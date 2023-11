ĐKVĐ V-League chú trọng công tác y tế cho cầu thủ

Việc chấn thương khi thi đấu thể thao mà cụ thể là bóng đá là luôn khiến các đội bóng đau đầu và CLB Công an Hà Nội cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Trong đội hình hiện tại của các nhà ĐKVĐ V-League 2023 có ít nhất 3 ca chấn thương ở thời điểm hiện tại là Quang Hải, Văn Hậu và Phan Văn Đức.

Quang Hải và đồng đội nhận thêm hỗ trợ đắc lực về công tác y tế.

Để hạn chế những chấn thương trong tập luyện cũng như thi đấu, mới đây CLB Công an Hà nội đã hợp tác với Starbalm - thương hiệu sản phẩm thể thao hàng đầu của Hà Lan để cùng mình giải quyết vấn đề đau đầu này.

Cầu thủ CLB Công an Hà Nội được hỗ trợ đắc lực về các giải pháp tổng thể chăm sóc vận đông và thể thao, với thông điệp "Luyện tập với một kế hoạch".

Đội đương kim vô địch V-League sẽ được đảm bảo chăm sóc với các trang thiết bị hỗ trợ các làm nóng cơ, hạn chế chuột rút, chấn thương trong thi đấu. Ngoài ra, đối tác cũng giúp CLB Công an Hà Nội các phương pháp y học thể thao hiện đại như thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm và chữa trị các dạng đau bắp chân, chấn thương cơ sau vận động.

Quang Hải đang trong thời gian hồi phục sau chấn thương.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc công ty TNHH bóng đá CATPHN nhấn mạnh đội bóng đã biết tới và tìm hiểu về Starbalm. Câu lạc bộ quyết định hợp tác và tin tưởng sự hỗ trợ của đối tác sẽ giúp các cầu thủ hạn chế tối đa rủi ro về chấn thương, từ đó đạt phong độ tốt nhất trong thi đấu, giành thành tích cao trong tương lai.

CLB Công an Hà Nội là kim vô địch V-League. Mùa 2023/2024, đội bóng này đặt mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương. Đồng thời, đội hướng tới tham vọng cao ở sân chơi châu Á. Bản hợp đồng với HLV Gong Oh Kyun mới đây là minh chứng cho quyết tâm này của đội bóng ngành công an.