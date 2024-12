Điểm mặt loạt cụm từ câu nói "độc lạ" chiếm sóng MXH năm 2024

Từ "chill guy" được họa sĩ Philip Banks dùng để miêu tả nhân vật chú chó nâu được nhân cách hóa do chính anh phác hoạ, đăng tải trên X (Twitter cũ) vào năm 2023. Chú chó tay bỏ vào túi quần với khuôn mặt bình thản trở thành một trong những meme được sử dụng nhiều nhất thời gian vừa qua. Nhân vật "Chill Guy" đại diện cho sự thoải mái, điềm tĩnh, và không bận tâm đến điều gì. Nó khiến nhiều người cảm thấy đồng cảm vì trong cuộc sống, nhiều người không ít lần bắt gặp những tình huống éo le, trong trường hợp đó thì cứ...thư giãn trước đã. Trào lưu "ăn đám giỗ bên cồn" xuất phát từ các đoạn clip trên kênh TikTok của TikToker Lê Tuấn Khang (22 tuổi, quê Sóc Trăng). Trong các clip anh đăng tải, "đám giỗ bên cồn" là nội dung được đề cập liên tục. "Ăn đám giỗ bên cồn" đơn giản chỉ là đám giỗ diễn ra ở khu vực cồn. Trong đó, cồn vốn là vùng đất nổi lên giữa sông nước do sự bồi tụ phù sa nên đất đai màu mỡ, cây cối tươi tốt. Để thể hiện nỗi oan ức mà chẳng cần phải giãi bày nhiều, giới trẻ đã ngay lập tức cập nhật vào từ điển câu nói "đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu". Người tạo nên câu nói này là Quang Trung tại Anh Trai Say Hi. Câu nói được anh chàng sử dụng trong phần trò chơi thử thách cùng team Regret. Sau khi chương trình lên sóng, cử chỉ và âm lượng làm quá của Quang Trung khiến âm thanh "gây sốt" trên MXH. Xuất phát từ một đoạn video của một em bé tên Sữa, chỉ một từ "nín" khiến MXH rần rần theo. Trong đoạn clip, người mẹ hỏi: "Ở lớp con khóc thì cô bảo như nào?" thì Sữa đặt ngón tay lên môi và nói duy nhất 1 từ: "Nín". Biểu cảm của Sữa cũng trở thành cảm hứng cho netizen tạo nên meme hài hước. "Vượt mức pickleball" được xuất phát từ bài Pickleball của Đỗ Phú Quí: "Ta chỉ chơi pickleball/Không nên vượt mức pickleball". Thực tế, “vượt mức pickleball” được hiểu là "vượt quá giới hạn", vì vậy nhiều người thường dùng cụm từ này trong trường hợp muốn nhắc nhờ ai đó rằng đừng nên làm lố, làm quá một cách nhẹ nhàng, ít nặng nề. "8386 mãi đỉnh" được giới trẻ dùng nhiều trong lời khen ngợi với người khác. Theo cách lý giải phổ biến nhất, cách đọc phiên âm tiếng Hán của “8386” là “bát tam bát lục” gần giống với câu "phát tài phát lộc", thể hiện lời chúc, cầu mong thịnh vượng và may mắn.

