưa dừng lại ở đó, năm 2017, cô còn được một tạp chí Trung Quốc bầu chọn Huyền Trang là một trong những mỹ nhân đẹp nhất nhì châu Á, đứng trên cả những tên tuổi đình đám hàng đầu khu vực. Mới đây, Phi Huyền Trang đã trở thành tâm điểm bàn tán của dân tình khi bị tố giật chồng và kèm theo đó là đoạn clip nóng dài 8s . Những bài viết công kích được đăng tải liên tục trên các trang mạng xã hội. Đứng trước nghi vấn hướng về mình, Huyền Trang khẳng định nhân vật chính trong đoạn clip được đăng tải không phải mình, cô cũng sẽ nhờ công an vào cuộc điều tra và tìm ra thủ phạm đứng sau vụ việc này. Hot girl Mì Gõ còn cho biết thêm nếu cô là nữ chính trong câu chuyện thì sẽ không dám trình báo với công an.

